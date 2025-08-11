Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Kassab critica Eduardo Bolsonaro por sua defesa ao tarifaço dos EUA: 'totalmente inadequada'

Eduardo vive nos Estados Unidos desde o início do ano, e afirma trabalhar junto de autoridades estrangeiras para pressionar o Judiciário e o governo brasileiro a reverter o julgamento da ação penal do golpe

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

11/08/2025 - 15h54
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, criticou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por defender as tarifas de 50% impostas pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Para o dirigente da sigla, a postura do filho de Jair Bosonaro (PL) é "totalmente inadequada" e um "grande erro". A avaliação de Kassab foi feita durante entrevista ao Canal Livre, da Band, que foi ao ar na noite deste domingo, 10.

"Acho que o grande erro do Eduardo Bolsonaro tem sido se colocar em solidariedade ao tarifaço. Isso para um brasileiro e para um deputado federal é totalmente inadequado" diz Kassab. "Na hora em que ele não se alinha àqueles que defendem os interesses do Brasil, é um erro muito grande".

Eduardo vive nos Estados Unidos desde o início do ano, e afirma trabalhar junto de autoridades estrangeiras para pressionar o Judiciário e o governo brasileiro a reverter o julgamento da ação penal do golpe, na qual seu pai é réu por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Kassab também criticou o uso da Lei Magnitsky para tentar pressionar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento. Para o líder do PSD, a sanção é "uma arma muito poderosa que não foi feita para isso".

Ao ser questionado sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro por descumprimento de medidas cautelares, Kassab diz ter receio de gerar novas retaliações dos Estados Unidos. O dirigente também mencionou as ameaças da embaixada norte-americana a Moraes e a seus 'aliados'.

Na última quinta-feira, 7, o órgão replicou uma mensagem do subsecretário de Diplomacia Pública dos EUA, Darren Beattie afirmando estar "monitorando a situação de perto" e deixou um recado para quem "apoiar ou facilitar" as condutas do magistrado "Estão avisados", diz a publicação no X (antigo Twitter).

"O principal assistente do secretário de Estado americano fez chegar, através da embaixada americana, um comunicado em que ele faz ameaças grandes e graves. Eu tenho receio e acho que todo o brasileiro deverá ter porque foi feita uma ameaça", disse Kassab

Kassab também menciona que pode haver justificativas técnicas para a colocação de uma tornozeleira eletrônica no ex-presidente bem como para sua prisão domiciliar, mas que o ambiente político pode não ser o mais adequado para essas ações contra Bolsonaro no momento.

"Conversando com constitucionalistas sobre o tema, eles dizem que existem vírgulas na Constituição que justificam essa tornozeleira, mas existem vírgulas na política - e falo eu - que não justificam", disse ele na entrevista.

O presidente do PSD também comentou sobre a ocupação da mesa da Câmara por deputados da oposição esta semana. "A ocupação da mesa de uma maneira inadequada não contribui em nada para melhorar a péssima imagem do nosso Legislativo. Isso está criando um afastamento da sociedade, da política, que é muito ruim", criticou.

Eleições 2026

O dirigente do PSD falou na entrevista sobre os cenários eleitorais no próximo ano. Kassab avalia que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é um possível, e único, candidato de centro-direita na eleição presidencial de 2026.

Na visão do ex-ministro e Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Tarcísio pode ser pré-candidato se houver um cenário favorável politicamente.

"O Tarcísio é muito bem avaliado em São Paulo. Para ele deixar de lado uma provável reeleição, é por conta de uma situação muito favorável para ele se eleger presidente da República e também por conta de um chamamento muito expressivo das lideranças do Brasil no campo da política, empresarial, cultural ..", disse.

"Isso acontecendo, e existe esse movimento, ele será praticamente o candidato único da centro-direita. Ele não vai se apresentar como pré-candidato em uma condição que surja muitas dúvidas quanto a sua eleição", completou.

Os governadores do Paraná e Rio Grande do Sul, Ratinho Jr. e Eduardo Leite, respectivamente, também foram citados por Kassab, como opções para políticos que representem o PSD na corrida presidencial, mas ele afirmou que "não haverá nenhum problema em compor com o Tarcísio, caso ele entenda que o melhor para o Brasil seja a sua candidatura".

ELEIÇÕES 2026

Na União Progressista, Rose vai "puxar" os votos para a Câmara dos Deputados

A ex-deputada federal aparece em 1º na pesquisa de intenções de votos Correio do Estado/Ipems para a Casa de Leis

11/08/2025 08h30

Compartilhar
A ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil)

A ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) Reprodução

Como apontou a pesquisa de intenções de votos realizada pelo Correio do Estado e o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), com 1.611 eleitores, de 53 municípios, no período de 22 de julho a 1º de agosto deste ano, a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) deve ser a “puxadora” de votos da federação partidária União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e PP, na eleição do próximo ano para a Câmara dos Deputados.

Conforme o levantamento, que tem grau de confiança de 95% e margem de erro de 2,44 pontos porcentuais para mais ou para menos, pelos menos 40% dos deputados federais de Mato Grosso do Sul serão novidades no pleito de 2026, ou seja, teremos ao menos três novos parlamentares do Estado na Câmara dos Deputados, e Rose Modesto deve ser um desses novos nomes.

Ainda de acordo com a pesquisa estimulada, quando são apresentadas as opções com os nomes dos candidatos aos eleitores, se as eleições fossem hoje, o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB) seria o primeiro colocado, com 19,99% da preferência dos eleitores, entretanto, como ele já tornou público que vai disputar uma vaga ao Senado, automaticamente, o primeiro lugar fica com Rose Modesto, que alcançou 8,40% das intenções de votos.

O diretor responsável pelo Ipems, Lauredi Sandim, projetou que teremos pelo menos três novos parlamentares na Câmara dos Deputados e, para essas vagas, “os nomes mais fortes são os do ex-deputado estadual Capitão Contar, da ex-deputada federal Rose Modesto e do ex-prefeito de Dourados Alan Guedes [PP]”, explicando que, como o Capitão tentará o Senado, um terceiro novato entra nessa equação.

Em entrevista ao Correio do Estado, Rose Modesto disse que a federação União Progressista em Mato Grosso do Sul trabalha para eleger três deputados federais.

“Eu, o deputado federal Dr. Luiz Ovando [PP], que já está lá e buscará a reeleição, e vamos buscar um terceiro nome, que pode ser, sim, o do ex-prefeito Alan Guedes. Por que não?”, questionou a campeã de votos da última eleição à Câmara dos Deputados que participou.

No entanto, como fez questão de ressaltar a ex-deputada federal, para que o resultado da pesquisa de intenções de votos se concretize, é preciso gastar sola de sapato para se encontrar com a população.

“Eu tenho rodado os três estados do Centro-Oeste como parte do meu trabalho como assistente parlamentar da Presidência do Senado, ouvindo as demandas, participando das discussões e debatendo a aplicação do Orçamento”, revelou.

Para quem não sabe, atualmente, Rose Modesto é assistente parlamentar do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e, como principal função, ela ouve as categorias que precisam de projetos de lei rodando os municípios dos três estados da Região Centro-Oeste e do Distrito Federal para poder fazer essa ponte do Congresso Nacional com a população de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e DF.

“Esse tem sido o meu papel para ajudar no desenvolvimento do Centro-Oeste”, afirmou, completando que, além disso, nos fins de semana, tem procurado percorrer os municípios de Mato Grosso do Sul para lembrar que será candidata à Câmara dos Deputados no próximo ano.

“Todo fim de semana faço questão de visitar de três a quatro municípios do meu estado. Já rodei mais de 60 cidades ao longo deste ano”, revelou.

Rose também argumentou que tem aproveitado as viagens pelos municípios de Mato Grosso do Sul para fortalecer o projeto político de eleger três deputados federais pela federação União Progressista.

“A nossa federação tem esse objetivo, para que possamos continuar representando bem Mato Grosso do Sul lá em Brasília. Eu sou um dos nomes que lutam em busca de uma cadeira na Câmara dos Deputados”, assegurou .

Porém, completou a assessora parlamentar, não é só em Mato Grosso do Sul que ela tem atuado: durante os dias úteis, percorre os municípios de Mato Grosso e Goiás.

“Apenas no fim de semana eu tenho andado pelo meu estado. Também tenho aproveitado toda a brecha que tenho para rodar por Mato Grosso do Sul para fazer um pouco de política para a minha federação partidária”, concluiu.
 

GUERRA POLÍTICA

Conselheiro de Trump diz que não vai parar até que Jair Bolsonaro 'esteja livre'

O empresário Jason Miller vem fazendo publicações com críticas à condução do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na ação penal em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado

10/08/2025 23h00

Compartilhar
Donald Trump e Jason Miller, conselheiro do presidente dos EUA

Donald Trump e Jason Miller, conselheiro do presidente dos EUA Foto: Reprodução/Jason Miller

O empresário Jason Miller, conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste domingo, 10, uma mensagem nas redes sociais em que afirma que "não vai parar" até que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "esteja livre". Miller vem fazendo publicações com críticas à condução do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na ação penal em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado.

"Para deixar claro: não vou parar, não vou desistir, não vou ceder, até que o presidente Jair Bolsonaro esteja livre", escreveu em seu perfil no X, após compartilhar uma publicação que dizia: "É mais importante o impeachment de Moraes do que libertar Bolsonaro".

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, comentou a postagem com bandeiras dos Estados Unidos e do Brasil.

Miller atuou como conselheiro sênior nas campanhas de Trump e mantém relação próxima com a família Bolsonaro, especialmente com Eduardo, que está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro. De lá, o deputado articula com congressistas americanos a adoção de sanções contra Moraes e outros ministros do STF. No fim de julho, Moraes foi incluído na lista de alvos da Lei Magnitsky pelo governo Trump.

A publicação se soma a outras em que Miller critica o Supremo, Moraes e autoridades brasileiras, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em julho, ele provocou o ministro ao afirmar que Moraes busca protagonismo nas decisões da Justiça contra Bolsonaro.

Antes disso, logo após o ministro autorizar mandados da Polícia Federal contra o ex-presidente, Miller o acusou de adotar "táticas ditatoriais" e pediu para que Bolsonaro "permanecesse forte".

Embora não ocupe cargo no governo americano, Miller é considerado um dos principais conselheiros de Trump e integrou as três campanhas presidenciais do republicano desde 2016, além das equipes de transição em 2016 e 2024.

Ele atua como consultor de Trump em assuntos políticos e estratégias de comunicação. Também fundou a rede social Gettr, que passou a acolher extremistas após bloqueios e suspensões de contas em plataformas como Facebook e Twitter.

Em setembro de 2021, Miller foi recebido pela família Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Ao deixar o País, foi abordado pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília e prestou depoimento no inquérito do STF que investiga a atuação das chamadas "milícias digitais", sob relatoria de Moraes.

