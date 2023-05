Michelle Bolsonaro defende fim de cota para mulheres na política

POSITIVO PARA COVID-19

A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) foi internada na madrugada deste sábado (6) no InCor (Instituto do Coração), na capital paulista, com quadro de Covid e sinusite.

Segundo a reportagem apurou, ela está no quarto, bem clinicamente, com exames laboratoriais estáveis e com pulmões não afetados.

Tem sintomas gripais, como tosse, coriza e mal-estar, e a internação foi mais por precaução. Em março último, Marina esteve internada por dois dias em hospital particular do Lago Sul, em Brasília, também com um quadro gripal, mas à época os exames descartaram Covid ou dengue.

No InCor, a ministra está sob os cuidados do cardiologista Sergio Timerman e do pneumologista Carlos de Carvalho.

Na última semana, a ministra esteve presente no Acampamento Terra Livre, evento organizado por povos indígenas a fim de reivindicar seus direitos.

Além dela, outros ministros, como a dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e o próprio presidente Lula (PT) estiveram no evento.

Na ocasião, o mandatário afirmou que nenhuma terra indígena ficará sem demarcação até 2026, ano final do seu mandato atual.

No Twitter, Marina Silva escreveu que participou de todas as edições do evento -essa é a 19º. "A luta pela preservação da cultura dos povos originários e a proteção de nossas florestas é uma luta de todos os brasileiros", completou.

A reportagem questionou o Ministério do Meio Ambiente na manhã deste sábado a respeito da internação de Marina e aguarda um posicionamento da pasta.

OMS

Após mais de três anos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta sexta-feira (5) que a covid-19 não configura mais emergência em saúde pública de importância internacional. De acordo com a entidade, o vírus se classifica agora como “problema de saúde estabelecido e contínuo”.