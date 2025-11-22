Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Desdobramentos

'Meti ferro quente aí', admite Bolsonaro sobre tornozeleira eletrônica danificada

Sistema de monitoramento da tornozeleira acionou imediatamente a equipe de policiais penais que faziam a escolta da residência

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

22/11/2025 - 22h00
Continue lendo...

O relatório da Secretaria de Administração Penitenciária do governo do Distrito Federal afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu ter usado "ferro de solda" para romper tornozeleira eletrônica e apontou que o equipamento tinha queimaduras em toda sua circunferência.

O documento diz que uma violação na tornozeleira foi detectada às 00h07 deste sábado, 22. O sistema de monitoramento da tornozeleira acionou imediatamente a equipe de policiais penais que faziam a escolta da residência do ex-presidente.

"A informação inicial recebida pelos escoltantes era que o monitorado havia batido o dispositivo na escada. No momento em que esta Policial chegou ao local o acesso foi rapidamente viabilizado pelo próprio réu. Após autorizada a entrada no recinto buscamos um espaço com boa iluminação e energia elétrica, disponível já na sala principal da edificação. Diferente do que havia sido informado inicialmente, a tornozeleira não apresentava sinais de choque em escada", diz o relatório subscrito pela policial penal Rita Gaio, diretora adjunta do centro de monitoramento.

Em seguida, ao analisar a tornozeleira, ela verificou a existência de queimaduras no dispositivo. "O equipamento possuía sinais claros e importantes de avaria. Haviam marcas de queimadura em toda sua circunferência, no local de encaixe/fechamento do case", diz o documento.

A equipe, então, questionou Bolsonaro sobre o rompimento do dispositivo. A resposta foi registrada no relatório. "Em resposta, informou que fez uso de ferro de solda para tentar abrir o equipamento", diz o documento. A equipe também gravou um vídeo da avaria e da resposta do ex-presidente.

Depois disso, a tornozeleira danificada foi substituída por um novo equipamento. O objeto será periciado.

Política

TRE-MS bloqueia R$ 43 mil de Claudinho Serra e mantém reprovação das contas em campanha eleitoral

Decisão foi tomada a pedido da Procuradoria-Regional da União, depois que Serra não apresentou manifestação no prazo legal

22/11/2025 18h00

Claudinho Serra foi afastado após suspeita de corrupção

Claudinho Serra foi afastado após suspeita de corrupção Divulgação

Continue Lendo...

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) determinou o bloqueio de R$ 43,2 mil das contas do ex-vereador Cláudio Jordão de Almeida Serra Filho, o Claudinho Serra, após manter a reprovação das contas de campanha dele nas Eleições de 2020. O valor deverá ser transferido ao Tesouro Nacional.

A decisão foi tomada a pedido da Procuradoria-Regional da União, depois que Serra não apresentou manifestação no prazo legal.

Diante do silêncio de Claudinho Serra, a juíza Larissa Castilho da Silva Farias, da 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande, autorizou o bloqueio seguindo a regra de prioridade para penhora de valores em dinheiro.

O cumprimento da ordem ocorrerá pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), usado pelo Judiciário para rastrear e bloquear ativos financeiros.

Se houver valores disponíveis, Serra será intimado e terá cinco dias para se manifestar antes da transferência definitiva do montante ao Tesouro Nacional, etapa que encerra a cobrança.

As contas do ex-candidato já haviam sido desaprovadas em primeira instância, e o TRE-MS confirmou a decisão quase integralmente, afastando apenas uma falha de R$ 475 referente a uma nota fiscal eletrônica. Todas as demais irregularidades, consideradas graves, foram mantidas.

Entre os problemas identificados estão recursos classificados como Recursos de Origem Não Identificada (Roni).

Segundo o processo, Serra recebeu doações estimáveis, como cessão de veículos, sem comprovar a propriedade dos bens pelos doadores ou sem a devida identificação dos cedentes.

Diante da falta de comprovação, os valores foram tratados como de origem desconhecida pela Justiça Eleitoral.

Também houve doação de fonte vedada, caracterizada pelo recebimento de bens ou serviços de permissionários de serviço público, prática proibida pela legislação eleitoral.

Outro ponto citado pelo TRE-MS é que Serra tentou apresentar grande volume de documentos e novas justificativas apenas na fase recursal, apesar de ter sido intimado anteriormente para corrigir falhas durante a fase de instrução.

O tribunal rejeitou o material, aplicando o princípio da preclusão consumativa, quando a parte perde a oportunidade de apresentar provas por não fazê-lo no momento adequado.

Paralelamente ao processo eleitoral, Claudinho Serra é investigado pelo Gaeco e pelo Gecoc, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em um suposto esquema de corrupção envolvendo contratos milionários de engenharia e pavimentação. Ele foi preso em abril de 2024 durante uma fase da operação que apura desvio de recursos públicos e direcionamento de contratos.

Com o bloqueio autorizado, o processo segue para a etapa final. Se o SISBAJUD localizar valores suficientes, a Justiça Eleitoral concluirá a transferência dos R$ 43,2 mil ao Tesouro Nacional, encerrando a cobrança e consolidando a sanção aplicada pela reprovação das contas de campanha.

Política

Direita de MS se une contra decisão de Moraes que prendeu Bolsonaro

Medida desencadeou manifestação da ala defensora do ex-presidente nas redes sociais, e provocou reações entre senadores, deputados federais, e até mesmo o governador Eduardo Riedel

22/11/2025 17h30

Medida desencadeou manifestação da ala defensora do ex-presidente nas redes sociais

Medida desencadeou manifestação da ala defensora do ex-presidente nas redes sociais Foto: Montagem Correio do Estado

Continue Lendo...

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou neste sábado (22) a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, desencadeou forte reação entre diversas lideranças da direita sul-mato-grossense, que se manifestaram de forma quase unânime e firmaram críticas à decisão do magistrado.

De modo geral, a medida desencadeou repúdio da ala defensora do ex-presidente nas redes sociais, e provocou reações entre senadores, deputados federais, vereador e até mesmo o governador Eduardo Riedel (PP), que assim como os demais, contestou a decisão de Moraes. 

O governador lamentou a prisão preventiva e manifestou solidariedade ao ex-presidente, ressaltando que Bolsonaro possui comorbidades e demanda cuidados especiais de saúde.

Em suas redes sociais, Riedel afirmou que a decisão foi tomada em momento inadequado, já que o processo ainda não teve todos os recursos esgotados, e reforçou que a situação aumenta a polarização política no país.

Para o governador, o Brasil precisa de paz e segurança jurídica para enfrentar seus problemas reais e avançar rumo ao desenvolvimento desejado pela população.

Por sua vez, o deputado federal Luiz Ovando (PP) disse em suas redes sociais que a ordem de prisão representa “profunda perplexidade” e acende um alerta sobre o estado das garantias constitucionais no país.

Ovando destacou o histórico clínico de Bolsonaro, lembrando múltiplas cirurgias abdominais, episódios de vômito e limitações físicas severas, e reforçou que, sob qualquer critério técnico, não haveria fundamento para retirá-lo do regime domiciliar.

O parlamentar afirmou que, ao agir dessa forma, a Justiça produz “insegurança e humilhação”, afastando-se de seus próprios princípios, e concluiu que a medida apenas aprofunda feridas políticas, em vez de contribuir para a pacificação nacional.

No Senado, as manifestações seguiram linha semelhante. Nelsinho Trad (PSD) afirmou que a questão não deveria ser tratada como disputa ideológica entre esquerda e direita, mas como um debate sobre respeito aos direitos de qualquer cidadão.

Já a senadora Tereza Cristina (PP) classificou a ação do STF como “inesperada e abusiva”, apontou fragilidade no estado de saúde de Bolsonaro e prestou solidariedade ao ex-presidente e sua família, defendendo a necessidade de estabilidade institucional e rigor no devido processo legal.

Entre os deputados federais, o tom se elevou. Rodolfo Nogueira (PL), conhecido como “Gordinho do Bolsonaro”, afirmou que “a perseguição desse ditador passou de todos os limites”, compartilhando manchetes e alegando que a prisão teria ocorrido por causa de uma simples “vigília de oração” organizada em frente ao condomínio onde o ex-presidente reside.

No legislativo municipal, o vereador campo-grandense Rafael Tavares (PL) também criticou a decisão, publicando mensagens de apoio e um vídeo no qual sugere que a prisão possui simbolismo político semelhante ao da multa de R$ 22 milhões aplicada ao PL.

Tavares ironizou os fundamentos apresentados e declarou que Bolsonaro estaria sendo alvo de perseguição política, afirmando ainda que a esquerda cairá “mais rápido do que imagina” e que o ex-presidente “não roubou ninguém”.

A postura mais categórica veio do deputado federal Marcos Pollon (PL), que chamou a prisão de “estapafúrdia, exclusivamente política e com requintes de crueldade”.

Para ele, não há fundamentos jurídicos na decisão de Moraes, tampouco relatório comprovando violação da tornozeleira eletrônica.

Pollon afirmou que a medida seria “uma decisão premeditada, criada em cima de uma mentira”, e que se trata de “uma tentativa de assassinato de reputação”. Em sua visão, a detenção de Bolsonaro simboliza um ataque ao país e um recado claro de que o cidadão comum “não merece ter esperança”.

Prisão de Bolsonaro

A decisão do ministro Alexandre de Moraes se baseou em uma série de elementos apresentados pela Polícia Federal e analisados pelo STF como indicativos de risco de fuga e descumprimento das medidas cautelares impostas ao ex-presidente.

O sistema de monitoramento registrou, às 0h08 de sábado, uma violação na tornozeleira eletrônica de Bolsonaro, dispositivo obrigatório desde que ele foi colocado em prisão domiciliar em agosto. Para Moraes, esse episódio constitui um “fato novo” e reforça o risco de evasão.

Outro ponto considerado foi a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro em frente ao condomínio do pai.

O ministro avaliou que a manifestação reproduzia a lógica dos acampamentos de 2022, podendo gerar confrontos e atrapalhar o cumprimento de ordens judiciais, além de criar ambiente favorável a uma eventual fuga.

A proximidade da residência de Bolsonaro com embaixadas, especialmente a dos Estados Unidos, também pesou na análise, uma vez que o ex-presidente já buscou abrigo diplomático na Embaixada da Hungria, e a curta distância poderia facilitar nova tentativa.

Moraes citou ainda movimentações recentes de aliados, como a fuga de Alexandre Ramagem para Miami e a saída do país de Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, avaliando que os episódios revelam um padrão organizacional de evasão que poderia se repetir.

Ele também mencionou descumprimentos anteriores, como a participação de Bolsonaro em vídeos e transmissões divulgadas nas redes, apesar da proibição expressa.

A Polícia Federal já havia solicitado revisão das cautelares, indicando alto risco de fuga, e a Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável à prisão.

A decisão ocorre no contexto do inquérito que investiga possível atuação de Eduardo Bolsonaro junto a autoridades americanas para coagir o STF durante o julgamento da ação penal do golpe. Bolsonaro já foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em primeira instância, mas o processo ainda não transitou em julgado. Os prazos finais para recursos se encerram na segunda-feira (24), etapa que antecede a eventual execução da pena em regime fechado.

