Maioria da população de MS vê exagero na pena estipulada pelo STF a Bolsonaro

Há 12 dias, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Para saber a opinião da população de Mato Grosso do Sul a respeito da sentença, o Correio do Estado, em parceria com o Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), foi às ruas de Campo Grande e de mais nove cidades do interior do Estado.

Conforme o levantamento, realizado nos dias 19 e 20 de setembro, com 420 entrevistados com 16 anos ou mais, 53,10% falaram que a pena foi exagerada, enquanto 32,38% disseram que foi adequada, 10,24% declararam que foi insuficiente, e 4,29% não sabem ou não quiseram responder.

Com intervalo de confiança de 95% e margem de erro considerada de 4,8 pontos porcentuais para mais ou para menos, o levantamento realizado pelo IPR/Correio do Estado mostra que, dos entrevistados que consideraram a pena exagerada, 60,62% são do sexo masculino e 46,70% do sexo feminino.

Já entre os que disseram que a pena foi adequada, 37,89% são mulheres e 25,91% são homens, enquanto, no caso dos que falaram que foi insuficiente, 10,88% são do sexo masculino e 9,69% são do sexo feminino, e, dos que não sabem ou não quiseram responder, 5,73% são mulheres e 2,59% são homens.

Em relação à idade dos entrevistados, a maioria que achou a pena exagerada tem entre 16 e 24 anos (65,31%), enquanto a maioria no caso dos que consideram a pena adequada tem mais de 70 anos (42,59%) e, entre os que declararam a pena insuficiente, a maioria tem entre 56 e 69 anos (15,38%), entre os que não sabem ou não quiseram responder, a maioria tem entre 16 e 24 horas (8,16%).

ANÁLISE

Segundo o diretor do IPR, Aruaque Fresato Barbosa, apesar de alguns dos entrevistados concordarem com a culpa de Bolsonaro, a maioria da população de Mato Grosso do Sul entrevistada (53,10%) considerou a pena de 27 anos e 3 meses exagerada, sugerindo que deveria ser menor.

“Ou seja, mesmo que alguns ainda concordem que o ex-presidente tem culpa, a maioria pensa que ele deveria ter uma pena menor. Somando-se os que acharam a pena adequada (32%) e insuficiente (10%), chega-se a 42%, índice inferior aqueles que a consideraram exagerada”, disse.

Aruaque Barbosa explicou que é possível perceber que a sociedade está muito dividida em relação a esse tema da sentença.

“Aqui, como é um estado conservador, o Bolsonaro tende a ter uma opinião mais favorável. Então, sobre esses 27 anos e 3 meses de prisão, um pouco mais da metade dos sul-mato-grossenses considera a pena exagerada”, apontou.

Para ele, com base nos dados apresentados na pesquisa IPR/Correio do Estado, a percepção predominante no Estado é de que o STF “exagerou na dose” ao aplicar essa condenação.

