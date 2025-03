'Lei Larissa Manoela' segue para análise do Senado

sem definição

O presidente nacional da sigla revelou que negocia com Podemos, Republicanos e PSD e que até o fim de abril terá um posicionamento

Após a reunião do PSDB, Azambuja e Riedel se encontraram com a senadora Tereza Cristina (PP) Reprodução

Em reunião fechada na manhã de ontem, em Brasília (DF), o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, alinhou com os governadores Eduardo Riedel e Eduardo Leite (RS), bem como com o ex-governador Reinaldo Azambuja e demais lideranças nacionais do partido, os próximos passos da legenda.

Presidente estadual do PSDB e tesoureiro do partido em âmbito nacional, Reinaldo Azambuja informou ao Correio do Estado que ficou acertado que Marconi Perillo vai elaborar, em 10 dias, um relatório com os prós e os contras de uma fusão, incorporação e até uma federação com Podemos, Republicanos e PSD para ser apresentado à cúpula tucana.

“De posse dessas informações, o presidente nacional do PSDB espera ter uma definição sobre o futuro do partido até o fim de abril. A questão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha [FEFC] para as eleições gerais de 2026 não vai pesar tanto na decisão quanto a mídia anda dizendo, pois o PSDB tem sua representatividade na Câmara dos Deputados, e isso lhe garante recursos suficientes para o próximo pleito”, assegurou.

O Correio do Estado apurou que as negociações para uma federação entre Republicanos e PSDB estão avançadas e, até o fim de abril, essa aliança entre os dois partidos pode ser oficializada.

Questionado pela reportagem sobre qual das três legendas largariam na frente, Azambuja desconversou e disse que as chances são as mesmas para todas.

“Ainda está tudo na mesma, temos de esperar o levantamento do presidente, Marconi Perillo, para saber qual rumo vamos tomar”, declarou o ex-governador de Mato Grosso do Sul, completando que, qualquer que seja a legenda escolhida, será muito bom para o PSDB.

EDUARDO LEITE

Em entrevista concedida ontem à CNN, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, abordou o atual cenário político do PSDB e as possibilidades futuras para a legenda, destacando que o partido, outrora grande, agora enfrenta uma significativa redução de tamanho.

Leite comentou sobre a possibilidade de o PSDB ser incorporado por outro partido e revelou que conversas estão em andamento com diversas legendas.

“Nas regras do jogo, como elas estão estabelecidas, sustentar o PSDB no seu formato atual, infelizmente, não parece oferecer suporte para buscarmos uma candidatura competitiva, e isso impõe as conversas que estão sendo feitas”, afirmou.

O governador gaúcho mencionou que estão ocorrendo diálogos com partidos que compartilham visões semelhantes, citando especificamente Republicanos, Podemos e PSD.

Leite enfatizou a importância de buscar alianças com base em valores e princípios comuns, mesmo que não haja uma concordância total em todas as questões.

Ao ser questionado sobre ambições políticas, Leite adotou uma postura cautelosa, mas expressou seu desejo de disputar a Presidência da República.

“Eu quero ajudar a fazer a diferença nesse Brasil em que vejo na política gente mais disposta a destruir um ou outro do que a construir algo de positivo”, declarou.

Ele também manifestou sua intenção de unir forças e compor alianças para oferecer uma alternativa à polarização política vigente no País.

Eduardo Leite concluiu afirmando que as próximas semanas serão cruciais para definir o melhor caminho para sustentar os ideais do PSDB na política nacional, seja por meio de uma possível incorporação, seja por meio de outras estratégias políticas.

