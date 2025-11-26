Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Lei de modernização do setor elétrico gera dúvidas sobre leilão de baterias em abril

Publicada na terça-feira, 25, estabeleceu diretrizes para instalação e operação de sistemas de armazenamento, incluindo baterias e soluções hidráulicas

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

26/11/2025 - 21h00
A lei nº 15.269, que moderniza o marco regulatório do setor elétrico, alimentou dúvidas sobre a efetiva possibilidade de cumprir o cronograma proposto pelo governo para a realização do primeiro leilão de baterias, em abril de 2026.

A lei, publicada na terça-feira, 25, estabeleceu diretrizes para instalação e operação de sistemas de armazenamento, incluindo baterias e soluções hidráulicas, e definiu que os sistemas de baterias terão custos rateados apenas entre os geradores de energia.

Embora não tenha havido mudança no texto em relação à versão aprovada pelo Congresso Nacional, na avaliação de especialistas, as regras publicadas contrariam, em parte, a proposta de diretrizes e sistemática do leilão de armazenamento, em consulta pública em andamento pelo Ministério de Minas e Energia e que se encerra no próximo dia 1º de dezembro.

"Precisa analisar se essa normativa altera a portaria do MME e se ela precisará ser reeditada por conta da lei aprovada ontem", disse o Felipe Furcolin, da Furcolin & Mitidieri Advogados, que lembrou que já havia dúvidas sobre a possibilidade de realização do certame em abril de 2026, por conta dos prazos dos processos de Consulta Pública, publicação do edital e cronograma de execução.

Durante evento promovido pela Hitachi, em São Paulo, Furcolin citou que a lei também trouxe mais clareza para o desenvolvimento da tecnologia de baterias, com definição de competências entre os órgãos públicos e com pontos favoráveis como o benefício fiscal de suspensão de PIS/Cofins e possibilidade de tratamento para o imposto de importação dos equipamentos.

Por outro lado, ele citou pontos em aberto, como a regulação final pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O processo está em fase de debates na diretoria da agência e foi alvo mais de uma vez de pedido de vista.

Neste sentido, a principal questão em discussão é a tarifa de transmissão a ser cobrada dos sistemas autônomos de baterias. Há uma sinalização de que deveria haver uma dupla cobrança dessa tarifa, "na entrada e na saída" da energia, mas isso pode inviabilizar a implementação desses sistemas como ativo de transmissão.

Neste sentido, Furcolin defende a necessidade de se criar um novo modelo tarifário, mas admite que isso demanda mais tempo para ser estruturado.

Para o diretor técnico da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Daniel Tavares, um caminho pode ser a ponderação pelo sinal locacional, a exemplo do que foi proposto para o leilão de baterias. A proposta do MME para esse certame é que haja um bonificação locacional, com um prêmio de 10% para quem colocar baterias em pontos de conexão identificados em um mapeamento que identifique fragilidades na rede.

Política

Moraes envia ao STM análise sobre perda da patente militar de Bolsonaro

Bolsonaro é capitão reformado do Exército. Embora tenha ingressado na política há mais de três décadas, sua condição de militar da reserva é mantida formalmente

25/11/2025 21h00

Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes determinou nesta terça-feira, 25, que o Superior Tribunal Militar (STM) analise a perda da patente de Jair Bolsonaro. A determinação aparece na mesma decisão em que Moraes declara o trânsito em julgado da ação penal do golpe, na qual o ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão.

Bolsonaro é capitão reformado do Exército. Embora tenha ingressado na política há mais de três décadas, sua condição de militar da reserva é mantida formalmente, e a perda da patente depende de julgamento próprio na Justiça Militar.

A defesa de Bolsonaro não apresentou novos recursos dentro do prazo final encerrado nesta segunda-feira, 24. Com isso, Moraes considerou esgotadas todas as vias recursais na Primeira Turma do Supremo e certificou o trânsito em julgado, etapa que abre caminho para execução definitiva da pena.

Na decisão, o ministro aponta que a defesa deixou esgotar o prazo para novos embargos de declaração e afirma que os embargos infringentes são incabíveis, já que o julgamento do núcleo crucial da trama golpista teve apenas um voto divergente, abaixo do mínimo de dois exigido pela jurisprudência da Corte para esse tipo de recurso. Somente o ministro Luiz Fux divergiu.

Moraes também cita precedentes que permitem o reconhecimento imediato do trânsito, sobretudo quando recursos são usados com propósito meramente protelatório, isto é, para atrasar o cumprimento da pena.

O ministro declarou ainda o trânsito em julgado para Alexandre Ramagem e Anderson Torres. Ramagem (PL-RJ) deixou o País em setembro, após ser condenado pelo STF, e é considerado foragido.

Política

MPF processa sete por bloqueio da Dutra em 2022; 'atos antidemocráticos, consequências severas'

A Procuradoria destaca que 'a interrupção do fluxo, em atos realizados entre 31 de outubro e 2 de novembro daquele ano, trouxe consequências severas'

25/11/2025 19h00

Crédito: José Cruz / Agência Brasil

O Ministério Público Federal ingressou com uma ação contra cinco pessoas e duas transportadoras acusadas de bloquearem a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), entre Jacareí e São José dos Campos, no Vale do Paraíba (SP), para protestar contra o resultado das eleições presidenciais de 2022.

A Procuradoria destaca que 'a interrupção do fluxo, em atos realizados entre 31 de outubro e 2 de novembro daquele ano, trouxe consequências severas' e, por isso, pede que os réus sejam condenados ao pagamento de indenizações por danos morais coletivos.

Os valores estabelecidos na ação variam de R$ 5 mil a R$ 40 mil por réu, 'de acordo com o grau de participação de cada um, a gravidade dos danos e os veículos utilizados'.

A Procuradoria aponta na ação Tiago Rosa Silvestre, Fabio Henrique da Conceição, Admilson Pereira da Silva, Abílio Carneiro Nunes, Elisangela Vendramin Amaral, Todacarga Transportes Ltda e Truck Simone Ltda. O Estadão busca contato com os citados. O espaço está aberto.

O MPF ressalta que os atos de 2022 tiveram 'motivação antidemocrática e acarretaram prejuízos à ordem social, à economia e a serviços essenciais'.

Os bloqueios em um dos principais eixos de circulação do país provocaram impactos sobre o escoamento de mercadorias, o deslocamento de pacientes para procedimentos emergenciais e o transporte de medicamentos e outros insumos de saúde, além de inúmeros contratempos à população, afirma a Procuradoria.

"Tais consequências transcendem o mero transtorno individual, configurando um severo ataque à ordem pública e à economia nacional", argumenta o procurador da República Fernando Lacerda Dias, autor da ação. Segundo ele, 'tal situação gera frustração em massa, sensação de insegurança e instabilidade social, ao demonstrar a vulnerabilidade da infraestrutura logística frente a atos ilegais.'

Três réus foram identificados como líderes do movimento, liderado por um grupo de caminhoneiros com influência sobre profissionais autônomos do setor.

A ação do MPF abrange também a participação de dois acusados em outro bloqueio realizado na mesma região, em março de 2021, quando integrantes da categoria promoveram atos em diversos locais do país por reivindicações relacionadas ao transporte rodoviário.

O MPF verificou a atuação dos réus nos bloqueios a partir de informações que a Polícia Rodoviária Federal coletou e imagens cedidas pela concessionária da Dutra e periciadas pela Polícia Federal.

Segundo as investigações, os atos de 2022 envolveram o abandono de veículos nas pistas para a obstrução da passagem na altura do km 161 da Dutra e a imposição de entraves à circulação nas imediações da Refinaria Henrique Lage do Vale do Paraíba (Revap), em São José dos Campos.

"Já as apurações sobre o bloqueio realizado em 2021 apontaram não só a ocupação ilegal das faixas de rolamento, mas também práticas de vandalismo, como o corte de mangueiras de combustível e sistemas de freio de caminhões para impedir que motoristas deixassem o local", assinala a ação.

COM A PALAVRA, A DEFESA

A reportagem do Estadão busca contato com a defesa dos citados na ação do Ministério Público Federal.

