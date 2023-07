Lula vai a Bruxelas buscar avanço para acordo comercial entre Mercosul e UE

AGENDA INTERNACIONAL

O governador esteve em Stanford durante a semana, integrando a comitiva de debate do Programa Internacional para Líderes Públicos em Economia Verde

Nessa sexta-feira (14), o governador do Estado Eduardo Riedel publicou através de um vídeo em suas redes sociais, um resumo a respeito de sua semana de estudos na Universidade de Stanford, na Califórnia, Estados Unidos, e afirmou que Mato Grosso do Sul está no caminho certo para um desenvolvimento sustentável.

Riedel participou desde segunda-feira (10), da comitiva que debateu o “Program for Public Leaders in Green Economy”, ou em tradução livre “Programa Internacional para Líderes Públicos da Economia Verde”. O governador informou que durante as aulas na universidade norte-americana, foram realizadas discussões complexas e profundas sobre economia verde, sociedade e democracia.

“O que eu posso levar pra Mato Grosso do Sul é que nós estamos muito no caminho certo, para um país que está em desenvolvimento, pra um estado do tamanho do nosso, do ponto de vista territorial, do ponto de vista da população. Os eixos que nós escolhemos pra trabalhar dentro das políticas públicas específicas, elas sem dúvida estão no caminho de dar um bom resultado pra MS e a certeza de que nós temos um potencial incrível de desenvolvimento da nossa economia com sustentabilidade”, comentou.

O governador relatou ainda que as métricas do Estado, como a política de Carbono Zero até 2030 e o modelo de industrialização, de infraestrutura com foco também no desenvolvimento da população, que MS está aderindo, estão de acordo com os estudos feitos durante essa semana.

“Aqui nós não estamos só falando de estrada e pavimentação nas nossas cidades, nós estamos falando de saneamento, de acessibilidade, de energia”, disse.

Segundo o resumo, um dos temas mais abordados na semana de estudos é a matriz energética, o que de acordo com Eduardo Riedel, o Estado tem se colocado de uma maneira sustentável, com mais de 96% da energia sendo gerada de maneira renovável, além do crescimento da biomassa e do biogás, “nós temos tudo realmente pra nos tornamos uma potência no ponto de vista socioambiental, com o desenvolvimento e sustentabilidade, mas principalmente com o crescimento”, comemora.

“A gente volta cheio de ideias, volta com muita disposição pra poder construir um Estado cada vez melhor”, finaliza o governador, que passou a semana hospedado no alojamento da Universidade de Stanford, local onde ficam os estudantes da graduação e pós-graduação da instituição de ensino.

A iniciativa foi promovida pela organização Comunitas, sem fins lucrativos, criada pela antropóloga Ruth Cardoso. Durante o período, até esse domingo (16), o vice-governador Barbosinha é quem assume a administração de MS.