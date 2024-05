Lula sobrevoa Porto Alegre ao lado de Lira, Pacheco e Leite

eleições 2024

A decisão seria da executiva nacional do partido, que não vê o nome de Lucas de Lima com chances reais de vitória

A ex-deputada federal Rose Modesto e o ex-prefeito Marquinhos Trad estarão do mesmo lado ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

A executiva nacional do PDT teria desistido de lançar candidatura própria à Prefeitura de Campo Grande nas eleições municipais do dia 6 de outubro para apoiar a pré-candidatura da ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil).

Segundo informações obtidas pelo Correio do Estado com fontes do partido em Brasília (DF), o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, entendeu que o nome do deputado estadual Lucas de Lima não teria a capilaridade necessária para disputar a Prefeitura de Campo Grande com chances de vitória.

Além disso, os boatos de aproximação de Lucas de Lima com o PSDB do ex-governador Reinaldo Azambuja não foram bem recebidos pela direção nacional do partido, que ainda tem mágoas pela forma como o deputado federal Dagoberto Nogueira trocou a legenda pelo ninho tucano, entre outras coisas.

Também foi levada em consideração na decisão a questão de as pesquisas qualitativas e quantitativas mostrarem queda do deputado estadual na preferência do eleitorado campo-grandense.

CRÍTICAS A MARQUINHOS

Outro argumento que pesou contra Lucas de Lima foi o fato de o deputado estadual tornar pública a insatisfação sobre a filiação do ex-prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad ao PDT, para disputar uma cadeira na Câmara Municipal da Capital.

O deputado estadual disse ao Correio do Estado, quando foi levantada a hipótese da ida de Marquinhos para o PDT, que estaria estudando a desistência da pré-candidatura a prefeito de Campo Grande por esse motivo.

“Estou analisando junto com a minha base, mas ainda continuo com a pré-candidatura. Porém, me prometeram que eu assumiria a presidência estadual do partido, e até agora não aconteceu”, reclamou.

Presidente municipal do PDT na Capital, ele afirmou que não queria o apoio de Marquinhos Trad. “Estou acompanhando o desenrolar dos acontecimentos. Me sinto desprestigiado, se isto estiver realmente acontecendo”, lamentou.

Lucas de Lima disse na época que vinha trabalhando na construção da sua pré-candidatura há muito tempo e que não desejava contar com o apoio do ex-prefeito. “Isso vai contra todo o meu projeto de ser novidade, de apresentar à população de Campo Grande algo sem a velha política”, concluiu.

Agora, conforme as fontes ouvidas pela reportagem, o deputado estadual terá de aceitar a decisão de Carlos Lupi de não o lançar como pré-candidato e apoiar o nome de Rose Modesto.

A executiva nacional do PDT deve fazer o anúncio oficial de caminhar com a ex-deputado federal pelo União Brasil em julho, quando os prazos dados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o pleito deste ano terminarão.

DIRETÓRIO ESTADUAL

A reportagem procurou o presidente estadual do PDT, Cadu Gomes, mas, até o fechamento desta edição, ele não retornou aos contatos por telefone e por WhatsApp.

No entanto, na última conversa que o Correio do Estado teve com ele, a informação repassada foi de que estava conversando com a titular da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).

Cadu Gomes acrescentou ainda que Rose Modesto “é uma pessoa que valoriza profundamente a educação e os trabalhadores, que são nossas principais bandeiras”.

Durante a entrevista que concedeu à Rádio CBN Campo Grande e ao Correio do Estado como pré-candidata à prefeitura da Capital, Rose Modesto disse, ao falar sobre o seu arco de aliança para o pleito deste ano, que estava conversando com alguns partidos e, entre eles, citou o PDT.

“Eu conversei com o PRD, eu tenho conversado com o PDT, tenho conversado com o pessoal lá também do DC, tenho também dialogado com partidos que têm pré-candidaturas porque, até ao período de registro, que vai ser em julho, pode ser que tenha alguém que ainda desista de colocar o nome”, declarou.

Ela ainda completou que estava dialogando com todos os partidos e tinha certeza que, até as convenções, teria no seu arco de aliança partidos e pessoas que compreendem o momento difícil que vive a cidade e a importância de trabalhar com o único objetivo de defender a Capital.

ALIADOS

A consolidação da aliança entre PDT e União Brasil também vai provocar um fato curioso, pois terá no mesmo palanque Marquinhos Trad e Rose Modesto.

Ambos já travaram uma acirrada disputa pela Prefeitura de Campo Grande nas eleições de 2016, quando os dois foram para o segundo turno e Marquinhos Trad saiu vitorioso. Após essa eleição, os dois nunca mais ficaram lado a lado no campo político, porém, por ironia do destino, agora os dois estarão juntos e Marquinhos Trad terá de pedir votos para Rose Modesto.