Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Líder do PL diz que não houve 'chantagem' por desobstrução e se desculpa a Motta

Sóstenes ainda pediu desculpas ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), pelo protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que impediu os trabalhos na Câmara por dois dias

Da Redação

Da Redação

07/08/2025 - 22h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), negou nesta quinta-feira, 7, que os bolsonaristas tenham feito "chantagem" para a desobstrução da Mesa da Casa em troca da anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro. Segundo o deputado, não existe acordo para que a proposta seja votada.

Sóstenes ainda pediu desculpas ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), pelo protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que impediu os trabalhos na Câmara por dois dias.

"O presidente Hugo Motta não foi chantageado por nós, ele não assumiu compromisso de pauta nenhuma conosco", discursou o líder no PL, enquanto deputados lamentaram no plenário. "Nós, líderes dos partidos que compomos a maioria desta Casa, vamos pautar o fim do foro privilegiado e a anistia. Os líderes. Não o presidente Hugo Motta, não existe chantagem nesta Casa, não é comportamento da direita chantagear ninguém", completou.

"Ontem, com o acirrar dos ânimos, se eu, com Vossa Excelência (Hugo Motta), não fui correto, te peço perdão da tribuna da Câmara. Não fui correto no privado, mas faço questão de vir em público te pedir perdão", disse o deputado. Sóstenes ainda afirmou que Motta foi "muito paciente" com ele.

A oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocupou a Câmara e o Senado Federal na terça-feira, 5. Os parlamentares pediam a aprovação de um "pacote de paz" após a prisão de Bolsonaro.

As exigências eram a votação do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), da anistia "ampla, geral e irrestrita" aos envolvidos no 8 de Janeiro e da proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim do foro privilegiado.

Durante o período em que travaram os trabalhos da Casa, os parlamentares se revezaram para ocupar as Mesas Diretoras, protestaram com esparadrapo na boca e se acorrentaram à mesa. Motta só recuperou a Mesa Diretora da Câmara na noite de quarta-feira, 6, após dois dias de obstrução, sem acordo para a votação dos temas.

"O que aconteceu entre o dia de ontem e o dia de hoje, em um movimento de obstrução física, não fez bem a esta Casa. A oposição tem todo o direito de se manifestar, a oposição tem todo o direito de expressar a sua vontade", discursou Motta ao retomar o comando da Casa na quarta.

Nesta quinta, Sóstenes ainda criticou o STF, porém, defendeu a pacificação no Congresso. "Nós precisamos de uma reconciliação nesta Casa, de boa convivência para dar exemplo ao Brasil", disse o líder do PL.

O deputado ainda se dirigiu a todos os parlamentares presentes no plenário. "Nós precisamos pacificar este País. É um apelo que faço aos meus colegas, agradecendo e pedindo desculpas. Peço desculpas a todos agora, se em algum momento eu fui indelicado com alguns dos senhores ou das senhoras", afirmou.

DESDOBRAMENTOS

Políticos de MS debatem 'briga' entre Camila Jara e Nikolas Ferreira

Momento aconteceu na Câmara dos Deputados após mais de 30 horas de obstrução dos trabalhos no plenário por parte da oposição

07/08/2025 13h13

Compartilhar
Deputada esteve hoje (07) em Campo Grande e deu sua versão dos fatos

Deputada esteve hoje (07) em Campo Grande e deu sua versão dos fatos Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Após as imagens da sessão realizada na Câmara dos Deputados de quarta-feira (06) tomar as redes sociais, e das acusações de Nikolas Ferreira (PL-MG) de ter sido agredido por Camila Jara (PT-MS), parlamentares sul-mato-grossenses vieram à público para debaterem o ocorrido. 

Na manhã desta quinta-feira (07), a deputada federal por São Paulo, Tabata Amaral (PSDB), esteve em Campo Grande, convidada para seminário de discussão do Plano Nacional de Educação (PNE), reunindo uma série de parlamentares no aeroporto da Capital de Mato Grosso do Sul. 

Presente na ocasião na manhã de hoje (07), o deputado federal conhecido como "Gordinho do Bolsonaro", Rodolfo Nogueira, comentou a confusão ocorrida e disse ter acionado o conselho de ética. 

"O partido, pelo líder, vai protocolar um pedido de ética. Mas ele não caiu, ele tomou um murro... no saco. A Camila deu um murro no saco dele, foi o que o Nikolas disse para nós ontem a noite", afirmou Rodolfo.

Enquanto isso, na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Wilson Lands usava o tempo de fala de lideranças em nome do partido Avante para abordar o assunto, dizendo que o Brasil atualmente "pega fogo" em relação à política e "ideologias de ambos os lados". 

"Tenho visto alguns personagens, principalmente algumas lideranças de MS, deputada federal... queria ver essa energia toda para trazer verbas e lutar para trazer infraestrutura para a Capital. A gente precisa começar a lutar mais pelo povo, porque ano que vem vocês batem na porta do campo-grandense", argumentou. 

Já o vereador petista Landmark, por sua vez, apresentou moção de apoio à deputada Camila Jara, dizendo que ela já defendeu o diálogo, democracia e os direitos do povo, classificando a deputada como uma parlamentar digna que merece o total respeito do Brasil e do Mato Grosso do Sul. 
 
"Já temos inclusive indícios de que se jogou no chão, porque um deputado não aguentar ali naquele momento de desespero e criar uma situação... eles são acostumados a fazer fake news. É um verdadeiro absurdo que meia dúzia de deputados paralisando os trabalhos em Brasília contra o povo", expôs ele.

Porém, tal moção foi classificada pelo presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Epaminondas "Papy", como "intempestiva" e não pôde ser apreciada por ter dado entrada na Casa de Leis às 10h30 desta quinta-feira, o que não impede que ela volte à plenário em uma próxima sessão. 

Camila em Campo Grande

Camila classificou hoje o momento como "um triste episódio da democracia brasileira", apontando esforços para aprovação do imposto de renda e assuntos que ficam encobertos por essa espécie de "cortina de fumaça", 

"Felizmente a gente conseguiu tirar eles de maneira pacífica e tinha um acordo para que todos os deputados que cometeram essa agressão invadiram o plenário e não deixaram a gente conseguir trabalhar se retirassem da mesa. E eles não se retiraram e ficaram impedindo a passagem dos parlamentares o acesso ao presidente Hugo Mota", explica ela. 

Conforme a deputada, nesse momento as mulheres decidiram subir para tentar conversar com o presidente da Casa, enquanto os manifestantes presentes fecharam um cordão.

"Me posicionei do lado do Hugo e começou as provocações de baixo, de cima, o empurro e empurra... nessa hora que estava todo mundo aplaudindo, o Nikolas me deu uma cotovelada e aí eu empurrei ele de volta e acho que ele desequilibrou na hora que o Hugo levantou com a cadeira e foi isso que aconteceu", complementou.

Relembre

Vale lembrar que, tal momento aconteceu após mais de 30 horas de obstrução do plenário por parte da oposição, enquanto parlamentares bolsonaristas ocuparam a mesa da presidência da Câmara para pressionar pela inclusão imediata do projeto que amplia a anistia a manifestantes envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. 

Tabata também chegou a cometar o ocorrido na Câmara dos Deputados na noite de ontem (06), dizendo que estava presente e que saiu do plenário "extremamente envergonhada e decepcionada". 
 
"É muito fácil, num Brasil polarizado como o nosso, você ver cor partidária e ideológica em tudo, achar que é tudo um grande embate. 'Ah, o Trump tá atacando o Brasil por conta do Bolsonaro', não, ele é um líder autoritário que está atacando o nosso país defendendo interesses de empresa americana", disse.

Para ela, não é possível combater tais afrontas e defender o agronegócio e a indústria brasileira enquanto o parlamento estiver dividido e enfraquecido. 

"Aquela cena que a gente viu ontem, parlamentar cheio de esparadrapo, aquilo não é um circo. Ao invés de usar a palavra, obstruindo... a imagem que me vinha à cabeça era de menino pequeno, que quando perde o jogo sai correndo com a bola", completou.

Esse grupo manifestante se recusava a liberar os trabalhos até que a proposta fosse pautada e, nas redes sociais,  o deputado afirmou ter sido agredido por Camila Jara. "A esquerda age assim: te agride quando ninguém está vendo”, disse Nikolas, em postagem, acrescentando que o esbarrão foi intencional.

Em nota, a deputada negou as acusações e, segundo ela, disse que houve um esbarrão, mas que não foi proposital e que aconteceu durante uma confusão generalizada.

"Ao final da sessão, enquanto o presidente se levantava, a deputada federal Camila Jara se aproximava da cadeira da presidência quando acabou esbarrando no deputado federal Nikolas Ferreira, que foi ao chão.

 A deputada, com 1,60 metro de altura, 49 quilos e em tratamento contra um câncer, foi injustamente acusada de ter nocauteado o parlamentar com um soco", acrescenta.

**(Colaborou Glaucea Vaccari)

 

Assine o Correio do Estado

DEBATE

Deputada Tabata Amaral apresenta Plano Nacional de Educação em seminário na Assembleia Legislativa

O evento é promovido pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, por proposição do deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB)

07/08/2025 12h00

Compartilhar
Deputada Tabata Amaral apresenta Plano Nacional de Educação em seminário na Assembleia Legislativa

Deputada Tabata Amaral apresenta Plano Nacional de Educação em seminário na Assembleia Legislativa FOTO: Marcelo Victor

Continue Lendo...

Nesta quinta-feira (7), às 13h30, será realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o seminário que vai discutir novo Plano Nacional de Educação (PNE) (Projeto de Lei 2.614/2024).

O evento é promovido pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, e contará com a presença da deputada federal de São Paulo, Tabata Amaral - (PSB), e do deputado federal de Mato Grosso do Sul, Dagoberto Nogueira - (PSDB), que é o propositor do debate.

Ao chegar na Capital sul-mato-grossense, a deputada Tabata Amaral falou da importância da discussão, e afirmou que a educação muda votos. "Nosso país só vai ser justo, desenvolvido e bom para todos nós quando cada criança, cada jovem tiver oportunidade, e isso está em nossas mãos", disse

Segundo ela, o Novo Plano Nacional de Educação conta com diretrizes, metas e estratégias para toda a área que envolve a educação. "Desde a creche, a pós-graduação, a gente trata ali de educação de surdos, de educação inclusiva, é realmente o todo", afirmou ela, ressaltando que em 10 anos, a maioria das metas do plano anterior não foram cumpridas.

Tabata ainda salientou que, o novo plano vai ser mais claro. "Vai ter clareza, vai ter data de como é que a gente chuta essa bola, tem um plano nacional bom, ousado, mas factível, entrega para os estados, e na sequência são os municípios, mas não basta implementar, tem que monitorar. Então é um esforço gigantesco para entender como que a gente está a cada ano. Não é avaliar depois de dez anos, é monitorar de fato ano a ano. E aí por fim, trazer, de fato, um sentimento de responsabilização de todo o Brasil", explicou.

Questionada sobre prazos para a aprovação do novo PNE, a deputada afirmou que os parlamentares estão atrasados. "O último Plano Nacional de Educação venceu no ano passado, então foi prorrogado e a gente tem um compromisso com a sociedade de que a Câmara vai aprovar o relatório até setembro, então a gente está aí na 'boca do gol' para que o Senado tenha o seu tempo de discussão e dia 1° de janeiro de 2026 a gente tem o novo Plano Nacional de Educação".

Deputada Tabata Amaral apresenta Plano Nacional de Educação em seminário na Assembleia Legislativa
Dagoberto elogiou Tabata Amaral pela atuação como relatora da Comissão Especial sobre o Plano Nacional de Educação - FOTO: Marcelo Victor

Na ocasião, Dagoberto elogiou Tabata Amaral pela atuação como relatora da Comissão Especial sobre o Plano Nacional de Educação. "Nós nomeamos ela como a relatora desse desse projeto do Plano Nacional de Educação e quando ela se colocou à disposição pra ela poder vir aqui no Mato Grosso do Sul, eu fui um dos primeiros que briguei, porque aqui a educação é muito forte também", disse ele.

Conforme Dagoberto, as entidades educacionais em MS são muito fortes. "No debate, ela vai falar sobre o Plano Nacional de Educação, vai ouvir as entidades, os deputados que estiverem lá, para analisar todas essas propostas e poder fazer o relatório final dela sobre o PNE, que ela quer fazer o mais democrático possível, porque essa é a conduta da Tabata", elogiou.

SEMINÁRIO

O seminário acontecerá na sede da Assembleia Legislativa, localizada no Parque dos Poderes, Bloco 9, primeiro prédio pela entrada da Avenida Mato Grosso. Endereço: Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n – Jardim Veraneio, Campo Grande – MS.

Segundo o Ministério da Educação, o PNE em vigor foi instituído pela Lei 13.005/2014, para o decênio de 2014/2024, e prorrogado até 31 de dezembro de 2025, de acordo com a Lei 14.934/2024. Em 2024, o Governo Federal enviou para o Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 2.614, que propõe o Plano Nacional para o próximo decênio, para estabelecer as diretrizes para a valorização do magistério, expansão da educação básica e superior, além do fortalecimento da equidade no acesso e permanência nas escolas.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores
MATO GROSSO DO SUL

/ 1 dia

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores

2

Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão; Deputada de MS nega
veja vídeo

/ 13 horas

Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão; Deputada de MS nega

3

MS deve ter frio intenso de 0°C com risco de geada a partir desta sexta-feira
tempo

/ 12 horas

MS deve ter frio intenso de 0°C com risco de geada a partir desta sexta-feira

4

Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar
Oportunidade

/ 1 dia

Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar

5

Senadores de MS assinam pedido de impeachment de Moraes
Política

/ 1 dia

Senadores de MS assinam pedido de impeachment de Moraes

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 35 minutos

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD