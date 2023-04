José Múcio defende aumento do orçamento da Defesa para 2% do PIB

VAGA DE AMARILDO CRUZ

"É a realização de um projeto coletivo", disse a deputada ao assumir a vaga deixada por Amarildo Cruz

A professora Gleice Jane Barbosa (PT) tomou posse como deputada estadual nesta terça-feira (11), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Desta forma, a Casa passa a contar com três representantes mulheres.

Além de Gleice, também são deputadas Mara Caseiro (PSDB) e Lia Nogueira (PSDB).

Gleice Jane assumiu a vaga de Amarildo Cruz, que morreu no dia 17 de março.

A agora deputada relembrou os anos de luta, que começou ainda na universidade, quando foi militante do movimento estudantil e, posteriormente, presidente do Sindicato da Educação de Dourados (Sinted), e afirmou que irá lutar por pautas coletivas e feministas.

"Apesar das circunstâncias não serem aquelas que a gente queria, mas é um momento de realização de um projeto coletivo que inclui muitas mulheres. No nosso projeto a gente diz que quando uma mulher feminista sobe ao poder, todas as outras sobem juntas, então a gente hoje tem várias mulheres subindo na Assembleia Legislativa que vão ser deputadas junto comigo", disse.

Com relação ao trabalho na Assembleia Legislativa, Gleice Jane reforçou que as pautas serão pensadas com foco nas mulheres, principalmente no combate à violência, mas que irão englobar o coletivo em diversas áreas.

"As nossas pautas serão pensadas a partir da vida cotidiana das mulheres, e a vida cotidiana das mulheres inclui a economia, a saúde, a educação, o meio ambiente, mas durante a campanha foi muito gritante para nós, a pauta que envolve a violência, principalmente a violência contra as mulheres, contra as crianças, nesse momento a gente também está vendo uma violência nas escolas", afirmou.

De Dourados, Gleice disse que também irá representar a luta dos povos indígenas e da comunidade quilombola, além de outras pautas locais para o desenvolvimento da região.

Em tratamento de saúde devido a ter contraído a síndrome de Guillan Barré, que ataca o sistema imunológico, a deputada disse que irá conciliar o tratamento médico com o cargo político.

"A recuperação a gente não sabe o tempo que demora, pode ser alguns meses, pode ser até mais um ano, mas eu vou trabalhar em Campo Grande e a minha residência é Dourados. Eu vou trabalhar com o interior, isso vai ser minha prioridade e eu vou estar nessa vida, vou ter que ir para Dourados, vir para Campo Grande, fazer tratamento, fisioterapia, mas a gente vai conseguir, porque as mulheres sempre são assim, a gente sempre faz muita coisa ao mesmo tempo, então eu tô confiante que a gente vai conseguir", ressaltou.

Perfil

Gleice Jane é professora, sindicalista, feminista e será a primeira mulher do PT a assumir uma cadeira de deputada estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

Ela iniciou sua militância no movimento estudantil em 2003, quando foi a primeira mulher a presidir o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), na gestão 2003/2004.

Nesse mesmo período, foi diretora da União Estadual dos Estudantes de Mato Grosso do Sul (UEE/MS) e presidiu o maior sindicato de educação do município de Dourados.

Morte de Amarildo Cruz

O deputado estadual Amarildo Cruz morreu na última sexta-feira (17), dois dias depois de ser internado no Hospital Proncor, em Campo Grande.

Ele foi internado com uma pneumonia, que deu origem a uma infecção pulmonar generalizada. A causa ainda é um mistério.

O quadro se agravou rapidamente, tendo sido o deputado intubado e precisando de diálise após falha nos rins. Ele teve três paradas cardíacas, sendo a última fatal.

Formado em Direito, Amarildo Cruz era Fiscal Tributário Estadual desde a década de 80 e cumpria seu quinto mandato na Assembleia Legislativa.

Em três oportunidades conquistou voto entre os 24 aprovados na eleição. Em outras duas disputas ficou na suplência e acabou assumindo a cadeira no meio do mandato.

Em maio de 2021, assumiu vaga depois da morte do deputado Cabo Almi, outro petista que morreu vítima de Covid.