Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Lula recebe ligação de Putin e conversa sobre guerra na Ucrânia

Durante a conversa, o presidente brasileiro reafirmou que o país sempre defendeu o diálogo para tratar do conflito

Agência Brasil

09/08/2025 - 13h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu neste sábado (9) uma ligação telefônica do presidente da Rússia, Vladmir Putin. A conversa durou cerca de 40 minutos.

Em nota, o Palácio do Planalto confirmou que Lula e Putin trataram dos esforços pela paz entre a Rússia e Ucrânia e compartilharam informações sobre discussões em curso com os Estados Unidos.

Durante a conversa, o presidente brasileiro reafirmou que o país sempre defendeu o diálogo para tratar do conflito.

“O presidente Lula enfatizou que o Brasil sempre apoiou o diálogo e a busca de uma solução pacífica e reafirmou que o seu governo está à disposição para contribuir com o que for necessário, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz, lançado por iniciativa de Brasil e China”, informou o Planalto.

Os presidentes também trataram de assuntos bilaterais e do cenário político e econômico internacional.

“O presidente Putin parabenizou o Brasil pelos resultados da Cúpula do Brics, realizada nos dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. Na esfera bilateral, reforçaram a intenção de organizar a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia ainda este ano”, informou o Planalto.
 

Assine o Correio do Estado

Política

Embaixadas da China e dos EUA 'batalham' nas redes com críticas a Moraes e elogios ao Brasil

Perfil da Embaixada da China no X fez publicações elogiosas aos produtos brasileiros

08/08/2025 22h00

Compartilhar
Presidente chinês Xi Jinping

Presidente chinês Xi Jinping Pedro Ladeira/Folhapress

Continue Lendo...

Em meio ao tarifaço promovido por Donald Trump e ao decreto de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o Brasil tornou-se pivô de um embate entre as Embaixadas dos Estados Unidos e da China nas redes sociais.

Enquanto a embaixada americana no Brasil critica a conduta do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), os chineses elogiam os produtos nacionais e afirmam que a nação da Ásia está aberta às exportações do Brasil.

Nesta quinta-feira, 7, a Embaixada dos Estados Unidos afirmou que há censura, perseguição política e violações de direitos humanos no Brasil, das quais Moraes seria o "principal arquiteto". O órgão de representação afirmou estar "monitorando a situação de perto" e fez uma ameaça aos que se aliarem ao magistrado.

"Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes", disseram os americanos em publicação no X (antigo Twitter). Como mostrou o Estadão, o Itamaraty pretende convocar Gabriel Escobar, chefe da embaixada, para prestar esclarecimentos sobre a publicação.

Por outro lado, o perfil da Embaixada da China no X fez publicações elogiosas aos produtos brasileiros. Em publicação na quarta-feira, 6, o órgão afirmou que o açaí "conquistou paladares" chineses. "A superfruta amazônica ganha espaço nas lojas de bebidas, atraindo consumidores chineses pelo sabor único e benefícios à saúde", escreveu a embaixada.

O açaí não foi o único produto do Brasil saudado por publicações da Embaixada da China. Em 2 de agosto, o perfil destacou a abertura do mercado chinês para o café e o gergelim brasileiros. Ambos os produtos passaram a ter tarifas adicionais nos Estados Unidos desde quarta-feira.

O café nacional também foi destaque de uma publicação na terça-feira, 5, quando a embaixada chinesa referiu-se ao produto como "queridíssimo café brasileiro".

As publicações da Embaixada dos Estados Unidos vão ao encontro das investidas do governo Trump contra Moraes e outros ministros do STF. Enquanto Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky, uma medida criada para restringir direitos de violadores graves dos direitos humanos, outros sete ministros da Corte tiveram vistos suspensos pelo governo americano.

O Departamento de Estado do País, órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, também tem elevado o tom contra Moraes. O chefe do órgão, o secretário Marco Rubio, repercutiu a imposição da Lei Magnitsky contra Moraes afirmando que "togas não podem proteger" violadores de direitos humanos. "Que isso sirva de aviso para aqueles que pisoteiam os direitos fundamentais de seus compatriotas - as togas judiciais não podem protegê-los", disse Rubio em 30 de julho. A publicação do secretário foi replicada pelo perfil da Embaixada dos Estados Unidos.

Na terça passada, o vice-secretário do órgão, o diplomata Christopher Landau, afirmou que Moraes tem "impulsos orwellianos", referindo-se à obra de George Orwell, que faz críticas ao totalitarismo.

Assine o Correio do Estado

Declaração

Lula diz que quem merece impeachment são parlamentares que fizeram motim, não Moraes

Lula também afirmou que o presidente dos Estados Unidos deve "aprender a respeitar a soberania deste País"

08/08/2025 20h00

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o ministro Alexandre de Moraes, pediu que um senador aliado não assine o pedido de impeachment do ministro e afirmou que o magistrado está "garantindo a democracia". Lula também foi ao ataque contra senadores e deputados que tentaram impedir os trabalhos no Congresso Nacional, a quem chamou de "traidores da pátria". As mesmas acusações foram feitas a Jair Bolsonaro e seu filho, Eduardo Bolsonaro. As declarações foram dadas em evento de anúncio de investimentos federais no Acre.

"E você (Sergio) Petecão (PSD-AC), por favor, não assine pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, pois ele está garantindo a democracia. Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcione a Câmara e o Senado. Verdadeiros traidores da pátria", disse Lula.

Lula também afirmou que o presidente dos Estados Unidos deve "aprender a respeitar a soberania deste País" e chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro de "chucro e ignorante", além de traidor.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores
MATO GROSSO DO SUL

/ 3 dias

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores

2

Juíza de Mato Grosso do Sul é convocada para prestar auxilio ao STF
Até agosto de 2026

/ 21 horas

Juíza de Mato Grosso do Sul é convocada para prestar auxilio ao STF

3

PT oficializa rompimento com Riedel e promete expulsar quem não devolver cargo
Política

/ 22 horas

PT oficializa rompimento com Riedel e promete expulsar quem não devolver cargo

4

"Uberização" da CNH deve contribuir para baratear documento no Estado
TRÂNSITO

/ 1 dia

"Uberização" da CNH deve contribuir para baratear documento no Estado

5

Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar
Oportunidade

/ 2 dias

Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 01/08/2025

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD