Lewandowski demite Ramagem e Anderson Torres dos quadros da PF para cumprir decisão do STF

A decisão é um cumprimento à decisão proferida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou a perda do cargo público do réus na ação da trama golpista

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

03/12/2025 - 17h31
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, demitiu nesta quarta-feira, 3, o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) e o ex-ministro Anderson Torres dos quadros da Polícia Federal (PF).

A decisão é um cumprimento à decisão proferida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou a perda do cargo público do réus na ação da trama golpista.

As portarias devem ser publicadas no Diário Oficial da União (DOU) na quinta-feira, 04. A perda do cargo não interfere nos processos administrativos disciplinares pelos quais respondem Ramagem e Torres, segundo Lewandowski, uma vez que se tratam de esferas distintas, a criminal e a administrativa.

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e deputado federal, Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, e Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, a 24 anos de prisão.

Os dois foram condenados na ação penal que condenou também o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão, no chamado "núcleo crucial" da organização criminosa que tentou interromper a transição democrática no País para manter Bolsonaro no poder, segundo a Procuradoria-Geral da República.
 

ELEIÇÕES 2026

Pedrossian Neto decide ficar no PSD e ajudar a montar chapas competitivas

O deputado estadual e o vice-governador Barbosinha têm a bênção do governador Riedel para fazer a composição

03/12/2025 08h20

O deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD) vai tentar a reeleição pela mesma sigla

Luciana Nassar / ALEMS

Três meses após ter sido aventada a possibilidade de sair do PSD na janela partidária de março de 2026, para tentar a reeleição por outra legenda por causa da incapacidade de o partido formar uma chapa competitiva para o pleito do próximo ano, o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto assegurou que vai permanecer na sigla.

Em entrevista ao Correio do Estado, ele reconsiderou a intenção de sair da atual legenda, após participar de reunião das lideranças do PSD com o governador Eduardo Riedel (PP) para tratar de aliança política nas eleições de 2026.

“Eu pretendo continuar no PSD. Não tenho mais vontade de mudar de partido, pois a executiva estadual vai montar chapas competitivas para disputar as cadeiras da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados”, declarou.

Pedrossian Neto revelou que, na reunião dele, do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, do senador Nelsinho Trad e do secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Elias Verruck, com Riedel, ficou alinhado que o PSD terá o apoio do governador, servindo até como uma opção para abrigar os parlamentares federais e estaduais que pretendem deixar o PSDB, mas não querem ir para PL, PP ou União Brasil.

O vice-governador Barbosinha confirmou ao Correio do Estado que o PSD pretende montar chapas fortes para deputados federais e estaduais. “Estamos dialogando e buscando o fortalecimento do partido. Para isso, só tem um caminho, montar chapas de deputados”, declarou.

MAIS UMA OPÇÃO

Na prática, ao informar que ajudará na composição de chapas competitivas de deputados federais e estaduais, o chefe do Executivo estadual deu sinal verde para que o PSD faça parte da ampla aliança montada para a sua reeleição no próximo ano.

O ingresso da legenda nesse arco de aliança partidária para reeleger Riedel é bem-vindo, afinal, a sigla tem um robusto Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o famoso Fundo Eleitoral ou Fundão, e muito tempo de rádio e TV para a propaganda eleitoral, mas não tem nomes fortes para puxar votos.

Agora, com aval do governador, o PSD vira mais uma opção de partido para os deputados estaduais e federais que estão no ninho tucano, mas já demonstraram intenção de mudar de ares. Tais como Paulo Corrêa, Lia Nogueira, Zé Teixeira, Mara Caseiro, Jamilson Name, Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende.

Além disso, ainda tem o deputado estadual Paulo Duarte, que está no PSB, mas dificilmente continuará na legenda, pois isso significaria um risco muito grande de não conseguir a sonhada reeleição, assim como o deputado estadual Lucas de Lima, que vive imbróglio com o PDT.

Política

CMO adia novamente votação da LDO por falta de acordo; nova previsão é de votação na quarta, 3

A postergação veio após falta de acordo e pode desarranjar o combinado de votar o PLDO ainda nesta semana em sessão do Congresso

02/12/2025 22h00

Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

A três semanas do recesso parlamentar, a Comissão Mista de Orçamento adiou novamente a votação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 2026. A postergação veio após falta de acordo e pode desarranjar o combinado de votar o PLDO ainda nesta semana em sessão do Congresso. A nova previsão de votação é na quarta-feira, 3, às 14 horas.

A LDO serve como base para a confecção da Lei Orçamentária para o próximo ano. Em tese, o texto deveria ter sido aprovado até julho, mas sofreu sucessivos adiamentos.

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou uma sessão conjunta entre deputados e senadores para quinta-feira, 4, para analisar o texto. O atraso desta terça, porém, pode prejudicar o calendário.

Um dos pontos considerados controversos do texto é o que estabelece que o governo pague as emendas parlamentares até os primeiros dias de julho do ano que vem. O calendário é criticado pelo Palácio do Planalto, que afirma que isso atrapalha o planejamento.

 

