Lula diz que está recuperando Petrobras e promete investir em indústria naval

Política

Vários pré-candidatos de municípios do interior participaram de coletiva do PSDB, mas o pretendente ao cargo de prefeito da Capital priorizou Brasília

Presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, veio a Campo Grande para definir estratégias para as eleições municipais que acontecem em outubro. Marcelo Victor

Além da cúpula estadual e nacional do PSDB, cerca de uma dezena de pré-candidatos a prefeito participou de uma entrevista coletiva na manhã desta terça-feira na sede do partido, em Campo Grande. O evento, promovido para dar visibilidade a estes políticos, porém, foi marcado por uma importante ausência. O pré-candidato à prefeitura da Capital, o deputado Beto Pereira, não participou.

Na coletiva, que teve a presença do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, ex-gvernador de Goiás, a explicação oficial é de que Beto Pereira estava priorizando Brasília, onde nesta terça-feira estão começando as atividades legislativas no Congresso Nacional.

E apesar da ausência, o presidente estadual dos tucanos, o ex-governador Reinaldo Azambuja, reafirmou que o candidato do partido é o deputado, apesar do fraco desempenho nas pesquisas. Descartou, ainda, a possibilidade de que ele possa vir a ser uma espécie de planto B para a disputa na Capital.

“O PSDB não tem plano B, nós já vimos esse filme diversas vezes. Se pesquisa antes de eleição valesse alguma coisa. Eu não seria governador em 2014, não seria em 2018, na reeleição. E o Eduardo Riedel também não seria eleito em 2022”, afirmou Azambuja.

E, ao mesmo tempo em que desqualifica pesquisa quantitativa, destaca outro tipo de levantamento. “Se você me perguntar quem tem a melhor pesquisa qualitativa de todos os candidatos de Campo Grande, eu respondo para você: Beto Pereira. Melhor perfil do que a população de Campo Grande quer. É uma pessoa que pode resolver os problemas que não estão resolvidos. Colocar médico no posto de saúde, pôr o medicamento, limpar a cidade, iluminar a cidade, iluminar as praças. Hoje o cidadão de bem não vai na praça porque quem tomou conta foi a bandidagem”, afirmou o ex-governador.

As declarações já deixam claro que os tucanos não vão economizar nas críticas contra a atual prefeita, Adriane Lopes, que pretende disputar a reeleição, e quais serão os principais alvos destes “ataques”. Ao mesmo tempo, o experiente ex-governador parece se esquecer que, em tese, a responsabilidade pela segurança pública é do Governo Estadual, que há nove anos está nas mãos do PSDB.

Ao mesmo tempo em que aposta todas as fichas em Beto Pereira, Azambuja destaca que as alianças políticas são fundamentais e admite inclusive aliança com o MDB, do ex-governador André Puccineli, com o PSD, do ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad e até como PT, que por enquanto está dividido entre o lançamento da deputada federal Camila Jara e o apoio a Rose Modesto.

Embora Beto Pereira tenha priorizado Brasília, outros pré-candidatos viajaram centenas de quilômetros para se mostrarem no Evendo, como é o caso do concorrente de Mundo Novo, que percorreu quase 500 quilômetros, o da ex-deputada Bia Cavassa, que atravessou todo o Pantanal e veio de Corumbá para se encontrar com a cúpula tucana. A prefeita de Naviraí andou 350 quilômetros para aparecer na foto sentada ao lado do ex-governador Reinaldo Azambuja.