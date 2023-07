Lula "intervém" e Camila Jara pode ser a candidata do PT a prefeita da Capital

Dado como certo que o candidato do PT para disputar a Prefeitura de Campo Grande seria definido entre o deputado estadual Zeca do PT e a advogada Giselle Marques, um novo nome surge dentro do partido para também ser postulante à vaga da sigla para concorrer ao cargo nas eleições municipais do próximo ano.

Trata-se da deputada federal Camila Jara (PT), que teria sido recolocada de novo no jogo pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e por demais lideranças nacionais da legenda, que entendem que a parlamentar representa a ala jovem do partido e, principalmente, as mulheres, sendo, portanto, a melhor opção.

Em conversa com o Correio do Estado, Camila Jara revelou que o PT tem um plano nacional para conseguir fazer com que o partido possa eleger o maior número de prefeitos e vereadores nas eleições de 2024, para, desta forma, obter maior capilaridade para promover as ações do governo federal.

“Nesse sentido, a cúpula nacional do PT está analisando quais são as possíveis candidaturas e reanalisando os melhores quadros em cada um dos estados. Então, no momento, só posso dizer que qualquer decisão em torno do nome da sigla para disputar a Prefeitura de Campo Grande será um projeto coletivo, um projeto que discuta os reais problemas da cidade, um projeto que se preocupe em encontrar soluções para os problemas que as pessoas estão enfrentando no dia a dia”, declarou a parlamentar.

Ainda conforme a deputada federal, o PT está construindo um direcionamento para a elaboração de um plano de governo. “O nome do companheiro Zeca está colocado também nessa disputa, e agora a gente tem de ouvir as bases e entender qual é o melhor caminho para a gente fortalecer as ações do governo Lula e ampliar o debate em nossa capacidade de atuação”, ressaltou.

Além de Lula, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, seria uma das lideranças nacionais que defendem a inclusão do nome de Camila Jara na disputa interna do PT. O presidente estadual do PT, Vladimir da Silva Ferreira, é outro que se coloca como favorável a que a deputada federal também faça parte da lista para a escolha do candidato do partido para concorrer à prefeitura da Capital.

“A Camila Jara vai começar a se movimentar, mas sobre essa manifestação do Lula não tenho informação. No entanto, o que construirmos aqui em Campo Grande será com a direção nacional e, é claro, com o aval do presidente Lula. Ele estará com quem o conjunto do partido definir”, declarou Vladimir Ferreira ao Correio do Estado.

O presidente estadual do PT defende que o partido defina o candidato à prefeitura da Capital até novembro deste ano, pois não quer repetir o erro das eleições gerais do ano passado, quando a legenda lançou o nome de Giselle Marques em abril, dificultando a construção de uma ampla aliança que permitisse à sigla aumentar a bancada de vereadores na Câmara Municipal.





EM CAMPANHA

Alheio à inclusão do nome de Camila Jara na disputa interna para ser o candidato do partido à Prefeitura de Campo Grande, Zeca do PT, por meio de sua assessoria de imprensa, divulgou que o presidente Lula afirmou, na terça-feira, que estaria muito feliz com o desempenho do parlamentar, tanto na corrida para ser o candidato na Capital quanto na luta pelo fortalecimento da agricultura familiar em Mato Grosso do Sul.

A conversa entre os dois teria acontecido por telefone, pouco antes do início da agenda do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, em Campo Grande.

Antes de se dirigir ao Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, o ex-governador recebeu a chamada de Lula, que tinha passado por um procedimento médico no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP), para aliviar dores na coluna.

O presidente disse que acompanha o mandato de Zeca e está bem informado sobre o papel que ele vem desempenhando na defesa dos pequenos produtores rurais.

Depois de conversarem sobre os desafios de saúde que ambos enfrentam – Lula com uma cirurgia na coluna agendada para este semestre e Zeca ainda se recuperando de outra que fez há nove meses no fêmur –, a conversa chegou ao campo da política.

O presidente teria perguntado se Zeca está pronto para a campanha. “O [ministro] Paulo Teixeira me falou sobre as pesquisas, você está bem, você expressa o novo momento que o Brasil vive”, teria falado Lula para o deputado estadual petista.

Lula assegurou que já está com um espaço a ser reservado na agenda para fazer uma visita a Mato Grosso do Sul e confidenciou a Zeca do PT que, além de Campo Grande, quer dar uma esticada até Porto Murtinho para azeitar a máquina de desenvolvimento que se move a partir da Rota Bioceânica.

“Ele me disse que vem pra falar de progresso sustentado com a Bioceânica e também para comer um peixe à moda da fronteira. O presidente se mostrou bastante animado com a programação dessa visita”, garantiu o ex-governador.