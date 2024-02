Lula pede apoio internacional para produção de hidrogênio verde, etanol e biodiesel

excluídoS

Há uma expectativa de que o presidente da República venha para Mato Grosso do Sul em abril, para a Tecnofam 2024

Mato Grosso do Sul é um dos sete estados onde o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ainda não esteve presente no primeiro ano de seu terceiro mandato. O fato de o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) ter vencido no segundo turno das eleições gerais no Estado, com 59,49% dos votos válidos contra 40,51% do petista, é apontado como uma das maiores dificuldades de Lula para visitar MS.

Historicamente, o voto do eleitor sul-mato-grossense é mais à direita, pois, em 2018, Bolsonaro teve 65,22% dos votos válidos no Estado, porém, com 2.757.013 de habitantes e 1.983.299 de eleitores, Mato Grosso do Sul tem um dos menores colégios eleitorais do Brasil, tendo, portanto, pouca importância para definir um pleito para presidente da República.

Nem mesmo o Estado tendo as ministras Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Aparecida Gonçalves (Mulheres), Mato Grosso do Sul não entrou na atribulada agenda de viagens do presidente Lula no ano passado, quando acumulou dezenas de destinos internacionais e nacionais.

No Brasil, ele passou por estados como Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás, deixando de fora Tocantins, Alagoas, Minas Gerais, Santa Catarina, Rondônia e Acre, além de Mato Grosso do Sul.

POSSÍVEL AGENDA

No entanto, a longa espera pela visita do presidente Lula a Mato Grosso do Sul pode estar perto de acabar, pelo menos é o que informou ao Correio do Estado o deputado federal Vander Loubet (PT), coordenador da bancada federal do Estado no Congresso.

Ele explicou à reportagem que é provável a vinda de Lula ao Estado em abril, para participar da abertura da edição deste ano da Feira de Tecnologias e Conhecimentos para a Agricultura Familiar (Tecnofam), que será realizada pela Embrapa Agropecuária Oeste no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, em Dourados, entre os dias 16 e 18 de abril.

O parlamentar esclareceu que, na última edição do evento, em 2022, a feira recebeu cerca de 5 mil visitantes em três dias e que a expectativa para este ano é de que esse número seja superado.

"A Tecnofam extrapolou as divisas de Mato Grosso do Sul e já é o maior evento do Centro-Sul do País e um dos maiores do Brasil nessa temática [da agricultura familiar]", revelou.

Loubet acrescentou ainda que, além da participação de Lula na abertura da Tecnofam, o PT de MS está sugerindo a visita do presidente às obras da ponte sobre o Rio Paraguai que está sendo construída em Porto Murtinho, a qual está sendo chamada de ponte da Rota Bioceânica, tendo extensão aproximada de 1.294 metros e sendo dividida em três trechos: dois constituirão os viadutos de acesso em ambas as margens do rio e uma corresponderá à parte estaiada, medindo 632 m, com vão central de 350 m.

"Caso Lula confirme a participação na Tecnofam, que é uma feira voltada para a agricultura familiar, carro-chefe do governo federal, também estamos trabalhando para colocar na agenda dele essa visita às obras da ponte", declarou o coordenador da bancada federal, ressaltando ainda que a construção da ponte que fará a ligação de Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai, segue avançando.

O deputado também justificou o fato de Lula não ter visitado MS no ano passado. "Em 2023, o presidente Lula se dedicou mais ao restabelecimento das relações diplomáticas e comerciais do Brasil com os demais países do mundo, principalmente com os países da Europa e a China. Então, o tempo dele para visitar os estados foi mais curto", argumentou.

Loubet reforçou que agora, neste ano, o presidente teria avisado que vai focar nas visitas às obras e aos lançamentos nos estados brasileiros. "Então, Mato Grosso do Sul está no radar", assegurou, prevendo que são quase nulas as chances de Lula não comparecer à Tecnofam.