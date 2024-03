Marquinhos recebe convite do PDT para concorrer a vereador da Capital

O ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, que está de saída do PSD, deve ingressar no PDT e concorrer a vereador da Capital nas eleições do próximo dia 6 de outubro.

Segundo o presidente estadual do PDT, deputado estadual Lucas de Lima, o ex-prefeito estaria conversando diretamente com a Executiva nacional do partido.

Conforme Lucas de Lima, a direção nacional do PDT já informou ao diretório estadual que, caso Marquinhos Trad aceite o convite de filiação no partido, deverá dar prosseguimento ao processo.

Ele informou ainda ao Correio do Estado que o ex-prefeito disputará uma das 29 vagas para a Câmara Municipal de Campo Grande nas eleições deste ano.

Pelo calendário eleitoral aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio da Resolução nº 23.738/2024, que estabelece os prazos do pleito deste ano, Marquinhos Trad tem até o dia 6 de abril para se desfiliar do PSD e assinar a ficha de filiação no PDT.

O deputado estadual completou também que não está satisfeito com a provável chegada do ex-prefeito ao PDT.

“Quero que conste que sou contrário à vinda dele, mas respeito a decisão da Executiva nacional para a formação de uma chapa competitiva de vereadores. Mesmo contrariado, vou seguir a determinação da nacional”, declarou.

Lucas de Lima explicou à reportagem que, no entendimento da Executiva nacional do PDT, a candidatura de Marquinhos Trad pode significar a eleição dele e de pelo menos mais um ou dois outros nomes para o partido devido à densidade de votos do ex-prefeito.

O Correio do Estado também procurou o ex-prefeito de Campo Grande para confirmar a negociação com o PDT para se filiar e disputar uma vaga na Câmara Municipal.

“Estamos sim conversando, mas, por enquanto, não está nada definido. Quando estiver tudo certo, vou comunicar de forma oficial”, declarou Marquinhos Trad.



OUTRAS LEGENDAS

Há duas semanas, o Correio do Estado divulgou que Marquinhos Trad deveria sair do PSD e disputar uma vaga na Câmara Municipal de Campo Grande por outra legenda.

Até o momento, de acordo com informações apuradas pela reportagem, o ex-prefeito, que renunciou ao cargo em abril de 2022 após ter sido reeleito seis meses antes, teria recebido os convites para se filiar ao PP, da senadora Tereza Cristina, ao União Brasil, da ex-deputada federal Rose Modesto, e ao PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No entanto, as negociações com essas três legendas não avançaram, mesmo tendo sido convidado pela própria senadora Tereza Cristina, no caso do PP, e por Rose Modesto, no caso do União Brasil, que tem em suas fileiras o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, primo de Marquinhos.



DESCONTENTAMENTO

O Correio do Estado ainda obteve a informação que Marquinhos Trad tomou a decisão de sair do PSD por descontentamento com os rumos que o partido estaria tomando de se aproximar do PSDB.

Segundo interlocutores próximos ao ex-prefeito, ele ainda não digeriu o fato de que teria partido do ninho tucano as denúncias de crimes sexuais para inviabilizar sua candidatura a governador nas eleições de 2022.

Também teria pesado na decisão o fato de o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, negociar com o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PSDB, o apoio do partido à pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira a prefeito da Capital.

O que acabou sendo confirmado pelo próprio irmão de Marquinhos, senador Nelsinho Trad, presidente estadual da legenda, que informou ao Correio do Estado a desistência da candidatura própria do PSD na Capital para apoiar à pré-candidatura do PSDB.



ASSINE O CORREIO DO ESTADO