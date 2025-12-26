Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Levantamento

Maioria dos deputados federais de MS vota a favor das pautas do governo Lula

Apenas Dr. Luiz Ovando (PP), Marcos Pollon (PL) e Rodolfo Nogueira (PL) têm mais votos contrários ao governo federal

Daniel Pedra

Daniel Pedra

26/12/2025 - 08h20
A maioria dos oito deputados federais de Mato Grosso do Sul vota mais a favor que contra as pautas defendidas pelo governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conforme levantamento realizado pelo Correio do Estado no site Congresso em Foco, criado para reconhecer os parlamentares que mais se destacam no exercício do mandato no Congresso Nacional.

Ao longo deste ano, conforme os dados disponibilizados pelo Congresso em Foco, votaram mais a favor que contra o governo federal os parlamentares Beto Pereira (PSDB), Dagoberto Nogueira (PSDB), Geraldo Resende (PSDB), Camila Jara (PT) e Vander Loubet (PT), enquanto votaram mais contra que a favor os deputados federais Dr. Luiz Ovando (PP), Marcos Pollon (PL) e Rodolfo Nogueira (PL).

No caso dos dois deputados federais do PT, tanto Camila Jara quanto Vander Loubet votaram apenas uma vez contra a orientação do governo federal: Camila votou 101 vezes a favor e Vander, 67 vezes.

Camila Jara votou contra uma orientação do governo federal a favor do parecer, reformulado no plenário, feito pelo deputado federal Afonso Hamm (PP-RS) na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Casa de Leis, que concluiu pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.122, de 2023, e de seus apensos, Projetos de Lei nº 5.221, de 2023, nº 165, nº 510, nº 691, nº 2.204 e nº 4.670, de 2024, e
nº 341, de 2025, na forma do substitutivo reformulado apresentado pela Comissão de Finanças e Tributação, que concluiu pela adequação orçamentária e financeira.

O Projeto de Lei nº 5.122/2023, com seus apensos (incluindo projetos de lei de 2023, 2024 e 2025), visa criar uma linha emergencial de crédito de até R$ 30 bilhões, usando o Fundo Social, para renegociar e quitar dívidas de crédito rural de agricultores, pecuaristas e outros afetados por secas e calamidades, oferecendo juros diferenciados e prazos longos (10 anos a 15 anos), com foco na recuperação do setor após desastres naturais. A matéria, já aprovada na Câmara dos Deputados, foi encaminhada ao Senado para análise final.

Vander Loubet votou contra uma orientação do governo federal no caso do parecer proferido em plenário pela deputada federal Flávia Morais (PDT-GO), relatora na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, que concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 2.379, de 2023.

De autoria da deputada federal Dandara (PT-MG), esse projeto de lei institui o Dia Nacional dos Congados e Reinados, a ser celebrado anualmente em 7 de outubro. Ele tramita na Câmara dos Deputados, buscando reconhecimento e valorização das manifestações culturais afro-brasileiras. É importante notar que pode haver confusão com outros projetos com numeração similar, como o Projeto de Lei nº 2.379/2022, sobre vigilantes, mas o de 2023 foca nos congados.

Já o deputado federal Beto Pereira votou 55 vezes a favor e 35 vezes contra, enquanto Dagoberto Nogueira votou 85 vezes a favor e 10 vezes contra e Geraldo Resende, 68 vezes a favor e 14 vezes contra, demonstrando que a bancada tucana de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados foi, praticamente, um “puxadinho” da bancada petista na Casa de Leis.

OPOSIÇÃO

Os três deputados federais da oposição se mantiveram fiéis às orientações dos seus partidos, votando mais contra do que a favor das matérias defendidas pelo governo do presidente Lula.

O parlamentar Dr. Luiz Ovando votou 41 vezes contra e 35 vezes a favor, enquanto Marcos Pollon votou 73 vezes contra e 26 vezes a favor e Rodolfo Nogueira, 67 vezes contra e 26 vezes a favor.

Mesmo assim, eles votaram um grande número de matérias favoráveis ao governo federal, e a justificativa foi que as pautas beneficiavam a maioria da população, fazendo com que deixassem a orientação de oposição a Lula de lado e focassem no bem maior de quem os elegeu.

Saiba

O Congresso em Foco é um portal jornalístico independente e apartidário, fundado em 2004, especializado em cobrir o Congresso Nacional brasileiro e os bastidores da política, com notícias exclusivas, perfis de parlamentares, dados sobre processos judiciais, votações e gastos, e realiza o famoso Prêmio Congresso em Foco, que reconhece os melhores políticos do País por meio do voto popular e de jornalistas, focando em ética, transparência e defesa do interesse público. 

Política

Médicos vão avaliar necessidade de procedimento sobre soluços de Bolsonaro

A equipe médica não realizou o procedimento sobre os soluços na cirurgia de hérnia ocorrida nesta quinta-feira, 25

25/12/2025 14h10

Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O médico cardiologista Brasil Caiado, que acompanhou a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para tratar uma hérnia inguinal bilateral, afirmou que a equipe médica do Hospital DF Star, em Brasília, deve observar nos próximos dias a necessidade de realizar um procedimento para tratar dos soluços.

Conforme a Broadcast havia mostrado, a equipe médica não realizou o procedimento sobre os soluços na cirurgia de hérnia ocorrida nesta quinta-feira, 25. De acordo com Brasil Caiado, o procedimento sobre os soluços é mais "invasivo".

"Em relação ao soluço, nós inicialmente tínhamos proposto um bloqueio do nervo, mas, estando mais próximo do presidente agora e observando que tem uma relação direta talvez com o tubo digestivo, uma esofagite severa que ele tem associada à gastrite e refluxo gastroesofágico, o que nós optamos por questão de precaução? Otimizar o tratamento clínico, melhorar a dieta, potencializar toda a medicação e observar nestes próximos dias a necessidade ou não desse procedimento", disse o cardiologista.

O médico prosseguiu: "Provavelmente, nós o faremos lá para segunda-feira, que é o tempo bom para ele poder responder a essa medicação".

Brasil Caiado acrescentou: "É importante ressaltar sobre os soluços que o procedimento é mais invasivo. Então, toda vez que nós podemos ser menos invasivos na questão da proteção do paciente, se nós podermos resolver de forma clínica, para ele é mais seguro. Essa é a nossa preocupação agora".

Política

Michelle destaca visita da filha a Jair Bolsonaro na véspera de Natal

25/12/2025 10h00

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama Foto: Reprodução X

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais na noite dessa quarta-feira, 24, véspera de Natal, para relatar o encontro entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a filha caçula do casal, Laura. "Ficaram abraçados e conversaram bastante, mesmo entre soluços", escreveu.

Na mesma publicação, Michelle afirmou que retornaria para casa com a filha para finalizar a ceia natalina, mas que voltaria a permanecer ao lado do marido, que segue internado no Hospital DF Star, onde será submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira, 25

Pronunciamento de Natal

Horas após a publicação, Michelle também divulgou um pronunciamento em vídeo nas redes sociais do Partido Liberal (PL) e no seu próprio perfil. A mensagem foi publicada no mesmo horário do discurso de Natal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No vídeo, Michelle falou em fé, esperança e resistência diante do que chamou de "tempos tenebrosos" no País. Sem mencionar diretamente adversários políticos, fez referência a decepções e traições vindas de pessoas próximas e defendeu a perseverança como caminho para os próximos anos.

"O ano que em breve se iniciará é muito importante para o nosso País e principalmente para o futuro das nossas famílias. Não se deixe abater pelas maldades, perseverem apesar das traições, ainda que venham das pessoas mais próximas", disse.

A ex-primeira-dama também pediu orações para Jair Bolsonaro e para famílias que, segundo ela, estariam sendo injustiçadas.

Acompanhado com imagens antigas do ex-presidente em ambiente hospitalar, o vídeo também continha registros de manifestações de apoiadores.

