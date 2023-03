Luiz Ovando é cotado para presidir a Comissão de Saúde da Câmara

eleições 2024

Em Campo Grande, o deputado se encontrou com o diretor-presidente da Agems, que também pretende se pré-candidatar

De olho na consolidação da pré-candidatura a prefeito de Campo Grande nas eleições municipais do próximo ano, o deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) se encontrou, na semana passada, com a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil-MS), que também é provável candidata ao cargo em 2024.

Segundo fontes ouvidas pelo Correio do Estado, a reunião foi articulada por um “tucano de alta plumagem” e serviu para aparar as arestas que porventura ficaram da tumultuada saída de Rose Modesto do PSDB, no ano passado, para disputar o cargo de governadora de Mato Grosso do Sul.

A conversa foi cordial e, conforme apurado pela reportagem, a paz foi selada entre ambos, já que um dos motivos da saída da ex-deputada federal do PSDB teria sido desentendimento dela com Beto Pereira, que agora busca construir pontes, em vez de muros.

Em conversa com o Correio do Estado, o deputado federal revelou que, a princípio, a reunião com Rose Modesto seria um almoço, mas, por incompatibilidade de agendas, acabou sendo um encontro em seu gabinete na Câmara dos Deputados.

“Conversamos sobre diversos assuntos, inclusive, sobre o convite feito a ela para assumir a Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste [Sudeco]. Também falamos sobre a Câmara dos Deputados e as eleições municipais do próximo ano”, limitou-se a dizer o parlamentar, sem entrar em detalhes.

Rose Modesto também confirmou ao Correio do Estado a reunião com o ex-colega de Câmara.

“Falamos sobre as emendas da bancada federal de Mato Grosso do Sul e também sobre política. Beto é candidato a prefeito, e eu só vou decidir ou não sobre a minha pré-candidatura à Prefeitura de Campo Grande mais para a frente. Ainda está cedo”, afirmou.

Sobre a Sudeco, Rose Modesto revelou que realmente houve o convite para assumir o cargo de superintendente. “Aliás, foram três convites, e vou decidir em breve”, esclareceu. A reportagem apurou que a articulação está adiantada e já teria a bênção do deputado federal Vander Loubet (PT-MS).

Além disso, a Sudeco fica sob o comando do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, cujo titular é Waldez Góes, que se licenciou do PDT para assumir o cargo na cota do União Brasil, mesmo não sendo filiado. No cargo, Rose Modesto continuará em evidência, já de olho na eleição municipal do próximo ano.

NINHO TUCANO

Além de Rose Modesto, Beto Pereira, que já um pré-candidato oficial a prefeito da Capital dentro do PSDB, encontrou-se também com o diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems), Carlos Alberto de Assis, que ainda é um pré-candidato extraoficial ao cargo no ninho tucano.

Ao Correio do Estado, ele foi mais enfático, ressaltando que foi um gesto de construção de uma candidatura única dentro do PSDB. “Não sou candidato de mim mesmo, estou construindo aos poucos o caminho até a Prefeitura de Campo Grande, buscando parceiros”, reforçou.

Segundo o parlamentar, a conversa com o diretor-presidente da Agems foi muito boa. “Nós entendemos que o partido é mais importante que os nossos interesses pessoais. Temos algumas visões idênticas, como, por exemplo, o fato de o PSDB ter candidatura própria à prefeitura da Capital, e, nesse sentido, vamos caminhar juntos”, assegurou.

No entanto, Beto Pereira reconheceu que as duas reuniões foram os primeiros passos para construir sua candidatura a prefeito de Campo Grande.

Ele revelou que com Carlos Alberto de Assis ficou acertado que ambos vão tentar viabilizar os nomes dentro do PSDB, e, lá na frente, quem estiver melhor será o candidato do partido, podendo contar com o total apoio de quem for o preterido.

Para a reportagem, Carlos Alberto de Assis também assegurou que a conversa com Beto Pereira foi muito boa e descontraída.

“Sempre fui e sempre serei partidário. Em 2016, me posicionei como candidato, mas o partido escolheu a Rose, assim como em 2020, mas a sigla optou por apoiar a candidatura de Marquinhos Trad [PSD]”, recordou.

O diretor-presidente da Agems reforçou que sempre defendeu candidatura própria do PSDB à Prefeitura de Campo Grande.

“Temos um projeto estruturante para a Capital, e acredito que temos bons nomes dentro do partido. Por isso, seja quem for o candidato em 2024, a legenda estará unida para fazer a entrega”, garantiu.

Ele ainda acrescentou que está muito calmo quanto à definição do candidato da legenda para disputar a prefeitura. “Não disse para ninguém que seria candidato, mas há muitas pessoas que acreditam no meu nome. Por isso, disse ao Beto que vamos caminhar lado a lado, cada um com o seu projeto, e, lá na frente, veremos quem vai”, projetou.

Carlos Alberto de Assis lembrou que seu mandato à frente da Agems termina só em 2025 e, portanto, não está tão preocupado com a definição do candidato do PSDB ao cargo de prefeito da Capital. “Agora é hora de fortalecer os nossos nomes e, em 2024, veremos o panorama. Porém, independentemente de quem for o escolhido, vamos estar juntos”, finalizou.

