Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Lula diz que conseguiram criar pecha nas pessoas da Petrobras dizendo que tinha corrupção

Obra se tornou um dos símbolos das investigações da Operação Lava Jato no escândalo do "petrolão"

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

02/12/2025 - 19h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, rebateu as acusações de corrupção na Refinaria Abreu e Lima (RNEST), que foi alvo da Operação Lava Jato.

"Durante vários anos, eu fui acusado de que estava fazendo uma obra desnecessária ao país. Que isso aqui não era uma coisa necessária, a Petrobras não precisava de uma nova refinaria, que era um processo de corrupção que envolvia Petrobras, governo e empreiteiras. E muitos de vocês acreditaram", disse Lula em cerimônia de ampliação da refinaria, em Pernambuco.

A obra se tornou um dos símbolos das investigações da Operação Lava Jato no escândalo do "petrolão", um esquema de desvio de recursos da Petrobrás.

Também foi alvo ainda de processos na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e no Tribunal de Contas da União (TCU).

Com um custo inicial de R$ 7,5 bilhões, as obras do empreendimento - tocadas pelas empreiteiras Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa e Queiroz Galvão - consumiram quase R$ 60 bilhões

Segundo ele, conseguiram criar como se fosse uma pecha nas pessoas da Petrobras dizendo que havia corrupção. "E a história vai provar que quem queria fazer corrupção eram aqueles que diziam que tinha corrupção na Petrobras", disse Lula.

Ele complementou: "Até porque a história nos ensina que se você tem uma empresa e essa empresa tem corrupção, você pune quem praticou a corrupção, mas não puna a empresa e nem puna os trabalhadores que vivem de salário naquela empresa", destacou o presidente.

Lula também afirmou que a Petrobras é empresa "mais importante" do Brasil e que o dinheiro dela deve "ser transformado em benefício para o povo brasileiro".
 

Assine o Correio do Estado

Política

Denunciado por corrupção e fraude, Iran Coelho deve assumir vice-presidência do TCE-MS

Por aclamação, conselheiro ocupará posto de Jerson Domingos, que se aposentou em novembro último

02/12/2025 15h30

Compartilhar
Conselheiro Iran das Neves

Conselheiro Iran das Neves Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Denunciado por corrupção e fraude, o conselheiro Iran Coelho das Neves, reintegrado ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) em agosto deste ano, deve ser aclamado o novo vice-presidente da Corte. 

Conforme divulgado no Diário Oficial da Corte nesta terça-feira (2), o cargo está vago após a aposentadoria de Jerson Domingos, que saiu de forma compulsória após completar 75 anos em novembro último. Portanto, a eleição deve ocorrer por aclamação com Iran como candidato único. 

Afastamento

Inicialmente, Iran foi afastado do cargo de comando e do próprio TCE pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em dezembro de 2022 após a Polícia Federal apurar o seu envolvimento em suposto crime de corrupção, fraude em licitação e lavagem de dinheiro.

Com a renúncia, Jerson Domingos - agora aposentado - foi efetivado na presidência do Tribunal de Contas. À época, Domingos recebeu  ofício do Iran renunciando ao cargo de presidente do TCE.

A ordem de decisão foi do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Francisco Falcão. 

Na ocasião, pesou contra o conselheiro o  fato de ter dado seguimento ao contrato supostamente fraudulento com a DataEasy, empresa pivô do esquema de corrupção no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, investigada pela Polícia Federal. 

Além de Iran, também foram afastados  afastados de suas funções  usando tornozeleira eletrônica - os conselheiros Waldir Neves e Ronaldo Chadid.

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal queria a prisão dos três e da assessora de Chadid, Thaís Xavier, mas o ministro do STJ concedeu apenas as medidas cautelares, sob pena de convertê-las em prisão preventiva em caso de descumprimento. 

Por meio da empresa DataEasy, cujo contrato teve início em 2019, na gestão de Waldir Neves na presidência, houve a suspeita de contratação de funcionários para fazer o mesmo papel de servidores concursados (cabide de emprego) e também de saques milionários (mais de R$ 9 milhões) em dinheiro vivo por meio da empresa, com destinação não rastreada. 

Retorno

Iran Coelho voltou ao TCE em agosto. A determinação atendeu a decisão proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em Habeas Corpus que suspendeu a medida cautelar de afastamento do conselheiro das suas funções.

Com a decisão, também foi revogado o Ato Convocatório nº 003/2023, que havia designado a conselheira substituta Patrícia Sarmento dos Santos para substituir o conselheiro. Com a saída de Jerson Domingos, Sérgio de Paula tornou-se conselheiro no último mês. 

*Colaborou Eduardo Miranda 

Assine o Correio do Estado

 

Política

O que se sabe do novo telefonema entre Lula e Donald Trump

Lula tratou de tarifas e pediu cooperação no combate ao crime organizado

02/12/2025 14h33

Compartilhar
Lula e Trump tem estreitado relações

Lula e Trump tem estreitado relações Ricardo Stuckert/Presidência da República

Continue Lendo...

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou nesta terça-feira, 2, para o presidente americano Donald Trump. Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), a ligação durou 40 minutos e tratou sobre agenda comercial e combate ao crime organizado.

A Secom informou que Lula disse ter sido “positiva” a decisão dos EUA de retirar a sobretaxa de 40% imposta a uma parte dos produtos atingidos pelo tarifaço, como carne, café e frutas. Na conversa, Lula ainda destacou que outros produtos continuam taxados - cerca de 22% das exportações brasileiras aos EUA - e que “o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações”.

“O presidente Lula igualmente ressaltou a urgência em reforçar a cooperação com os EUA para combater o crime organizado internacional. Destacou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal com vistas a asfixiar financeiramente o crime organizado e identificou ramificações que operam a partir do exterior”, diz a nota.

De acordo com a Secom, Trump mostrou disposição em trabalhar com o Brasil e disse que dará “todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas”.

O tarifaço reduziu exportação de sapatos para os EUA em cerca de 30%. A tarifa atual de 50% (10% para todas as importações, mais 40% para produtos brasileiros) fez com que o Brasil tenha exportado 310 mil pares de sapatos a menos para os EUA em outubro de 2025, na comparação com a média histórica para o mês, diz o setor.

Lula também pediu ajuda para o combate ao crime organizado. “[O presidente] destacou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal com vistas a asfixiar financeiramente o crime organizado e identificou ramificações que operam a partir do exterior”, afirmou o Planalto, em nota.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3551, segunda-feira (01/12)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3551, segunda-feira (01/12)

2

Empreiteira desconhecida vence outra licitação milionária em MS
pacote do bndes

/ 1 dia

Empreiteira desconhecida vence outra licitação milionária em MS

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3551, segunda-feira (01/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 10 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3551, segunda-feira (01/12): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3550, sábado (29/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3550, sábado (29/11); veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6891, segunda-feira (01/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 11 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6891, segunda-feira (01/12): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 19 horas

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado