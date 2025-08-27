Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Jair Renan Bolsonaro tem projeto contra 'doutrinação ideológica' barrado

Jair Renan informou por meio de seu gabinete que não vai se manifestar sobre o assunto no momento

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

27/08/2025 - 17h43
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Balneário Camboriú (SC) considerou inconstitucional o projeto de lei apresentado pelo vereador Jair Renan Bolsonaro (PL) para proibir “doutrinação ideológica ao comunismo, socialismo e nazismo no âmbito do ensino escolar” no município.

O órgão opinou pela “inadmissibilidade” da proposta, inconstitucional por invadir a competência da União para legislar sobre as diretrizes e a base da educação nacional e violar a liberdade de cátedra, o pluralismo de ideias e a autonomia pedagógica, princípios que devem reger o ensino público.

Jair Renan informou por meio de seu gabinete que não vai se manifestar sobre o assunto no momento.

A Procuradoria ressaltou que, “embora a conduta do nazismo seja ilícita e não assegurada pelo princípio da liberdade de expressão, conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) que equipara o nazismo ao racismo e ao discurso de ódio, a extensão dessa proibição ao comunismo e ao socialismo se revela desproporcional e contrária a Constituição Federal de 1988”.

O projeto enviado para análise do órgão era um substitutivo, protocolado neste mês. A proposta inicial, arquivada, datava de maio e foi a primeira proposição legislativa do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desde que assumiu o mandato no início deste ano.

Ela continha a “proibição da exibição de símbolos, emblemas ou quaisquer formas de apologia ou doutrinação ao comunismo, socialismo e nazismo em espaços públicos e privados de uso coletivo”.

A finalidade, segundo o texto, era “sensibilizar e informar a população sobre os malefícios históricos dessas ideologias”. Estaria vedada, por exemplo “a exibição, por qualquer meio”, da foice e martelo cruzados ou entrelaçados. Ele também foi considerado inconstitucional pela Procuradoria e teve parecer negativo da Comissão de Justiça e Redação.

No parecer sobre o projeto substitutivo, a Procuradoria determina que, caso a proposta venha a ser admitida, seja assegurada a participação social por meio de audiência pública e/ou convite ao Conselho Municipal de Educação (Conseme) para se manifestar sobre o projeto.

Além dessa proposta, ao longo do ano o vereador apresentou 25 indicações, nove moções, três requerimentos, três pedidos de informação e um segundo projeto de lei, no mês de julho. O texto proíbe a contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público infantojuvenil que tenham “expressão de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas”.
 

Assine o Correio do Estado

DECLARAÇÃO

Alcolumbre defende emendas após abertura de inquérito na PF: 'Parar de criminalizar'

A declaração ocorre dois dias após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinar a abertura de um inquérito da PF para apurar o destino de R$ 694,7 milhões em emendas Pix repassadas sem plano de trabalho

26/08/2025 21h00

Compartilhar
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) Divulgação/ Agência Brasil

Continue Lendo...

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse nesta terça-feira, 26, que as emendas parlamentares não devem ser "criminalizadas". A declaração ocorre dois dias após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinar a abertura de um inquérito da Polícia Federal (PF) para apurar o destino de R$ 694,7 milhões em emendas Pix repassadas sem plano de trabalho.

"A gente tem que ter muito equilíbrio, muita maturidade, muita ponderação e deixar de criminalizar por criminalizar as emendas parlamentares, que são um instrumento de investimento e desenvolvimento das regiões mais carentes do Brasil", disse Alcolumbre durante audiência sobre gastos tributários realizada na Câmara dos Deputados.

De acordo com o presidente do Senado, as críticas desconsideram os resultados dos investimentos possibilitados pelos recursos enviados por deputados e senadores a suas bases eleitorais.

A investigação autorizada por Flávio Dino mira 964 emendas individuais de transferência especial, conhecidas como "emendas Pix". Os valores apurados foram destinados entre 2020 e 2024, mas não tiveram os planos de trabalho registrados, o que caracteriza descumprimento de decisão anterior do STF, conforme o ministro.

O magistrado deu prazo de dez dias úteis para que o Tribunal de Contas da União (TCU) identifique quais emendas estão ligadas aos 964 planos de trabalho pendentes e repasse as informações à PF, para abertura de inquérito.

Como revelou o Estadão em 2022, foi por meio de "emendas Pix" que cidades sem estrutura de energia elétrica, saneamento básico, asfalto e saúde primária receberam milhões do Orçamento da União para a contratação de shows de cantores às vésperas da campanha eleitoral.

A "emenda Pix", denominada oficialmente de "transferência especial", é um dispositivo que permite alocar recursos do Orçamento da União com maior agilidade a Estados e municípios. Esse tipo de emenda, contudo, carece de meios de transparência e de fiscalização.

De acordo com estudo preliminar do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), as emendas parlamentares têm sido utilizadas prioritariamente para fins eleitorais, e não para políticas públicas. Relatório do Ipea aponta que em menos de dez anos (2014 a 2023), as despesas empenhadas por emendas parlamentares passaram de R$ 2,7 milhões para R$ 125 milhões.

Antes, as emendas dependiam da aprovação do governo federal, que tinha autonomia para autorizar ou negar o pagamento. Uma série de mudanças nas leis orçamentárias tornaram o pagamento das emendas obrigatório. Na prática, deputados e senadores passaram a controlar o destino de bilhões de reais sem precisar negociar com ministros.

Como mostrou o Estadão, o valor aprovado para as emendas parlamentares em 2025, de R$ 50,4 bilhões, ultrapassa a soma dos recursos livres para investimentos de 30 dos 39 ministérios.

Política

Simone integra equipe de Alckmin em viagem ao o México para driblar tarifaço de Trump

O vice-presidente viaja com a comitiva nesta terça-feira (26) para fortalecer as relações entre os países e ampliar laços comerciais

26/08/2025 15h30

Compartilhar
Simone e Alckmin vão ao o México em viagem comercial

Simone e Alckmin vão ao o México em viagem comercial Divulgação/Folha

Continue Lendo...

Uma comitiva do Governo Federal embarca nesta terça-feira (26) para o México, a fim de fortalecer as relações políticas e ampliar laços comerciais e de investimentos entre o Brasil e o México, as duas maiores economias da América Latina. O objetivo da missão é ampliar e fortalecer as relações entre os paises após o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. 

O grupo é composto por representantes de ministérios e de instituições. Entre eles, faz parte da comitiva a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. 

“Nosso objetivo é esse, lutar por soberania nacional, defender o nosso País fazendo parceria com esse grande parceiro que é o México. Nós temos muito a oferecer a eles como balança comercial e eles também têm muito a oferecer a nós”, disse a ministra sul-mato-grossense.

O ponto alto da agenda é o encontro com a presidenta do México, Claudia Sheinbaum, no Palácio Nacional do país na quinta-feira (28), que deve reforçar o diálogo entre os governos e a parceria estratégica na região. 

“O México é um parceiro importante para o Brasil. A visita é uma oportunidade estratégica para aprofundarmos nosso diálogo político e, principalmente, para abrirmos novas frentes de comércio e investimento que gerarão prosperidade para nossos povos”, afirmou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que lidera a missão. 

Ele também ressalta que os encontros com o governo e com os setores privados do país são para “destravar oportunidades em áreas como indústria, agronegócio e saúde, fortalecendo a integração produtiva regional”. 

Além de Tebet, fazem parte da comitiva o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro; e a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha.

Também participam os presidentes da ApexBrasil, Jorge Viana; da Conab, Edegar Pretto; da Anvisa, Leandro Safatle; e representantes do Ministério da Saúde, Fiocruz e Instituto Butantan; além de empresários e da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A agenda da viagem é extensa, com encontros com empresários e ministros. No segundo dia, Alckmin receberá as Chaves da Cidade do México das mãos da Chefe de Governo, Clara Brugada Molina.

Depois, se encontrará com a presidenta do México para debater negociações comerciais, segurança alimentar e transição energética. A missão se encerrará no evento Associação Brasileira de Proteína Animal. 

Parceiros

Em 2024, o comércio entre Brasil e México somou R$13,6 bilhões. As exportações brasileiras totalizaram US$7,8 bilhões, com destaque para as vendas de automóveis de passageiros, com total de US$715,4 milhões; carnes de aves e miudezas, US$563,7 milhões; e veículos para transporte de mercadorias, com valor total de US$ 507 milhões. 

A importação de produtos mexicanos totalizou US$5,8 bilhões, com destaque para partes e acessórios de veículos (US$849 milhões), automóveis de passageiros (US$757,8 milhões) e automóveis para transporte de mercadorias (US$264,2 milhões). 


 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3479, terça-feira (26/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 11 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3479, terça-feira (26/08): veja o rateio

2

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262
Fatalidade

/ 1 dia

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262

3

Dois morrem na 2ª tragédia em rodovias de MS em menos de 24 horas
risco constante

/ 9 horas

Dois morrem na 2ª tragédia em rodovias de MS em menos de 24 horas

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6810, terça-feira (26/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 11 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6810, terça-feira (26/08): veja o rateio

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6810, terça-feira (26/08)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6810, terça-feira (26/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 19/08/2025

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 18/08/2025

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"