Lula está na Bélgica para Cúpula Celac-União Europeia

MATO GROSSO DO SUL

Governador participou da entrega de maquinários para municípios nesta segunda (17), e aproveitou para falar sobre assuntos pertinentes para o Estado

O governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB) participou na tarde desta segunda-feira (17) da entrega de 19 motoniveladoras para municípios de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande.

Na agenda, que contou com a presença dos senadores Nelsinho Trad (PDS) e Tereza Cristina (PP), o governador aproveitou para abordar assuntos pertinentes para o Estado, como os recursos de Itapu, o Rio Taquari e a reforma tributária.

Riedel falou sobre a expectativa para sua próxima agenda que vai acontecer na próxima quarta-feira (19), com o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, e discutir sobre os recursos da Usina Hidrelétrica de Itaipu.

“Esse recurso de Itaipu para Mato Grosso do Sul é algo que vem sendo construído ao longo do tempo e que o Estado, por via de regra, foi pouco valorizado e atendido por Itaipu, mas chegou o momento, e eu não tenho dúvida que nessa reunião nós teremos saldos e frutos muito positivos para todo MS”, explicou o governador.

De acordo com o secretário da Semadesc, Jaime Verruck já foi apresentado um projeto para a Hidrelétrica de Itaipu. "Entregamos um projeto para que a gente tenha um recurso complementar e possa fazer a conservação das bacias do Rio Ivinhema e Amambai, que é por eles que vai a água para Itaipu", frisou o secretário.

O governador citou também um projeto em parceria com o governo federal que prevê garantir o fim do sedimento e carreamento do Rio Taquari. “Esse projeto começou lá atrás, nós estamos resgatando. O valor total disponível é de US$ 400 milhões para que a gente possa ter uma ação direta em cima do Taquari”.

Em junho deste ano, a ministra de Estado do Planejamento e Orçamento, Simone Tabet (MDB) falou sobre os problemas de assoreamento no rio. "Temos que aproveitar que há um governo preocupado com questão ambiental e uma ministra de Mato Grosso do Sul para pegar dinheiro de bancos internacionais e cuidar do meio ambiente".

O Rio Taquari que nasce no Mato Grosso (MT) e atravessa muitos municípios do Mato Grosso do Sul é um dos mais importantes rios da Bacia do Pantanal, ao todo possui 787 quilômetros de extensão.

O rio se configura como um dos principais leitos de drenagem das águas da Bacia Pantaneira para o Rio Paraguai e santuário ecológico da região, exibindo, hoje, sinais de devastação. A promessa de recuperação do Rio Taquari não sai do papel há cerca de 20 anos.

Reforma tributária

Riedel finalizou agradecendo os deputados federais pela aprovação da reforma tributária na Câmara, mas afirmou que o texto-base possui alguns problemas. “Essa é outra discussão que muitas vezes é mal compreendida, tem problemas sim na reforma”.

"Agora, nós vamos trabalhar junto com a senadora Tereza Cristina, o senador Nelsinho e Soraya para que a gente possa, no Senado Federal, ajustar o texto. Precisamos preservar os municípios, Estado e uma ação que nos garanta o equilíbrio e independência”, finalizou o governador.

Assine o Correio do Estado