Lula manda recado ao MST e diz que pode fazer reforma agrária sem barulho, guerra e invasões

ELEIÇÕES 2024

Comunicado do prefeito praticamente tira as chances de Marçal Filho sair candidato pelo PP, mas não por outra sigla

O prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), confirmou ontem ao Correio do Estado a pré-candidatura para buscar a sua reeleição nas eleições municipais do próximo ano.

Na prática, ele reforça informação dada pela reportagem no início de maio de que o diretório do PP em Mato Grosso do Sul tem o prefeito como plano A para que o partido mantenha a prefeitura de Dourados por mais quatro anos.

A decisão do gestor municipal da segunda maior cidade sul-mato-grossense praticamente inviabiliza o ex-deputado estadual Marçal Filho de sair candidato a prefeito de Dourados pela mesma legenda.

“O PP é um partido plural, grande e está se fortalecendo mais a cada dia. Temos projetos em várias frentes e parcerias que nos honram muito.

A senadora Tereza Cristina, nossa maior líder em nível estadual, já sabe da minha intenção”, declarou Alan Guedes ao Correio do Estado.

Porém, o prefeito reforçou que ainda é cedo para cravar qualquer candidatura. “Neste momento, estou focado na consolidação do nosso trabalho nos 18 meses restantes do meu mandato”, ressaltou.

Ele pontuou que, desde o ano passado, o PP tem realizado um movimento muito forte de filiações capitaneado pela senadora Tereza Cristina, o que contribuiu para que ela fosse a mais votada nas eleições do ano passado.

“Em breve, faremos uma força tarefa de filiação para fortalecer ainda mais a nossa legenda e, na hora certa, chegaremos ao embate político pela prefeitura municipal, com muita força para defender o legado da nossa gestão”, assegurou o chefe do Executivo douradense.



APROVAÇÃO

Nos próximos seis meses, o prefeito de Dourados tem como principal missão melhorar sua avaliação com a população. Para isso, Alan Guedes já começou a investir em infraestrutura urbana, saúde, educação, segurança, esporte, lazer e cultura, agradando em cheio os anseios dos douradenses.

Outro ponto positivo para ele é sua boa articulação com a bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso, pois lhe garante portas abertas nos ministérios do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília (DF), assegurando um fluxo contínuo de recursos para o município de Dourados.

Alan Guedes ressaltou que, nos próximos meses, pretende avançar muito com projetos que fazem parte do Desenvolve Dourados, os quais já estão mudando a realidade de várias regiões da cidade.

“Já temos mais de R$ 80 milhões sendo investidos em mais de 20 projetos, e tudo isso vai se acelerar ainda mais com a parceria do governo do Estado e com o apoio da bancada federal, que sempre estendeu as mãos para Dourados”, projetou.

Ele também está atuando forte nos bastidores para repetir, no pleito de 2024, a parceria que o Progressistas teve com o PSDB nas eleições do ano passado.

Dessa maneira, Alan Guedes mantém ainda laços muitos fortes com o ex-governador Reinaldo Azambuja, atual presidente estadual do partido tucano, e com o atual governador, Eduardo Riedel, também peessedebista.

Essa aproximação pode dificultar as pré-candidaturas dos deputados estaduais Zé Teixeira e Lia Nogueira e do deputado federal Geraldo Resende, que já comunicaram à executiva estadual que o PSDB terá candidatura própria em Dourados.

“Penso que a construção de uma aliança com o PSDB pode ser importante, mas não é o que está na mesa no momento. Antes de falarmos de questões partidárias, é preciso manter o foco nos projetos para Dourados”, pontuou.

O prefeito acrescentou que teve a oportunidade de participar da construção de um projeto para Mato Grosso do Sul em que Dourados teve um papel muito importante.

“A senadora Tereza Cristina, na época ministra da Agricultura, o presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, na época governador, e o atual governador, Eduardo Riedel, na época secretário de Infraestrutura, me convidaram para integrar esse projeto de apoiar Riedel ao governo”, recordou.

Ele destacou que entendeu na época e entende mais ainda agora que Eduardo Riedel é o mais preparado para direcionar o Estado para os próximos anos.

“Então, diante dessa parceria, afinidade e amizade, fica até ruim falar de questões ou acordos partidários nesse momento. Estamos trabalhando, e tenho a convicção de que Dourados será sempre nossa prioridade, em todas as conversas e debates”, assegurou o prefeito.

FOGO AMIGO

O Correio do Estado procurou o ex-deputado estadual Marçal Filho, que também pretende disputar a prefeitura municipal de Dourados e que tem aparecido bem nas pesquisas, para saber como fica a situação dele dentro do PP.

“É cedo para qualquer definição partidária, e acredito que o prefeito Alan Guedes deveria se preocupar com a administração dele, que está muito mal”, declarou Marçal Filho.

Ele ainda disse à reportagem que sua candidatura ou não a prefeito de Dourados não passa pela aprovação de Alan Guedes. “Quem define minha candidatura é a população de Dourados, que, pelas pesquisas, me coloca como postulante ao cargo”, argumentou.

O ex-deputado estadual garantiu ao Correio do Estado que, neste momento, também é pré-candidato à prefeitura de Dourados pelo PP ou por outra legenda que possa surgir até as eleições municipais do próximo ano.

