Política

Na segunda-feira, governador de MS estará no Paraguai para um encontro com Santiago Peña; no dia seguinte, visita as obras da ponte

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, estará em Assunção, capital do Paraguai, na próxima segunda-feira (18), para um jantar com o presidente do país vizinho, Santiago Peña. O assunto destaque do encontro será a Rota Bioceânica, que estreita ainda mais as relações do Estado com o Paraguai.

No dia seguinte, Riedel seguirá para Porto Murtinho, município 644,4 km distante de Assunção, para visitar a obra da ponte que liga o município sul-mato-grossense a Carmelo Peralta, no Paraguai. Também devem estar presentes na visita a ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e o ministro dos Transportes, Renan Filho.

O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa após o lançamento do PantanalTECH-MS, realizado no Bioparque Pantanal na manhã desta sexta-feira (15).

"Vou à Assunção na segunda-feira, tenho um jantar com o presidente do Paraguai, Santiago Peña. O Financial Times está promovendo o encontro, uma discussão de infraestrutura. Na terça-feira eu saio de Assunção e passo em Murtinho. Nós teremos a presença da ministra Simone, o ministro Waldez também está convidado, e o ministro Renan, para que a gente veja in loco as obras da ponte", disse o governador.

As obras do lado brasileiro da ponte foram retomadas recentemente, após quase 80 dias paralisada. Ela foi interrompida pela Receita Federal, que embargou a entrada de materiais de construção vindos do Paraguai por falta de documentação que comprovasse o recolhimento dos tributos de importação.

No fim de fevereiro, a questão foi resolvida, após o delegado da Alfândega da Receita Federal em Ponta Porã, Daniel Cesar Saldivar, assinar um ato declaratório executivo autorizando a entrada e saída de insumos e materiais destinados à construção da ponte sobre o Rio Paraguai.

Segundo o governador, agora tudo está nos conformes para a continuidade da obra, que está sendo realizada dentro do prazo.

"O problema que teve foi sanado, do ponto de vista da Receita Federal aqui do Brasil. Está tudo equacionado, e estamos dando continuidade dentro do cronograma", concluiu Riedel.

A ponte

Construída pela Itaipu Paraguai com investimento de U$$ 85 milhões, essa ponte terá 1.294 metros, com sua entrega prevista inicialmente só para o primeiro semestre de 2025.

Binacional, a obra foi licitada e contratada pelo Paraguai, com o Consórcio Pybra, que esclareceu que os vergalhões e itens apontados pela Receita foram comprados no Paraguai.

Com isso, foi pedido à AssembleiaLegislativa o acréscimo de um “Termo de Reciprocidade”, justamente para descomplicar essas questões aduaneiras.

Por parte da Pybra, há esperança de uma cooperação “rápida e efetiva”. Do lado brasileiro, estima-se que as obras tenham sido paralisadas com cerca de 40% dos trabalhos concluídos, estando um pouco mais avançada no País vizinho (beirando 60%), uma vez que o Paraguai iniciou pouco antes suas etapas da construção.

Importante ressaltar que, a ideia da Ponte Bioceânica é consolidar uma ligação rápida de produtos brasileiros com o mercado asiático. Ainda, as rotas devem melhor integrar também o País ao Paraguai, Chile e Argentina.

