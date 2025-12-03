Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

STF

Julgamento de regra que reduz valor da aposentadoria por invalidez está em 5x4

O julgamento foi suspenso para aguardar os votos dos ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, ausentes na sessão plenária desta quarta-feira, 3

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

03/12/2025 - 19h00
O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu o julgamento de regra que reduz o valor da aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez).

O placar está em 5 a 4 para declarar a regra inconstitucional e determinar que o valor deve ser igual à aposentadoria por acidente de trabalho, que é de 100% da média salarial.

O julgamento foi suspenso para aguardar os votos dos ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, ausentes na sessão plenária desta quarta-feira, 3.

O cálculo em questão foi criado na Reforma da Previdência de 2019 e estabelece que o valor mínimo do benefício será de 60% da média dos salários do trabalhador, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder a 20 anos

A regra é questionada porque estabelece um valor menor do que o benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença, e a aposentadoria permanente decorrente de acidente de trabalho.

O ministro Luís Roberto Barroso, relator, votou para validar os critérios, mas somente nos casos em que a incapacidade para o trabalho seja posterior à promulgação da reforma, em 12 de novembro de 2019. Se a incapacidade foi constatada antes dessa data, aplicam-se os critérios anteriores à reforma.

Ele foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Kássio Nunes Marques. Gilmar Mendes também havia seguido essa corrente no plenário virtual, mas o placar foi reiniciado após pedido de destaque.

O ministro Flávio Dino abriu divergência e defendeu que a regra é inconstitucional. Para o ministro, a regra "desconsidera a hierarquia de proteção social" ao estabelecer um benefício menor para a incapacidade permanente.

De acordo com seu voto, devem ser revistos em até 12 meses todas as aposentadorias por invalidez que tenham sido concedidas em valor inferior à aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho (que corresponde a 100% da média de todos os salários de contribuição).

"O cidadão tem uma incapacidade temporária, ele tem uma renda. Essa incapacidade vira permanente, ele perde. Eu não consigo imaginar que o bom é a pessoa lutar para continuar na perícia até o diagnóstico de incapacidade temporária, porque se vira definitiva, ele perde 30% da sua renda", afirmou Dino.

Dino foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Edson Fachin. Moraes havia votado para validar as regras no plenário virtual, mas alterou seu voto nesta quarta para acompanhar Dino. Ele ponderou que o Tribunal costuma ter uma posição de deferência às reformas previdenciárias, mas ressaltou que, neste caso, "não há um critério razoável".

"Aqui não é questão de cálculo atuarial (feito para manter a sustentabilidade da Previdência Social a longo prazo). Claramente há um tratamento desigual, que fere o princípio da igualdade e a dignidade da pessoa humana", disse Moraes. Para ele, os benefícios devem ter cálculos iguais porque "o resultado é o mesmo: ausência de possibilidade de trabalhar, de manter sua subsistência".

De acordo com a AGU, a falta de interpretação uniforme sobre o tema tem causado insegurança jurídica. O INSS interpôs 1.124 recursos sobre o tema entre janeiro de 2022 e setembro de 2024. O órgão apontou que o número de processos discutindo a controvérsia é "crescente", não só em ações individuais, mas também coletivas.

A ação é julgada com repercussão geral - ou seja, o resultado deverá ser seguido em todas as ações que discutem o tema em instâncias inferiores.

PROCESSO ENCERRADO

STJ condena ex-vereador da Capital por contratação de funcionário fantasma

As condenações impostas aos três réus somam mais de R$ 189 mil, entre ressarcimento ao erário e multas civis

03/12/2025 17h15

Eduardo Romero foi vereador de Campo Grande entre os anos de 2013 e 2016, em seu primeiro mandato.

Eduardo Romero foi vereador de Campo Grande entre os anos de 2013 e 2016, em seu primeiro mandato. Foto: Câmara Municipal de Campo Grande

A Justiça determinou o cumprimento da sentença de Eduardo Romero, ex-secretário estadual de Cultura, Cidadania e Turismo e ex-vereador de Campo Grande, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitar o último recurso interposto pelos réus. O processo apurou a contratação irregular do servidor Wellington Valério Villa Nova, na Câmara Municipal de Campo Grande. O chefe de gabinete à época, Jean Fernandes dos Santos Júnior, também foi condenado. 

As condenações impostas aos três somam mais de R$ 189 mil, entre ressarcimento ao erário e multas civis, além da perda dos direitos políticos por 5 anos.

A ação, julgada pela 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, comprovou a prática de atos de improbidade administrativa, caracterizados pelo pagamento de salários ao “funcionário fantasma” Wellington Valério Villa Nova, nomeado como "assistente parlamentar V" na Câmara Municipal. 

Conforme as investigações da 31ª Promotoria de Justiça do Patrimônio, o esquema funcionou entre março de 2013 e julho de 2015, causando prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito.

Condenações 

Ressarcimento: R$ 63.193,30
Multa civil: R$ 63.193,30
Perda da função pública
Suspensão dos direitos políticos por 5 anos
Proibição de contratar com o poder público por 6 anos
Os valores referentes ao ressarcimento serão revertidos ao Município de Campo Grande, enquanto as multas serão destinadas ao Fundo Estadual de Defesa e Reparação de Interesses Difusos Lesados (Funles). Além disso, haverá comunicação à Justiça Eleitoral e ao Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa.

As penas aplicadas aos condenados são individuais, sendo vedada a solidariedade entre eles, com exceção do ressarcimento integral do dano patrimonial ao Erário.

Nepotismo

Em julho de 2023, o juiz Ariovaldo Nantes Côrrea, da 1ª Vara de Diretos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital, condenou Eduardo Romero pela prática de nepotismo. Como punição, inseriu uma multa civil de seis vezes refernte ao salário de vereador em janeiro de 2017. 

A condenação teve como base a denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) que o acusou de contratar Ademar Jarcem da Rocha, seu cunhado, como assessor com salário de R$ 5 mil. Jarcem teve como punição o ressarcimento do valor referente ao dinheiro recebido enquanto ocupava o cargo, em torno de R$ 30 mil.

Política

Investigado por fraude em licitação, Iran Coelho assume vice-presidência do TCE-MS

Em dezembro de 2022, o conselheiro foi denunciado por corrupção, fraude e lavagem de dinheiro

03/12/2025 16h15

Conselheiro Iran Coelho das Neves

Conselheiro Iran Coelho das Neves Foto: Divulgação

Em Sessão Especial realizada na manhã desta quarta-feira (3), o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) elegeu o conselheiro Iran Coelho das Neves para o cargo de vice-presidente da Corte, concluindo o mandato remanescente do biênio 2025/2026. 

A eleição suplementar foi convocada após a aposentadoria do conselheiro Jerson Domingos, que saiu de forma compulsória após completar 75 anos em novembro.

A escolha ocorreu em plenário virtual, conforme previsto no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal. 

Iran Coelho voltou ao TCE em agosto, após ter sido afastado do cargo de presidente, em dezembro de 2022, por envolvimento em suposto crime de corrupção, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Na época, a decisão foi tomada pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Seu retorno a Corte, neste ano, atendeu a decisão proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em Habeas Corpus que suspendeu a medida cautelar de afastamento do conselheiro das suas funções.

Com a decisão, também foi revogado o Ato Convocatório nº 003/2023, que havia designado a conselheira substituta Patrícia Sarmento dos Santos para substituir o conselheiro. Com a saída de Jerson Domingos, Sérgio de Paula tornou-se conselheiro no último mês. 

Envolvimento em fraudes

Em dezembro de 2022, a Polícia Federal apurou que Iran Coelho, na época presidente do TCE-MS, estava envolvido em um suposto crime de corrupção, fraude em licitação e lavagem de dinheiro.

Com isso, o conselheiro foi afastado do cargo de comando e do próprio TCE pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Posteriormente, ele renunciou do posto de presidente, deixando para Jerson Domingos assumir a função.

Na ocasião, pesou contra o conselheiro o  fato de ter dado seguimento ao contrato supostamente fraudulento com a DataEasy, empresa pivô do esquema de corrupção no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, investigada pela Polícia Federal. 

Por meio da empresa DataEasy, cujo contrato teve início em 2019, na gestão de Waldir Neves na presidência, houve a suspeita de contratação de funcionários para fazer o mesmo papel de servidores concursados (cabide de emprego) e também de saques milionários (mais de R$ 9 milhões) em dinheiro vivo por meio da empresa, com destinação não rastreada. 

