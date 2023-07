Lula confirma deputado federal Celso Sabino no Ministério do Turismo

CRISE POLÍTICA

O líder da bancada do PT na Casa de Leis ocupou a tribuna para criticar o descaso do titular da Semadesc com a Agraer-MS

Na Universidade Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde participa de estudos, o governador Eduardo Riedel (PSDB) terá de arrumar tempo para contornar uma crise política que surgiu entre o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, e o líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado estadual Zeca do PT.

Durante a sessão ordinária de ontem na Casa de Leis, o parlamentar usou o pequeno expediente para dar um recado ao secretário Jaime Verruck e ameaçou retirar o apoio da bancada petista ao governador Eduardo Riedel.

“Fiz um pronunciamento dizendo que não sou bobo nem brinquedo do governo. Ou resolve ou vou romper e começar uma oposição feroz ao Riedel, e eu sei fazer oposição”, disse ao Correio do Estado.

"Ele não quer gastar como se fosse particular. Aliás, se continuar assim, vou ser obrigado a contar qual ‘jogo’ que tem aí por trás do FCO, deixa comigo”

ZECA DO PT, deputado estadual, durante discurso feito na sessão da Assembleia Legislativa contra o titular da Semadesc

No seu discurso, Zeca do PT reclamou da falta de autonomia do partido na Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul (Agraer-MS), comandada pelo petista Washington Willeman de Souza, e do atendimento dispensado pelo titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) aos seus pleitos para a Agência.

“O Jaime manda no governo e Riedel tem medo dele. Essa é a minha avaliação. Junto do Jaime, tem ainda o tal do Pedro Caravina, que é secretário estadual de governo. Eles acham que todos têm medo deles, mas eu não tenho. Falei para eles que eu não sou palhaço, ou resolvem dar independência para o PT dirigir a Agraer-MS ou vou acabar com esse governo em dois tempos”, ameaçou em conversa com a reportagem.

O Correio do Estado procurou o secretário Jaime Verruck para ouvir um posicionamento dele, mas, até o fechamento desta matéria, não obteve sucesso. O espaço continua aberto para que ele possa dar a sua versão dos fatos.

Entenda o caso

Na sessão ordinária de ontem, Zeca do PT disse que, desde o início do governo Riedel, tem conversado com a equipe do governador acerca da participação e da independência do partido na gestão do PSDB no que toca a indicação para o cargo de diretor-presidente da Agraer-MS e para a Secretaria-Executiva de Desenvolvimento Agrário.

“Infelizmente, até agora, com todo o trabalho que a equipe da Agraer-MS tem feito – aliás, nesta sexta-feira, vamos realizar a 9ª Conferência da Agricultura Familiar –, andando pelo Estado e promovendo o governo do Riedel, absolutamente nada foi feito para dar autonomia para a administração petista na Agência. Fico chateado com isso”, disse.

O parlamentar informou ainda que tentou falar com o secretário Jaime Verruck, mas sem sucesso.

“Eu sei que ele que está por trás disso, não me atendeu e, aí, mandei um Zap [WhatsApp] para ele e também para o Pedro Caravina dizendo que para papel de bobo eu não sirvo e que, portanto, estou dando um prazo para eles efetivarem a independência da gestão do PT na Agraer-MS ou o próximo passo que eu vou propor aqui é o rompimento do apoio da bancada do partido com o Eduardo Riedel”, garantiu.

Para Zeca do PT, não é admissível esse tipo de comportamento de criança do secretário Jaime Verruck, a quem, conforme o deputado, tratam como Alemão.

“Então, diga ao tal do Alemão que eu não tenho medo de cara feia e, portanto, se ele não quiser me atender por telefone, mas quiser conversar pessoalmente, estou à disposição dele. Mas para esse comportamento eu não me coloco e, portanto, ou eles resolvem tirar da Agraer-MS o pau-mandado do tal do Jaime ou o meu próximo passo é o rompimento com o governo”, ameaçou.

Também durante o discurso, o deputado estadual avisou que já começaria a tomar algumas atitudes, apresentando 13 indicações ao governador Eduardo Riedel e para a Agraer-MS, solicitando patrulhas mecanizada com implementos agrícolas para atender os agricultores familiares e indígenas dos municípios de Jardim, Dourados, Fátima do Sul, Miranda, Coronel Sapucaia, Anastácio, Guia Lopes da Laguna, Rio Brilhante e Aquidauana.

Suspeita

“Solicito essas patrulhas mecanizadas e, aliás, é bom dizer para o Alemão que esse dinheiro que eu estou pedindo para comprar as patrulhas mecanizadas é de emenda parlamentar de minha autoria como deputado estadual, que ele não quer gastar como se fosse particular dele. Aliás, se continuar assim, vou ser obrigado a contar qual ‘jogo’ que tem aí por trás do FCO [Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste], deixa comigo”, voltou a ameaçar.

Porém, quando foi questionado pelo Correio do Estado qual seria a suposta irregularidade cometida pelo secretário Jaime Verruck, que é o presidente do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (Ceif-FCO), na liberação de recursos do Fundo, Zeca do PT não quis responder.

