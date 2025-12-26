Maioria dos deputados federais de MS vota a favor das pautas do governo Lula

A bancada de MS na Câmara dos Deputados é formada por oito parlamentares, com maioria tucana - Montagem

A maioria dos oito deputados federais de Mato Grosso do Sul vota mais a favor que contra as pautas defendidas pelo governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conforme levantamento realizado pelo Correio do Estado no site Congresso em Foco, criado para reconhecer os parlamentares que mais se destacam no exercício do mandato no Congresso Nacional.

Ao longo deste ano, conforme os dados disponibilizados pelo Congresso em Foco, votaram mais a favor que contra o governo federal os parlamentares Beto Pereira (PSDB), Dagoberto Nogueira (PSDB), Geraldo Resende (PSDB), Camila Jara (PT) e Vander Loubet (PT), enquanto votaram mais contra que a favor os deputados federais Dr. Luiz Ovando (PP), Marcos Pollon (PL) e Rodolfo Nogueira (PL).

No caso dos dois deputados federais do PT, tanto Camila Jara quanto Vander Loubet votaram apenas uma vez contra a orientação do governo federal: Camila votou 101 vezes a favor e Vander, 67 vezes.

Camila Jara votou contra uma orientação do governo federal a favor do parecer, reformulado no plenário, feito pelo deputado federal Afonso Hamm (PP-RS) na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Casa de Leis, que concluiu pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.122, de 2023, e de seus apensos, Projetos de Lei nº 5.221, de 2023, nº 165, nº 510, nº 691, nº 2.204 e nº 4.670, de 2024, e

nº 341, de 2025, na forma do substitutivo reformulado apresentado pela Comissão de Finanças e Tributação, que concluiu pela adequação orçamentária e financeira.

O Projeto de Lei nº 5.122/2023, com seus apensos (incluindo projetos de lei de 2023, 2024 e 2025), visa criar uma linha emergencial de crédito de até R$ 30 bilhões, usando o Fundo Social, para renegociar e quitar dívidas de crédito rural de agricultores, pecuaristas e outros afetados por secas e calamidades, oferecendo juros diferenciados e prazos longos (10 anos a 15 anos), com foco na recuperação do setor após desastres naturais. A matéria, já aprovada na Câmara dos Deputados, foi encaminhada ao Senado para análise final.

Vander Loubet votou contra uma orientação do governo federal no caso do parecer proferido em plenário pela deputada federal Flávia Morais (PDT-GO), relatora na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, que concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 2.379, de 2023.

De autoria da deputada federal Dandara (PT-MG), esse projeto de lei institui o Dia Nacional dos Congados e Reinados, a ser celebrado anualmente em 7 de outubro. Ele tramita na Câmara dos Deputados, buscando reconhecimento e valorização das manifestações culturais afro-brasileiras. É importante notar que pode haver confusão com outros projetos com numeração similar, como o Projeto de Lei nº 2.379/2022, sobre vigilantes, mas o de 2023 foca nos congados.

Já o deputado federal Beto Pereira votou 55 vezes a favor e 35 vezes contra, enquanto Dagoberto Nogueira votou 85 vezes a favor e 10 vezes contra e Geraldo Resende, 68 vezes a favor e 14 vezes contra, demonstrando que a bancada tucana de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados foi, praticamente, um “puxadinho” da bancada petista na Casa de Leis.

OPOSIÇÃO

Os três deputados federais da oposição se mantiveram fiéis às orientações dos seus partidos, votando mais contra do que a favor das matérias defendidas pelo governo do presidente Lula.

O parlamentar Dr. Luiz Ovando votou 41 vezes contra e 35 vezes a favor, enquanto Marcos Pollon votou 73 vezes contra e 26 vezes a favor e Rodolfo Nogueira, 67 vezes contra e 26 vezes a favor.

Mesmo assim, eles votaram um grande número de matérias favoráveis ao governo federal, e a justificativa foi que as pautas beneficiavam a maioria da população, fazendo com que deixassem a orientação de oposição a Lula de lado e focassem no bem maior de quem os elegeu.

Saiba

O Congresso em Foco é um portal jornalístico independente e apartidário, fundado em 2004, especializado em cobrir o Congresso Nacional brasileiro e os bastidores da política, com notícias exclusivas, perfis de parlamentares, dados sobre processos judiciais, votações e gastos, e realiza o famoso Prêmio Congresso em Foco, que reconhece os melhores políticos do País por meio do voto popular e de jornalistas, focando em ética, transparência e defesa do interesse público.

