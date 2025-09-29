Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Michelle Bolsonaro aciona a Justiça contra Joice Hasselmann por vídeo que a chama de 'amante'

Joice, que já foi próxima da família Bolsonaro, após o rompimento da relação passou a falar da vida pessoal do casal

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

29/09/2025 - 23h00
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro entrou com uma ação judicial contra a ex-deputada Joice Hasselmann, o podcaster Pedro Mendonça e o Google Brasil.

O motivo é que, durante uma transmissão pelo Youtube, Hasselmann afirmou que Michelle teria sido amante de Jair Bolsonaro e fez comentários sobre familiares da ex-primeira-dama. Michelle pede o pagamento de indenização por danos morais. Procurada, a ex-primeira-dama ainda não se manifestou.

Joice, que já foi próxima da família Bolsonaro, após o rompimento da relação passou a falar da vida pessoal do casal. Durante entrevista ao podcast de Pedro Mendonça, a ex-aliada declarou que Michelle teria sido amante do ex-presidente.

"Michelle é um horror. É de baixíssimo nível. Vem de uma família de baixíssimo nível, com a mãe processada, a avó presa por tráfico, tios presos. Ela mesma teve um caso com o [Jair] Bolsonaro enquanto o Bolsonaro era casado com outra. Então, ela era amante do Bolsonaro. A crentinha era amante do Bolsonaro", disse Hasselmann no programa.

Ainda em live, Joice disse que Bolsonaro é um falso cristão. "Ele [Jair Bolsonaro] se incomodava com os evangélicos. Fazia questão de dizer que era católico e não evangélico. Mesmo assim, os evangélicos mais ligados às seitas ficavam muito em cima dele por causa da Michelle. Eles continuavam ao redor dele, mas a verdade é que ele não é evangélico, não crê. Ele só acredita na família dele e no que pode tirar de vantagem".

Diante das declarações, a defesa de Michelle solicitou uma medida cautelar para retirada dos vídeos. Porém, o juiz negou o pedido, entendendo que, conforme a Constituição Federal de 1988, as falas estão protegidas pela liberdade de expressão.

Na decisão, emitida na 17ª Vara Cível de Brasília, foi destacado: "Embora a autora, atualmente, não exerça cargo ou função pública, é, sem dúvida, pessoa pública. Deve-se registrar que a vida privada, a intimidade e a imagem da pessoa pública sofrem natural mitigação frente à liberdade de informação e suas prerrogativas inerentes de opinar e criticar".

"Assim, eventual excesso no exercício do direito à liberdade de expressão deve ser analisado após o adequado contraditório e instrução processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência".

Política

Segunda Turma do STF faz maioria para manter prisão de 'Careca do INSS' e empresário

O decano Gilmar Mendes se declarou impedido para se manifestar sobre as prisões

28/09/2025 14h30

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal fez maioria neste domingo, 28, para manter a prisão preventiva dos empresários Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", e Maurício Camisotti no bojo da investigação sobre fraudes bilionárias ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. Os ministros Edson Fachin e Kassio Nunes Marques acompanharam o voto do relator, André Mendonça, no sentido de confirmar as cautelares impostas à dupla na Operação Sem Desconto.

O decano Gilmar Mendes se declarou impedido para se manifestar sobre as prisões.

As medidas foram submetidas a referendo da Segunda Turma conforme decisão de Mendonça, relator. Elas são analisadas em julgamento no plenário virtual do STF que tem data para terminar na próxima sexta, 3.

O ministro Dias Toffoli, que também integra a Segunda Turma da Corte máxima, ainda não se manifestou sobre o caso.

As prisões foram decretadas no último dia 11 e cumpridas na manhã seguinte, pela Polícia Federal. No despacho, Mendonça fundamentou as medidas na garantia da ordem pública; por conveniência da instrução; e para assegurar a futura aplicação da lei penal.

O ministro destacou as "fundadas suspeitas de relevante participação" do Careca do INSS e de Camisotti nos ilícitos apurados, assim como a "complexa estrutura criminosa" sob suspeita. "Trata-se de uma criminalidade planejada, com estratégias de escamoteamento dos recursos ilícitos e participação de pessoas com conexões com órgãos estatais", anotou.

Ao decretar a prisão da dupla, Mendonça também destacou que há evidências de que os empresários "prosseguiriam a praticar delitos, buscando ocultar ou dilapidar o patrimônio angariado por meio de condutas ilícitas e branquear os recursos provenientes do esquema criminoso".

O ministro ainda citou um caso, sob apuração, de suposta ameaça de morte, pelo Careca do INSS, a uma testemunha da investigação.

Política

Haddad: Brasil está com déficit crônico nas contas públicas desde 2014

Segundo o ministro, com um déficit crônico nas contas públicas e a ideia superficial de tirar as travas dos gastos e tudo vai melhorar não funciona

27/09/2025 22h00

Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil está com um déficit crônico nas contas públicas desde 2014 e que a ideia superficial de tirar as travas dos gastos e tudo vai melhorar não funciona. "Tudo depende da circunstância em que você está lidando", afirmou durante entrevista ao podcast 3 irmãos.

Haddad falou ainda sobre a escala 6x1 e disse que as pessoas estão vivendo mais, mas que as pessoas precisam viver melhor. "Tudo me leva a crer que um equilíbrio entre essas coisas, vai exigir que a gente trabalhe mais tempo ao longo da vida, mas menos dias por semana, para usufruir melhor da vida", explicou o ministro.

"O trabalho não pode consumir as pessoas como consome hoje", disse, lembrando que colocou um Projeto de Lei no Congresso, pela primeira vez, "que cobra do andar de cima para liberar dinheiro para o andar de baixo". "Até R$ 5 mil não paga Imposto de Renda, os 140 mil mais ricos que não pagam nada, vão passar a pagar 10%. Para algumas pessoas, isso vai significar um 14º salário", afirmou.

Terras raras

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou que ativos naturais brasileiros, como os minerais críticos e terras raras, podem ser "bases de parcerias" com o capital estrangeiro. Ele também reforçou a defesa do atual governo no sentido de desenvolvimento da cadeia industrial desses setores no Brasil.

A pasta de Minas e Energia, por exemplo, tem batido na tecla de que a simples extração e exportação de minerais não é o objetivo central da política que está sendo elaborada. A perspectiva é atrair "investimentos sustentáveis", para o desenvolvimento do setor mineral.

Como a Broadcast mostrou em julho deste ano, há a proposta de "debêntures para Transformação Mineral". Pelo desenho, serão elegíveis para a emissão de debêntures, com benefícios fiscais, os projetos de transformação mineral que resultem na produção de substâncias como carbonato de lítio, sulfato de cobalto ou folha de cobre, por exemplo. Outras propostas estão em estudo.

Em outra frente, o governo lançou recentemente o Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center no Brasil, o Redata. Haddad lembrou que mais de 60% dos dados brasileiros estão sendo processados fora do país. "Acho importante processarmos os nossos dados aqui", declarou.

Inflação

O ministro da Fazenda explicou que o modelo de meta contínua para a inflação ainda está para ser assimilado. "Quem fixou essa meta foi o governo anterior e nós optamos por fazer uma mudança que ainda está por ser assimilada, que é a chamada meta contínua", afirmou o ministro durante entrevista ao podcast 3 irmãos.

Haddad explicou ainda que esse modelo faz com que não tenha a meta de ano calendário. "Não estou dizendo que em 2025 a meta precisa ser 3%, não estou dizendo que em 2026 precisa ser 3%. Eu estou dizendo que o Banco Central precisa de uma meta e precisa alcançá-la sem ter um ano calendário como amarra", afirmou.

O ministro falou ainda sobre o Drex, a moeda digital brasileira, e relembrou que não há controle sobre a moeda, mas sim transparência. "Falar em transparência no Brasil todo mundo associa a controle. Dá para fazer controle, mas não é para isso que serve o Drex", afirmou, dizendo que o BC teve que estancar sua agenda de inovação para conter os ataques hackers ao Pix.

