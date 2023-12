Política

No último domingo, a ministra do planejamento Simone Tebet também pede licença do cargo para "férias merecidas"

O secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, deve se ausentar do país até dia 8 de janeiro de 2024. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado na manhã de hoje (26), e assinada pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB).

Conforme o edital, o secretário deve ficar ausente de suas funções nos dias entre 22 de dezembro de 2023 a 8 de janeiro de 2024.

Ainda de acordo com o documento oficial, não consta a justificativa da viagem e nem quem poderia ocupar o cargo durante a ausência do secretário frente a pasta.

Ministra do planejamento e orçamento pede afastamento para “férias merecidas”

A Ministra do planejamento e orçamento, Simone Tebet também pediu afastamento do cargo no último domingo (24), para tirar “férias merecidas”. Conforme o documento postado no Diário Oficial da União, Simone fica ausente do cargo no período entre 23 de dezembro a 4 de janeiro de 2024.