Kassab faz as pazes com Nelsinho, que continuará no comando do PSD em MS

Após o Correio do Estado divulgar com exclusividade que o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) poderia perder o comando do partido em Mato Grosso do Sul, em razão de ter declarado voto no senador Rogério Marinho (PL-RN) para a presidência do Senado em detrimento da candidatura do colega de legenda senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, entrou em contato com o parlamentar sul-mato-grossense para aparar as arestas.

Segundo fontes próximas ao senador, o presidente nacional do PSD ligou para Nelsinho Trad e eles acertaram as diferenças.

Ao fim da conversa, Gilberto Kassab chegou a perguntar ao senador se precisaria divulgar uma nota oficial garantindo a permanência dele na presidência estadual do PSD, o que foi dispensado por Nelsinho Trad.

Ainda nessa longa conversa telefônica, Kassab reforçou ao senador sul-mato-grossense que o PSD já deve começar a se organizar em todos os estados para as eleições municipais de 2024, fazendo as articulações políticas e obedecendo às peculiaridades de cada município.

O presidente nacional do PSD também revelou que ainda neste ano vai visitar todas as 27 capitais para fortalecer o partido, e Campo Grande (MS) está na escala para este semestre.

Marquinhos Trad

Ainda sobre Campo Grande, Nelsinho Trad aproveitou a conversa para informar que o irmão dele, o ex-prefeito Marquinhos Trad, vai assumir o diretório municipal do PSD para fortalecer a legenda, já de olho nas eleições de 2024.

Gilberto Kassab não fez nenhuma objeção e considerou positiva a ascensão de Marquinhos à presidência do diretório municipal do PSD. Já em relação aos demais filiados, ele defende que haja mais disciplina partidária interna.

O ex-prefeito de Campo Grande deve assumir o diretório municipal do partido neste mês, com a missão de reestruturar a legenda e evitar uma possível “debandada”, motivada pelo fraco desempenho nas eleições gerais do ano passado.

De acordo com fontes ouvidas pelo Correio do Estado, ele recebeu o aceno de pelo menos dois vereadores da Capital interessados em se filiar à sigla com o retorno do ex-gestor ao comando do diretório municipal.

No entanto, conforme essas mesmas fontes, esses dois vereadores, cujos nomes não foram informados para evitar problemas políticos para eles na eventualidade de ambos desistirem da transferência de partido, condicionaram a migração para o PSD à saída do vereador Junior Coringa.

O partido já dá como certa a saída do vereador Tiago Vargas, em razão dos posicionamentos tomados pelo parlamentar nas eleições do ano passado, quando no 2º turno declarou apoio ao candidato do PSDB, Eduardo Riedel, para governador, principal adversário de Marquinhos.

Após a acachapante derrota na eleição para governador, quando ficou em sexto lugar, depois de aparecer nas pesquisas como um dos favoritos, ele teria dito a interlocutores mais próximos que o momento é de reorganizar a legenda, mas a verdade é que a sigla está enfraquecida e com grande possibilidade de debandada de vereadores, principalmente na Capital.

Agora, cabe a Marquinhos Trad a reestruturação do PSD na Capital e também no interior, além da manutenção dos mais de 80 vereadores que a legenda tem no Estado.

O ex-prefeito terá a difícil missão de “estancar” a vazão de parlamentares que já se anuncia para a próxima janela partidária, bem como de filiados, contribuindo, assim, com a manutenção da força do partido, já de olho nas eleições municipais de 2024.

PP

As mesmas fontes também informaram que Kassab teria perguntado a Nelsinho se ele pretendia deixar o PSD para se filiar ao PP da senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina, o que foi prontamente rechaçado pelo parlamentar.

Ele teria explicado ao presidente nacional do PSD que é muito amigo de Tereza Cristina e teriam ficado mais próximos nas eleições do ano passado, quando ambos declararam voto em Bolsonaro (PL).

Além disso, durante a campanha de Rogério Marinho a presidente do Senado, era comum ver Nelsinho e Tereza juntos pelos corredores do Senado, inclusive, quando o senador anunciou seu voto ao candidato do PL, a senadora sul-mato-grossense estava ao seu lado.

Saiba: No Senado, PSD forma maior bancada - O PSD começa a legislatura com a maior bancada, mesmo após perder espaço nas eleições de 2022, quando reelegeu dois de seus três senadores que tentaram a reeleição.

A sigla não elegeu nenhum nome novo, mas ganhou parlamentares eleitos por outros partidos. Dos 15 senadores, 10 não foram eleitos pelo partido.

Como estão as bancadas no Senado

PSD - 15

PL - 12

MDB - 10

PT - 9

União - 9

PP - 6

Podemos - 5

PSB - 4

Republicanos - 4

PDT - 3

PSDB - 3

Rede - 1

