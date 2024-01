Lula mantém no primeiro ano investimento militar de Bolsonaro

TROCA DAS CADEIRAS

A mudança de cadeiras será publicada em 1º de fevereiro de 2024 no Diário Oficial do Estado

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), anunciou, na manhã desta sexta-feira (26), novos nomes para compor as Secretarias de Estado de Administração (SAD), Governo e Gestão Estratégica (Segov) e Casal Civil.

Além disso, afirmou que divulgará, até fevereiro de 2024, novos nomes para compor o cargo de secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Cidadania (SEC), Secretaria de Educação (SED) e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cidadania (Setesc).

Conforme antecipado pelo Correio do Estado em primeira mão , o administrador e empresário, Rodrigo Perez Ramos, ocupará o lugar do deputado estadual licenciado, Pedro Arlei Caravina (PSDB), na Segov.

Caravina reassumirá a cadeira de deputado estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a qual tinha abdicado em 2023, para compor o secretariado do governo do Estado. A mudança de cadeiras será publicada em 1º de fevereiro de 2024 no Diário Oficial Eletrônico (DOE).

Deputado estadual, João César Mattogrosso (PSDB) é suplente de Pedro Caravina e quem o substituía no legislativo estadual. Já que Caravina retorna ao cargo, Matogrosso terá de deixar a cadeira na ALEMS.

Riedel anunciou que João César Mattogrosso ocupará o cargo de secretário-adjunto na Casa Civil, no lugar de Flávio Britto, que foi exonerado após ser alvo de mandados de busca e apreensão na Operação Turn Off, em novembro de 2023.

O governador também confirmou a saída da advogada, Ana Carolina Nardes, da SAD, após oito anos de secretariado. A exoneração será publicada até 9 de fevereiro no Diário Oficial Eletrônico (DOE). Ela vai deixar a SAD, mas não o governo. Um novo nome para comandar a SAD ainda não foi divulgado.

Riedel afirmou que o primeiro escalão é como se fosse um time de basquete e comparou as trocas realizadas como uma partida, que entra e sai jogadores.

“Eu comparo muito a uma gestão do executivo com um jogo de basquete, né? São quatro tempos, são quatro anos. Os jogadores que são na quarta são os titulares. Eles são trocados, vai para o banco, entra outro, conforme a dinâmica do time, a cada quarto para, o técnico entra, faz avaliação e é o que está acontecendo de uma maneira muito natural”, comparou o governador.

Riedel afirmou que escolheu Caravina para comandar a Segov pois confia nele e é experiente para conduzir a pasta.

“Ele tinha sido eleito deputado estadual. Ele não teve a experiência no legislativo. Eu insisti bastante para que ele abrisse mão naquele primeiro momento de assumir a cadeira e me acompanhasse nessa difícil missão de conduzir o governo e ele topou o desafio e cumpriu um papel fantástico. Ele me pediu para retornar a Assembleia para que ele pudesse também exercer o mandato dele num ano que é de eleições municipais. Não é fácil, é abrir mão dele, mas gente tem que respeitar sua trajetória política”, complementou Riedel.

Caravina agradeceu a oportunidade e a confiança ao governador. "Quero principalmente agradecer ao governador pela confiança de ter me permitido estar à frente e ter me oportunizado junto contigo e ajudar a tocar esse governo. O legado que eu entendo é os números que hoje a gente acompanha na aprovação do governo, fruto do trabalho de toda a equipe", disse.

De acordo com o governador, João César Matogrosso foi escolhido para ocupar o cargo de secretário-adjunto na Casa Civil por conta de sua competência.

“Eu o convidei para participar conosco para que ele pudesse colocar toda a trajetória e experiência dele, a própria experiência vivida na Assembleia, a serviço da gestão política do nosso Estado. O João é uma pessoa nova, dinâmica e tem uma trajetória importante dentro da política sul-mato-grossense e vai se somar a gestão do Eduardo na Casa Civil para ajudar o governo na articulação com os poderes, com a Assembleia, prefeitos, com vereadores, com a gestão do dia a dia do governo junto à política”, ressaltou o governador.

Matogrosso afirmou que está animado para começar o ano como adjunto da Casa Civil e que as expectativas estão altas. "A expectativa é a melhor possível. Acho que o que a gente pode trazer é essa nossa história do legislativo, aproveitar esse conhecimento que a gente carrega desde 2017, seja no legislativo municipal, seja no legislativo estadual, também passando um pouco pelo executivo estadual de 2021 para 2022, e somar com o conhecimento do Eduardo Rocha, que é o secretário da pasta da Casa Civil, para que a gente possa estar fortalecendo cada vez mais o governo do Estado", disse João César Matogrosso.

Riedel desejou boas-vindas ao empresário e administrador Rodrigo Perez, que vai comandar a Segov.

“Eu convidei o Rodrigo Perez, que sempre participou comigo das discussões, dos propósitos, das ações e da própria montagem do plano de governo. Ele não tem vivência na área política, mas tem conhecimento da administração pública. É uma pessoa que carrega no seu DNA capacidade de articulação, diálogo e compreensão. Como administrador que é, também vai ter a capacidade de ser guardião. Secretário de governo é o guardião do rumo a ser tomado pelo governo do estado, junto com cada um dos secretários e secretárias, autarquias, fundações”, disse Riedel.

Perez afirmou que o principal desafio como titular da Segov, neste ano, é conciliar as eleições 2024 com o trabalho na Secretaria de Governo.

"O meu grande desafio para esse ano é conseguir apoiar o governador e ao Governo do Estado para que as ações de entrega e de gestão continuem acontecendo. A gente vai ter muita ação eleitoral e ao mesmo tempo o governo, ele precisa continuar andando, ele precisa fazer as suas entregas", expressou Rodrigo Perez.

Sobre a saída da titular da SAD, Ana Nardes, o governador destacou o legado profissional da parceira de trabalho. “Ela cumpriu um papel fantástico na modernização das estruturas do Estado: em toda a discussão na relação com os servidores, da modernização dos fluxos licitatórios que a gente está descentralizado. Quando eu assumi o governo, ela havia pedido para deixá-lo, porque estava já com um tempo longo dentro do governo e eu pedia que ela ficasse e ela ficou”, disse Riedel.

Nardes agradeceu a confiança e anos de trabalho com Riedel. Além disso, afirmou que a saída é por conta de uma decisão pessoal sua. "Agradeço ao governador por essa confiança nesse ano aí que estive à frente da Secretaria de Administração. Foi uma decisão pessoal minha. Cumpri 98% dass entregas compactuadas com o governador. Eu como advogada tenho vontade de ter um crescimento profissional e poder atuar em outras áreas, não sou apegada ao cargo. Na verdade, eu quero como funcionária pública, que sou há 22 anos fazer o melhor e melhores entregas à população e penso que posso estare em outros lugares e ajudar mais", disse Ana Nardes.

Os anúncios foram feitos na manhã desta sexta-feira, em coletiva de imprensa realizada no Receptivo do Prosa, localizado no Parque do Prosa, em Campo Grande.