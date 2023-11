Mato Grosso do Sul

O Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) funcionará como uma instância de suporte à executiva estadual da sigla no próximo pleito

Buscando recuperar o espaço político perdido em Mato Grosso do Sul, o PT está adiantando várias etapas para as eleições municipais do próximo ano, como a escolha da candidatura do partido para disputar a prefeitura da capital do Estado, no mês passado, e a definição da coordenação da campanha da legenda para o próximo pleito, na última semana.

Se a deputada federal Camila Jara é a candidata do PT para disputar o cargo de prefeita de Campo Grande, coube ao deputado federal Vander Loubet, coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, tomar posse na coordenação do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do partido no Estado para as eleições do próximo ano.

“Vamos trabalhar para que o nosso partido esteja organizado de forma democrática e preparado para apresentar bons projetos para a população da maioria dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, declarou ao Correio do Estado.

Vander Loubet explicou que o GTE é uma instância de suporte à direção da executiva do PT em Mato Grosso do Sul. “Então, o nosso objetivo vai ser usar nossa experiência e conhecimento para contribuir com o partido na construção dos projetos municipais para 2024”, avisou.

Questionado pela reportagem se o partido já teria definido o número de candidatos a prefeito e a vereador para as eleições municipais do próximo ano, o deputado federal adiantou que essa questão começará a ser trabalhada agora, com a criação do GTE.

“Não temos ainda definidos os números de candidatos a prefeito ou a vereador. Esse trabalho nós vamos iniciar agora, com um mapeamento de Mato Grosso do Sul. Primeiramente, vamos por etapas, e o primeiro passo será nos debruçar sobre a situação do PT nos cinco maiores municípios: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã”, argumentou, lembrando que na Capital o partido já tem o nome da colega de Câmara dos Deputados Camila Jara.

DEMAIS CIDADES

Depois, de acordo com o coordenador do GTE do PT, será analisada a situação dos outros 10 maiores municípios sul-mato-grossenses e, por fim, as demais 64 cidades. “Queremos avaliar onde há potencial de candidatura própria e onde há pretensão de aliança, onde temos chapa competitiva de vereadores, essas questões”, revelou.

Vander Loubet adiantou que, nos municípios onde a direção partidária trabalha com intenção de aliança, o GTE do PT vai buscar antecipar o diálogo com os demais partidos para buscar essa construção.

“Eu vejo o PT em um bom momento. Na verdade, estamos em uma situação melhor que aquela que prevíamos há dois ou três anos”, argumentou.

Ele assegurou que o PT acabou de fazer uma reestruturação nos diretórios municipais de Mato Grosso do Sul, com a realização dos processos de eleições diretas (PEDs).

“Agora estamos trabalhando para oxigenar o partido, com novas filiações e lideranças, o que é uma determinação da executiva nacional do partido, que entende que há necessidade de um rejuvenescimento na legenda”, pontuou.

Para encerrar, o parlamentar petista disse ao Correio do Estado que, por tudo isso, acredita que o PT tem um bom potencial para as eleições municipais do próximo ano.

“Acredito que vai ser mais uma etapa nesse nosso processo de recuperação junto à população, depois de todo o massacre que passamos desde o impeachment da ex-presidente da República Dilma Rousseff”, recordou.

Vander Loubet ressaltou que, além disso, o pleito de 2024 será um momento importante para o PT dentro do processo de construção da reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Esse fortalecimento do PT e de aliados nos municípios é fundamental dentro de todo esse processo”, finalizou.