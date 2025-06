Israel promete coibir barco de ajuda transportando Greta Thunberg de chegar à Faixa de Gaza

ELEIÇÕES 2026

Zé Teixeira, Londres Machado, André Puccinelli, Zeca do PT e Jerson Domingos são dados como certos para o próximo pleito

No Estado, as eleições gerais do próximo ano prometem ser uma das mais concorridas, na comparação com as anteriores, em função do nível das figuras políticas que já colocaram seus respectivos nomes à disposição, a fim de disputarem cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

Além disso, pela primeira vez, o pleito de 2026 projeta ter na disputa cinco caciques da política sul-mato-grossense na faixa etária acima dos 70 anos. Tratam-se dos deputados estaduais Zé Teixeira (PSDB), que tem 85 anos e terá 86 anos nas eleições, Londres Machado (PP), que tem 83 anos e fará 84 anos, e Zeca do PT, que tem 75 anos e terá 76 anos.

Também estão previstas as candidaturas do ex-governador André Puccinelli (MDB), que tem 76 anos e terá 77 anos no próximo ano, e do ex-deputado estadual e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), Jerson Domingos (sem partido), que tem 74 anos e fará 75 anos em novembro.

No caso de Domingos, ele terá de se aposentar da Corte de Contas em função da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Bengala, aprovada em 2015 e que altera a idade de aposentadoria compulsória – de 70 para 75 anos – dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União (TCU) e dos tribunais de Contas estaduais.

Em tempos de etarismo exacerbado nas redes sociais, ou seja, discriminação e preconceito baseados na idade, geralmente das gerações mais jovens em relação às mais velhas, principalmente no mercado de trabalho, os cinco caciques políticos de MS ignoram o preconceito e apostam na experiência adquirida para conquistar os eleitores.

“MUITO A CONTRIBUIR”

Esse é o caso de Zé Teixeira, o qual, ao Correio do Estado, disse que a idade não lhe atrapalha em nada.

“Eu serei candidato em 2026 porque acredito que ainda tenho muito a contribuir. Ao longo desses oito mandatos consecutivos, eu reuni experiência e tenho disposição para trabalhar ainda mais por MS”, afirmou.

O parlamentar complementou que o seu conhecimento de política e da realidade da população do Estado ajuda na hora de tomar decisões.

“Tenho prefeitos, vereadores e diversas lideranças que me apoiam por todo o Estado. Graças a Deus e ao meu trabalho, também tenho o reconhecimento do eleitor”, frisou.

Para ele, também não se pode esquecer que, por oito anos, foi o primeiro-secretário da Casa de Leis.

“Nesse período, aproximamos o Poder Legislativo da população e modernizamos a Alems, garantindo acessibilidade. Sou defensor do agronegócio, mas também tenho a atenção voltada para a educação e a saúde, porque sem elas acho que não vamos a lugar nenhum”, pontuou.

“OPORTUNIDADE”

Por sua vez, Londres Machado (PP) disse que disputar a reeleição é uma “oportunidade que Deus me dá de continuar atendendo a população sul-mato-grossense”.

“Fazer política é muito gratificante e renova as minhas forças. A experiência nos faz mais fortes e aumenta a nossa responsabilidade em continuar contribuindo para atender às aspirações e concretizar os sonhos das famílias de nosso estado”, argumentou.

Já no caso de Zeca do PT, ele confirmou ao Correio do Estado que é pré-candidato à reeleição.

“Ou seja, vou novamente me colocar à disposição do PT. Não tenho nenhuma dificuldade com relação à minha idade”, assegurou.

Ele adicionou que, aos 75 anos, se sente inteiro, mental, espiritual e fisicamente.

“Penso que posso e devo dar minha contribuição a MS, com a experiência de meus mandatos de vereador, deputado estadual e federal e governador”, concluiu.

O Correio do Estado procurou o ex-governador André Puccinelli e o conselheiro Jerson Domingos, entretanto, até o fechamento desta reportagem, não houve retorno de ambos – o espaço continua aberto.

SAIBA

A Constituição Federal não estipula limite máxima de idade para concorrer a qualquer cargo eletivo, entretanto, a legislação brasileira exige uma idade mínima para alguém ser presidente da República, senador, governador e vice-governador, deputado estadual/federal, prefeito e vice-prefeito e vereador.

No caso de presidente e senador, a idade mínima é 35 anos, enquanto para governador e vice é 30 anos. Já para deputado estadual/federal e prefeito e vice é 21 anos, enquanto para vereador é 18 anos.

O atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 78 anos e 8 meses, é o mais idoso a comandar o País. Quando assumiu o posto pela terceira vez, em janeiro de 2023, o petista tinha 77 anos e foi o brasileiro mais velho a ser empossado como presidente do Brasil.

