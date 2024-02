Lei que cria Ministério do Empreendedorismo é sancionada

RECONHECIMENTO

Deputados estaduais, Coronel Davi (PL) e Pedro Pedrossian Neto (PSD), fizeram indicação e moção de congratulação pelas sete décadas de existência do jornal

Durante segunda sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) nesta quarta-feira (07) - data em que o Jornal Correio do Estado completa 70 anos -, deputados apresentaram indicação e moção de congratulação, aprovadas pela Casa, em homenagem às sete décadas de existência deste informativo.

Em 07 de fevereiro de 1954 as primeiras páginas do Correio do Estado circulavam pelas mãos da população, do então Estado uno que posteriormente se tornaria Mato Grosso do Sul. Reconhecendo a trajetória, os deputados Coronel Davi (PL) e Pedro Pedrossian Neto (PSD) usaram da tribuna para prestar suas homenagens.

Em sua fala, o parlamentar do Partido Liberal exaltou a missão do informativo Correio do Estado, no que classificou em sua fala como "propiciar à população a busca pela formação de opinião".

"A ALMS, casa de leis e de cidadania, por proposição do Dep. Estadual, Cel. Davi, em nome de seus pares e do povo sul-mato-grossense, vem à honrosa presença de suas senhorias consignar o merecido respeito ao jornal Correio do Estado, em razão da comemoração de seus 70 anos de existência", expõe o texto da indicação ddo parlamentar do PL.

Por sua vez, Pedrossian Neto trouxe à Casa de Leis o reconhecimento em forma de congratulação a ser entregue a um dos então diretores do jornal, Marcos Fernando Alves Rodrigues. Para o deputado, o Jornal "prestou e vem prestando um excelente serviço de informação e fortalecimento do nosso Estado, da democracia e do debate público no Mato Grosso do Sul".

"Jornal Correio do Estado, importante veículo de imprensa e comunicação, celebra hoje - em 07 de fevereiro - 70 anos de sua fundação. Consolidade como o maior jornal impresso e agora também virtual do Estado de Mato Grosso do Sul, o aniversário de sua fundação merece ser celebrado e parabenizado pelos seus fundadores; diretoria; funcionários e todos os jornalistas que passaram e ainda compõe o quadro desse grande veículo", esclarece a justificativa da moção.

"Na data de hoje a gente não poderia deixar de parabenizar esse grande jornal, que foi e tem sido a escola de muito jornalistas e formando uma geração de leitores no nosso Estado", complementou Pedrossian.

Ao fim do expediente, a indicação e moção foram pautadas em votação simbólica e aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

