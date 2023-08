Lula e Bolsonaro incluem na agenda visitas ao Estado nos próximos meses

Nos próximos meses, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) devem visitar Mato Grosso do Sul.

Lula viajará ao Estado entre setembro e outubro para ir a Porto Murtinho, onde conhecerá a ponte que está sendo construída para ligar o município sul-mato-grossense com a cidade paraguaia de Carmelo Peralta, obra que faz parte do projeto de implantação da Rota Bioceânica.

Já Bolsonaro virá a Mato Grosso do Sul em novembro como parte do projeto do PL que visa fortalecer o partido para as eleições municipais do próximo ano. Na agenda, ele visitará apenas Campo Grande, pois seu roteiro inclui outras capitais brasileiras e não há espaço na agenda para esticar uma visita a cidades do interior do Estado.

Na prática, será a primeira visita do presidente Lula a Mato Grosso do Sul desde que tomou posse para o seu terceiro mandato à frente da Presidência da República.

No dia 18 de julho, o Correio do Estado publicou que, mesmo tendo as ministras Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Aparecida Gonçalves (Mulheres), Mato Grosso do Sul não tinha entrado na atribulada agenda de viagens do petista.

Ele acumula dezenas de destinos nacionais e internacionais, já passando por Sergipe, Roraima, Mato Grosso, Paraíba, Rio de Janeiro, Maranhão, Ceará, São Paulo, Pernambuco, Goiás, Pará, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraná.

Agora, parece que esse cenário vai mudar, pois a ministra Simone Tebet confirmou nesta semana que Lula deseja conhecer a ponte sobre o Rio Paraguai que está em construção na fronteira com o país vizinho.

A sul-mato-grossense revelou ainda que foi ela quem fez o convite a Lula vir a Mato Grosso do Sul e visitar as obras em Porto Murtinho. O deputado estadual e ex-governador Zeca do PT também assegurou que Lula já está com um espaço a ser reservado na agenda para fazer uma visita ao Estado.

De acordo com o parlamentar, o presidente confidenciou que deseja ir até o município para azeitar a máquina de desenvolvimento que se move a partir da Rota Bioceânica.

“Ele me disse que vem para falar do progresso sustentado com a [Rota] Bioceânica

e também para comer um peixe à moda da fronteira. O presidente se mostrou bastante animado com a programação desta visita”, declarou Zeca do PT.

DIREITA UNIDA

O deputado federal Marcos Pollon, presidente estadual do PL em Mato Grosso do Sul, informou ao Correio do Estado que Jair Bolsonaro virá a Campo Grande no mês de novembro para fortalecer a legenda e buscar a unificação da direita.

Segundo o parlamentar, além do ex-presidente, também virão ao Estado seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

“Michelle, Flávio e Eduardo virão em datas intercaladas antes de novembro, provavelmente nos meses de setembro e outubro”, pontuou.

Marcos Pollon informou ainda que no dia 21 o general Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil de Bolsonaro, o qual também foi candidato a vice-presidente nas eleições gerais do ano passado, estará em Mato Grosso do Sul.

Ele explicou que a visita de Braga Netto também faz parte do projeto de fortalecimento do partido no Estado. Durante encontro com Bolsonaro, em Brasília (DF), Pollon alinhou o objetivo de o PL lançar candidato a prefeito em todos os municípios sul-mato-grossenses.

O deputado federal foi ao encontro de Bolsonaro para prestar contas de sua andança pelo Estado, quando visitou 61 municípios em um período de 15 dias.

“Ninguém como o próprio morador do local sabe o que é melhor para si, por meio de todos os seus representantes. Nós pretendemos que todos os municípios de MS tenham seu candidato a prefeito e também uma boa bancada de vereadores, que é onde tudo começa”, declarou o ex-presidente da República durante o encontro.

Saiba

Diferentemente do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que visitou Mato Grosso do Sul em cinco oportunidades durante o período em que comandou o Brasil, o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda não esteve no Estado. Nas outras duas vezes em que governou o País, Lula visitou por várias vezes Mato Grosso do Sul, sempre acompanhado pelo então governador Zeca do PT, seu amigo e correligionário.

