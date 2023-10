O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi orientado por seus médicos a ficar duas semanas sem receber visitas no Palácio da Alvorada. De acordo com as orientações, ele poderá fazer despachos por telefone e reuniões por videoconferência. Lula, no entanto, costuma expressar sua preferência por conversas presenciais.

"O presidente está liberado para atender telefone, falar por computador, não há nenhum impedimento", disse o cardiologista Roberto Kalil Filho, médico pessoal de Lula, em entrevista à Globo News nesta tarde. "O presidente não está doente, está apenas fazendo sessões de terapia após uma cirurgia", acrescentou. "Ele pode trabalhar normalmente, quantas horas quiser."

A única ponderação é em relação a visitas. "As visitas estão proibidas, terminantemente proibidas, pelo menos nas duas primeiras semanas, que é uma fase de adaptação", disse. Segundo ele, ao receber pessoas, o presidente pode ter contato com alguma doença e, com isso, retardar a recuperação das cirurgias.

O foco da recuperação do presidente será a realização de exercícios de fisioterapia, liderados pelo fisioterapeuta pessoal de Lula, Leandro Dias. "A orientação da equipe médica é que o presidente permaneça, pelo menos 15 dias, os primeiros 15 dias, em fisioterapia, que é extremamente importante para a recuperação dessa cirurgia", comentou o cardiologista.

Nesta manhã, Lula fez a primeira sessão de fisioterapia no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, após ter recebido alta hospitalar no domingo, 1º. De acordo com o Palácio do Planalto, o presidente sente dor, mas dentro do previsto.

Segundo as informações divulgadas, Lula não teve nenhum compromisso de trabalho hoje, seja de forma remota - ligação ou mensagem - ou presencial, e deve permanecer sem agendas durante o dia. Ele se reuniu apenas com o seu fisioterapeuta pessoal.

Lula passou por uma artroplastia do quadril, cirurgia ortopédica, e uma blefaroplastia, cirurgia das pálpebras para tratar o excesso de pele na região dos olhos, na última sexta-feira, 29. O presidente teve alta hospitalar antecipada no domingo e permanece no Palácio da Alvorada desde então.

Após a alta, Lula agradeceu, nas redes sociais, as orações pela sua saúde. "Recebi alta e já estou no Palácio da Alvorada, de onde irei trabalhar nas próximas semanas. Obrigado pelas orações e todas as mensagens de carinho. Estou me recuperando para trabalhar ainda mais pelo Brasil e correr uma maratona", escreveu, no X (ex-Twitter).

Assine o Correio do Estado