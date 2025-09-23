Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Maioria da população de MS vê exagero na pena estipulada pelo STF a Bolsonaro

Levantamento IPR/Correio do Estado entrevistou 420 pessoas em 10 municípios, nos dias 19 e 20 de setembro deste ano

Daniel Pedra

Daniel Pedra

23/09/2025 - 08h30
Há 12 dias, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Para saber a opinião da população de Mato Grosso do Sul a respeito da sentença, o Correio do Estado, em parceria com o Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), foi às ruas de Campo Grande e de mais nove cidades do interior do Estado.

Conforme o levantamento, realizado nos dias 19 e 20 de setembro, com 420 entrevistados com 16 anos ou mais, 53,10% falaram que a pena foi exagerada, enquanto 32,38% disseram que foi adequada, 10,24% declararam que foi insuficiente, e 4,29% não sabem ou não quiseram responder.

Com intervalo de confiança de 95% e margem de erro considerada de 4,8 pontos porcentuais para mais ou para menos, o levantamento realizado pelo IPR/Correio do Estado mostra que, dos entrevistados que consideraram a pena exagerada, 60,62% são do sexo masculino e 46,70% do sexo feminino.

Já entre os que disseram que a pena foi adequada, 37,89% são mulheres e 25,91% são homens, enquanto, no caso dos que falaram que foi insuficiente, 10,88% são do sexo masculino e 9,69% são do sexo feminino, e, dos que não sabem ou não quiseram responder, 5,73% são mulheres e 2,59% são homens.

Em relação à idade dos entrevistados, a maioria que achou a pena exagerada tem entre 16 e 24 anos (65,31%), enquanto a maioria no caso dos que consideram a pena adequada tem mais de 70 anos (42,59%) e, entre os que declararam a pena insuficiente, a maioria tem entre 56 e 69 anos (15,38%), entre os que não sabem ou não quiseram responder, a maioria tem entre 16 e 24 horas (8,16%).

ANÁLISE

Segundo o diretor do IPR, Aruaque Fresato Barbosa, apesar de alguns dos entrevistados concordarem com a culpa de Bolsonaro, a maioria da população de Mato Grosso do Sul entrevistada (53,10%) considerou a pena de 27 anos e 3 meses exagerada, sugerindo que deveria ser menor.

“Ou seja, mesmo que alguns ainda concordem que o ex-presidente tem culpa, a maioria pensa que ele deveria ter uma pena menor. Somando-se os que acharam a pena adequada (32%) e insuficiente (10%), chega-se a 42%, índice inferior aqueles que a consideraram exagerada”, disse.

Aruaque Barbosa explicou que é possível perceber que a sociedade está muito dividida em relação a esse tema da sentença.

“Aqui, como é um estado conservador, o Bolsonaro tende a ter uma opinião mais favorável. Então, sobre esses 27 anos e 3 meses de prisão, um pouco mais da metade dos sul-mato-grossenses considera a pena exagerada”, apontou.

Para ele, com base nos dados apresentados na pesquisa IPR/Correio do Estado, a percepção predominante no Estado é de que o STF “exagerou na dose” ao aplicar essa condenação.

AGU vai ao STF para encerrar ações sobre base do PIS/Cofins que somam R$ 117,6 bi

Advocacia-Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal que reconheça a legalidade da incidência de "tributo sobre tributo" para encerrar milhares de ações movidas na Justiça sobre o tema

22/09/2025 21h00

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que reconheça a legalidade da incidência de "tributo sobre tributo" para encerrar milhares de ações movidas na Justiça sobre o tema. O órgão cita, em especial, três temas que aguardam julgamento na Corte e, juntos, podem causar um impacto de R$ 117,6 bilhões para os cofres públicos.

A Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) é assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e foi protocolada na última sexta-feira, 19.

O processo foi distribuído por sorteio para a ministra Cármen Lúcia. Ela foi relatora da chamada "tese do século" e votou para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins, em 2017 - decisão que custou centenas de bilhões de reais à União e até hoje é criticada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A AGU sustenta que, desde a decisão favorável às empresas na "tese do século", multiplicaram-se na Justiça ações que querem reproduzir a mesma lógica a outras despesas, em busca da redução da carga tributária.

De acordo com dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) citados na petição, os três temas que questionam a base de cálculo do PIS/Cofins no Supremo alcançam mais de 113 mil processos. A maior parte é sobre a inclusão do PIS/Cofins na própria base (44 mil) e inclusão do ISS na base do PIS/Cofins (42 mil), e outros 3 mil tratam da inclusão do crédito presumido de ICMS na base do PIS/Cofins.

A AGU argumenta que, quando a Corte excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins, não declarou a inconstitucionalidade da incidência de um tributo sobre outro e analisou apenas as peculiaridades do recolhimento do ICMS.

O órgão ainda ressalta que a Reforma Tributária, cuja implementação está prevista até 2027, trará novas regras que acabam com a incidência de tributo sobre tributo. "Após esse marco temporal, a discussão que dá origem a toda a celeuma narrada nesta petição inicial perderá sua causa, passando a viger um novo ordenamento sobre a matéria, desapegado dos esqueletos do passado", destaca um trecho.

No STF, Dino pede vista e suspende julgamento que discute valor da aposentadoria por invalidez

O julgamento era realizado no plenário virtual desde a última sexta-feira, 19

22/09/2025 20h00

O ministro Flávio Dino pediu vista e suspendeu o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que trata sobre o novo critério de cálculo da renda mensal da aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez), criado na Reforma da Previdência de 2019. O julgamento era realizado no plenário virtual desde a última sexta-feira, 19.

Até agora, há quatro votos para manter o cálculo que estabelece que o valor mínimo do benefício será de 60% da média dos salários do trabalhador, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder a 20 anos.

O ministro Luís Roberto Barroso, relator, votou para validar os critérios, mas somente nos casos em que a incapacidade para o trabalho seja posterior à promulgação da reforma, em 12 de novembro de 2019. Se a incapacidade foi constatada antes dessa data, aplicam-se os critérios anteriores à reforma. Ele foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin.

A ação é julgada com repercussão geral - ou seja, o resultado deverá ser seguido em todas as ações que discutem o tema em instâncias inferiores.

