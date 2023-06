Lira usou na eleição picape que PF suspeita ter feito delivery de dinheiro desviado

Projeção

Complexo concedido da MS-306, investimento foi de R$ 220 milhões

Com investimento de R$ 220 milhões, o complexo viário concedido da MS-306 ganha modernidade e segurança com a construção do o Contorno Viário de Chapadão do Sul, região norte do Estado.

A obra foi lançada nesta quarta-feira (7) pelo governador Eduardo Riedel junto à Agência Estadual de Regulação (AGEMS), e com o presidente da concessionária Way 306, Paulo Lopes.

Ao lançar a pedra fundamental do empreendimento, Riedel reforçou o reconhecimento do papel da AGEMS em projetos como esses, e demonstrou confiança na capacidade do trabalho para investimentos que ainda virão. “Um Estado que quer trazer o capital privado para o serviço concessionado tem que ter uma agência robusta, uma agência que saiba lidar com essa nova realidade, como nós nunca tivemos. O Carlos Alberto [de Assis] tem feito isso na Agência de Regulação, e os propósitos não são pequenos em relação ao leque de serviços nos quais vamos atrair o investimento privado”, afirmou o governador.

A Diretora de Inovação e Relações Institucionais, Rejane Monteiro, representou a AGEMS no lançamento da nova obra, que irá trazer uma grande mudança ao sistema de tráfego nos 219 km do trecho sob concessão. “Nossa Agência está cada vez mais fortalecida, com foco na capacidade técnica que garante ao usuário os resultados esperados. E a expectativa de melhoria aqui é muito grande, porque vai transformar a maneira como a rodovia impacta no município, beneficiando o tráfego rodoviário e a segurança urbana”, afirmou.

Transparência

Presente no lançamento, a senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina (PP) disse que Mato Grosso do Sul é exemplo para outros estados do Brasil pela criação de ambiente propício às parcerias privadas na infraestrutura, e a agência reguladora é fundamental para a segurança das empresas. “A regulação oferece transparência, clareza e governança, e com isso atrai o investidor”, elogiou.

Antes mesmo do início de uma obra como essa a equipe da AGEMS já está presente. Desde janeiro deste ano, a Câmara Técnica de Rodovias fiscaliza detalhadamente a regularidade dos projetos técnicos do contorno, como a implantação de dispositivo de intersecção (alças de acesso e rotatórias), “avaliando a conformidade de cada intervenção prevista pela concessionária”, destaca o coordenador da Câmara, Edson Delgado. As obras estão previstas para iniciar em julho próximo.

Com assessoria

Assine o Correio do Estado