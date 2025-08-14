Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Lula diz que já convidou Trump para vir ao Brasil na COP30

Segundo o presidente, evento será "a COP da verdade"

agência brasil

14/08/2025 - 14h30
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (13) que mandou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ontem, convidando-o para vir ao Brasil durante a realização da COP30, em Belém (PA), marcada para novembro. 

Segundo Lula, o evento no Brasil será “a COP da verdade”. 

“A COP 30 Vai ser a COP do que nós queremos cobrar dos governantes do mundo, se eles acreditam ou não no que os cientistas falam de que o mundo tá passando por gravíssimos problemas. Eles vão ter que dizer se acreditam ou não que nós precisamos tomar muitas providências para evitar que o planeta tenha o aquecimento acima de 1,5ºC. Eles vão ter que dizer se acreditam ou não nos problemas que nós estamos tendo no clima no mundo inteiro. Porque a partir daí nós vamos tomar decisões”, disse o presidente. 

Lula participou da abertura da 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária (Conaes), no Palácio do Planalto. 

O presidente destacou que os países ricos têm uma dívida de mais de US$ 1,3 trilhão por ano por causa das mudanças climáticas.

“Todo mundo que defende a floresta em pé e que não conhece a Amazônia tem que saber que embaixo de cada copa daquela árvore, mora um extrativista, mora um indígena, um pescador, um pequeno trabalhador rural que precisam sobreviver”.

Após polêmica sobre autismo, Pollon é notificado pela corregedoria da Câmara

Deputado tem o prazo de cinco dias úteis para apresentar sua defesa

14/08/2025 08h45

Pollon em sessão da Câmara usa uma gravata em alusão ao espectro autista

Pollon em sessão da Câmara usa uma gravata em alusão ao espectro autista Foto: Divulgação

Após polêmica sobre o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista, o deputado federal Marcos Pollon (PL) foi notificado nesta quarta-feira (13) pela corregedoria da Câmara, para junto de outros parlamentares, se explicar sobre o motim que pedia anistia aos investigados pelos atos do 8 de janeiro. 

A notificação tem com base o fato de Pollon ter tomado assento na cadeira da mesa diretora, além do discurso realizado no último dia 3, em uma manifestação do movimento Reaja Brasil. 

“Vamos continuar lutando até que o último manifestante seja libertado. Eu tenho plena consciência por quem eu estava lutando. Vamos continuar denunciando os casos de tortura e violência contra os presos políticos do 8 de janeiro que continuam encarcerados. 

A partir da notificação, Marcos Pollon tem o prazo de cinco dias úteis para apresentar sua defesa. Após isso, a Corregedoria terá 40 dias úteis para elaborar o parecer. O deputado esclarece que irá montar a sua defesa baseado na constituição e na legislação, baseado na liberdade de expressão e manifestação. “Apesar do que tem sido falsamente noticiado, não vou usar a questão do espectro para defender os meus atos”, destacou.

O parlamentar destaca que o exercício de obstrução, realizado pelos parlamentares é uma ferramenta amplamente usada na história do parlamento federal, inclusive pelos autores da representação. "Esse é um exemplo de que estamos em uma ditadura. Querem imputar crime em atos usuais. Vão perseguir a oposição para não terem concorrência nas eleições do ano que vem", completou. 

O ocorrido

Alvo de representação que será analisada pelo Conselho de Ética e na lista dos parlamentares que podem ser suspensos pela ocupação que impediu o trabalho da Câmara Federal por mais de 30 horas, Anteriormente, Pollon também se defendeu nas redes sociais dizendo que é autista e que, por isso, não estava entendendo o que acontecia no momento em que o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) tentou retomar a cadeira para comandar a sessão da última semana. 

Na ocasião, Pollon e o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) foram os últimos parlamentares a deixar o espaço no momento em que Motta tentou assumir sua função para iniciar os trabalhos.

"Estão dizendo que ele (Marcel van Hattem) sentou na cadeira do Hugo Motta e que ele me incentivou a ficar lá. Isso é mentira. Olhem as imagens. Eu sou autista e não estava entendo o que estava acontecendo ali naquele momento", argumentou Pollon.

O vídeo traz um trecho de um momento anterior em que ele diz para o colega do Novo: "Eu não entendi. Não vou sair".

Segundo a versão de Pollon, ele afirmou que pediu que Marcel van Hattem o acompanhasse até lá para orientá-lo.

"E eu sentei na cadeira do Hugo Motta e ele sentou ao meu lado pois é uma pessoa que eu confio. E falei: 'Me orienta pois pelo que nós combinanos haveria um rito para a desocupação do espaço e esse combinado não foi cumprido. Nós desceríamos antes que o presidente subisse", afirmou.

Dias antes, o deputado chamou o presidente da Casa, Hugo Motta, de "bosta" e "baixinho de um metro e 60".

A declaração foi dada em discurso inflamado durante manifestação em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no início deste mês. 

Após o fato, o parlamentar afirma que tem sido alvo de ataques preconceituosos e capacitistas, com falas retiradas de contexto, e que a questão estaria sendo usada para desviar o foco de sua principal pauta -anistiar aos presos pelos atos de 8 de janeiro.

“Não vamos descansar enquanto não conseguirmos soltar todas as vítimas do 8 de janeiro. Pessoas estão sendo torturadas. Manifestantes já morreram dentro da cadeia. A anistia é necessária com urgência”, afirmou Pollon, fato confirmado pelo Correio do Estado. 

No vídeo alvo de críticas, Pollon relata que pediu a Van Hattem que o acompanhasse para lhe dar suporte como autista, já que não havia compreendido um acordo prévio sobre a desocupação de um espaço. “Eu não estava entendendo e só sairia dali quando tivéssemos uma resposta positiva para as vítimas do 8 de janeiro”, disse. O deputado tornou público o diagnostico de autismo em 28 de novembro de 2024.

Inicialmente, o episódio levou Motta a sugerir a suspensão de até seis meses do mandato de Pollon, Van Hattem, Zé Trovão (PL-SC) e Júlia Zanatta (PL-SC) por motim. A deputada sul-mato-grossense Camila Jara (PT) será alvo de análise separada por suposta agressão ao deputado Nicolas Ferreira (PL-MG).

Veja a lista dos deputados que devem explicações à corregedoria: 

  • Marcos Pollon (PL-MS);
  • Camila Jara (PT-MS)
  • Zé Trovão (PL-SC);
  • Júlia Zanatta (PL-SC);
  • Marcel van Hattem (Novo-RS);
  • Paulo Bilynskyj (PL-SP);
  • Sóstenes Cavalcante (PL-RJ);
  • Nikolas Ferreira (PL-MG);
  • Zucco (PL-RS);
  • Allan Garcês (PL-TO);
  • Caroline de Toni (PL-SC);
  • Marco Feliciano (PL-SP);
  • Bia Kicis (PL-DF);
  • Domingos Sávio (PL-MG);
  • Carlos Jordy (PL-RJ);

Atualizado para acréscimo de informações*

JUSTIÇA

Com demora, STJ tolera que conselheiros afastados conservem cargos no TCE-MS

Com exceção de Waldir Neves, continuam proibidos de retornar à Corte Ronaldo Chadid, Iran Coelho e Osmar Jeronymo

14/08/2025 08h30

Os conselheiros que ainda estão afastados são Ronaldo Chadid, Osmar Jeronymo e Iran Coelho

Os conselheiros que ainda estão afastados são Ronaldo Chadid, Osmar Jeronymo e Iran Coelho FOTO: Montagem

Com a decisão tomada ontem pelo ministro Francisco Cândido de Melo Falcão Neto, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de prorrogar por mais um ano o afastamento do conselheiro Ronaldo Chadid das suas funções no Tribunal de Contas do Estyado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), a situação dos demais conselheiros afastados, Iran Coelho das Neves e Osmar Domingues Jeronymo, continua na mesma.

O Correio do Estado apurou que, com exceção do conselheiro Waldir Neves Barbosa, que no dia 14 de maio deste ano foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes a regressar às funções na Corte de Contas, Ronaldo Chadid, Iran das Neves e Osmar Jeronymo podem conservar os respectivos cargos e, respectivamente, as devidas remunerações.

A reportagem obteve a informação de que a situação dos três conselheiros pode perdurar por tempo indeterminado até que eles sejam julgados e condenados, portanto, enquanto isso não ocorrer, Chadid, Neves e Jeronymo continuarão recebendo os salários e outros nomes não poderão ser escolhidos para os seus lugares, à exceção dos conselheiros substitutos concursados, os quais não têm direito a voto nas eleições de escolha do presidente, do vice-presidente e do corregedor-geral.

Em resumo, em razão da lentidão do STJ em tomar uma decisão definitiva sobre a situação dos quatro conselheiros do TCE-MS, eles poderão permanecer nos cargos aguardando. Além da condenação, a única forma de saída deles seria a aposentadoria compulsória, determinada por lei quando um conselheiro atinge a idade-limite de 75 anos.

NOVIDADE

Por enquanto, a principal novidade com relação aos quatro conselheiros é a prorrogação do afastamento de Ronaldo Chadid, que está impedido de exercer suas funções na Corte de Contas desde o dia 8 de dezembro de 2022, quando a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram a Operação Terceirização de Ouro, para desarticular organização criminosa especializada na fraude de certames licitatórios e no desvio de recursos públicos identificados nas operações Lama Asfáltica e Mineração de Ouro.

O ministro Francisco Falcão acatou requerimento do Ministério Público Federal (MPF) de prorrogação das medidas cautelares, decretadas em desfavor de Chadid pela Corte Especial do STJ quando do recebimento da denúncia no bojo da presente ação penal, até o encerramento da instrução criminal. 

“Prestes a exaurir o prazo do afastamento cautelar, persistem os motivos que deram causa à decretação das cautelares, notadamente o afastamento do denunciado do cargo, como forma de preservar a reputação, a credibilidade e a imagem da Corte de Contas”, escreveu o magistrado em sua decisão.

Ainda na decisão, ele lembrou que, ao apreciar o habeas corpus impetrado pelo conselheiro, o STF denegou a ordem, mantendo as medidas cautelares impostas pela Corte Especial do STJ. 

“Desse modo, além do risco para a instrução processual, destaca-se a gravidade das condutas imputadas ao acusado Ronaldo Chadid, que impedem o seu retorno ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, do qual supostamente se valia para a prática de crimes”, destacou.

O ministro conclui que, “ante o exposto, prorrogo as medidas cautelares impostas ao denunciado Ronaldo Chadid, pelo prazo de um ano, a contar de 13 de agosto de 2025, sem prejuízo de nova análise quando do encerramento da instrução criminal”.

Chadid, Iran Coelho e Waldir Neves, que também foram afastados no dia 8 de dezembro de 2022, investigados pelos crimes de fraude a licitação, apropriação de dinheiro público, falsidade ideológica e falsificação de documentos, ficaram monitorados por tornozeleiras eletrônicas e estão proibidos de frequentar o TCE-MS. A exceção é Waldir Neves, que já retornou às funções e retirou a tornozeleira eletrônica por decisão do ministro Alexandre de Moraes.

No caso de Osmar Jeronymo, ele foi afastado do cargo no dia 24 de outubro do ano passado, com cinco desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), durante a Operação Ultima Ratio, deflagrada pela Polícia Federal para combater crimes de corrupção em vendas de decisões judiciais, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas.

Ao contrário de Chadid, o conselheiro Osmar Jeronymo já poderia retornar ao cargo no dia 8 deste mês, quando terminou o prazo do afastamento, mas decidiu aguardar uma manifestação oficial do ministro Alexandre de Moraes. Afinal, neste ano, ele se preparava para voltar quando, na última hora, o STF prorrogou o afastamento.

