Michelle Bolsonaro rebate Soraya Thronicke após fala sobre presos de 8/1: 'senadora surfista'

Soaraya Thronicke recebe critica de Michelle Bolsonaro após sugerir que os advogados que defendem as pessoas investigadas pelo STF de participar de uma tentativa de golpe também deveriam ser investigados

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

13/11/2025 - 19h30
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro alfinetou a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) nesta quinta-feira, 13, após a parlamentar comentar sobre os presos do dia 8 de janeiro.

Michelle usou as redes sociais para compartilhar um conteúdo criticando o caso. "Soraya Thronicke, senadora surfista da onda Bolsonaro e atual defensora dos advogados dos investigados na CPMI do INSS, do roubo de aposentados... Agora, na sabatina do Gonet, pede investigação contra os advogados das vítimas do 8 de janeiro. Surreal!!! Sério, não tô acreditando!!!", escreveu Michelle.

Na quarta-feira, 12, durante a sabatina que reconduziu o procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao cargo, a senadora sugeriu que os advogados que defendem as pessoas investigadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de participar de uma tentativa de golpe também deveriam ser investigados.

"Todo mundo que pegou o primeiro ônibus, estava tendo uma excursão de graça, pegou o primeiro ônibus sozinho, não conhecia ninguém. A narrativa se repete com réus de Norte a Sul do país, assistidos por advogados de todos os lugares do Brasil. Parece-me que há alguém ou um conluio por trás deste tipo de comportamento", disse Soraya durante a sabatina.

A parlamentar ainda lamentou o envolvimento de pessoas próximas no caso: "Mas, do jeito que defendo a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na CPMI, aqui preciso destacar os profissionais que, na minha observação técnica, impõem um ponto de interrogação enorme".

Na comissão, Paulo Gonet foi aprovado com 45 votos a favor e 26 contra para permanecer à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR) por mais dois anos. Gonet é o responsável por assinar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Ibaneis diz que não vai questionar se Bolsonaro for para Papuda: 'Decisão judicial se cumpre'

Declaração demonstra a mudança de postura que o governo Ibaneis terá caso Bolsonaro seja obrigado a cumprir a pena de 27 anos

13/11/2025 07h21

Foto: Paulo Ferreira / Agência Brasil

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), indica que as tentativas da sua gestão de livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de cumprir a pena no Complexo Penitenciário da Papuda vão cessar no momento em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar a prisão do líder da direita. Ao Estadão, Ibaneis resumiu que "decisão judicial se cumpre".

"Decisão judicial se cumpre. Se for a determinação do STF e da Vara de Execuções Penais (a prisão na Papuda), a Secretaria do Sistema penitenciário irá cumprir", afirmou. "Eu não tenho que acreditar ou deixar de acreditar (se Bolsonaro tem condições de cumprir a pena no presídio). A decisão é do STF e da Vara de Execuções, nós só executamos", completou.

A declaração demonstra a mudança de postura que o governo Ibaneis terá caso Bolsonaro seja obrigado a cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão em regime fechado em algum das unidades prisionais do DF. Até o momento, contudo, a administração da capital federal tem feito esforços para evitar o envio do ex-presidente para a Papuda.

Em ofício enviado ao gabinete de Moraes na última quinta-feira, 5, a Secretaria de Administração Penitenciária do DF pediu que Bolsonaro seja submetido a uma avaliação médica para verificar se tem condições de cumprir pena no presídio da Papuda. No texto, o secretário Wenderson Souza e Teles diz ser necessário verificar a compatibilidade do ex-presidente com a assistência médica e nutricional disponibilizadas nas prisões de Brasília.

Moraes determinou a retirada do pedido do governo da ação, por "ausência de pertinência". Ainda assim, a vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), insistiu no gesto ao bolsonarismo ao afirmar em entrevista ao SBT News que o Complexo Penitenciário da Papuda não teria estrutura para receber Bolsonaro por causa da sua condição de saúde. "Ele precisa de uma dieta especial, tem idade avançada, trata-se de um ex-presidente", disse.

Estadão questionou Ibaneis se ele concorda com a avaliação da vice, mas não houve resposta. O governado respondeu, por sua vez, que "ela (Celina) tem mais contato com o Bolsonaro" do que ele.

O envolvimento do GDF nas discussões sobre a prisão de Bolsonaro ocorre porque um dos possíveis destinos do ex-presidente é o 19 º Batalhão de Polícia Militar do DF, conhecido como Papudinha. Conforme informou o Metrópoles, a unidade prisional foi visitada pela chefe de gabinete de Moraes e por uma juíza da Vara de Execuções Penais de Brasília. Outro destino que teria sido averiguado pelas duas é o Centro de Internamento e Reeducação (CIR) da Papuda, onde há uma ala especial para idosos.

Valdemar Costa Neto anuncia pré-candidatura de Capitão Contar ao Senado

Com a filiação de Contar ao Partido Liberal, a estratégia da sigla no Estado é consolidar a direita no Congresso Nacional

12/11/2025 19h15

Com o apoio de Jair Bolsonaro, Capitão Contar aceita convite de Valdemar Costa Neto

Com o apoio de Jair Bolsonaro, Capitão Contar aceita convite de Valdemar Costa Neto Reproduçaõ: rede social / Valdemar Costa Neto

Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal (PL), anunciou, por meio de suas mídias sociais, a filiação e a pré-candidatura do Capitão Contar ao Senado Federal. Com isso, há chances do ex-deputado estadual fazer "dobradinha" com o ex-governador Reinaldo Azambuja, ao cargo de senador nas eleições de 2026.

"Ele aceitou o convite que fiz para disputar o Senado pelo PL, com o apoio do nosso presidente Jair Bolsonaro. A volta dele à família PL reforça o nosso time e mostra ainda mais a força do projeto que queremos para o futuro do povo sul-mato-grossense e do Brasil" disse Valdemar na publicação.

O presidente do partido fez questão de ressaltar no post que Contar foi o deputado estadual mais votado na história de Mato Grosso do Sul, com 78.390 votos em 2018.

No entendimento do Capitão Contar, "será vital a direita ocupar espaços nas Câmaras Alta (Senado) e Baixa (Câmara dos Deputados) em Brasília, pois, se Lula for reeleito, somente um Congresso Nacional forte salvará o País de um caos ainda maior".

O ex-parlamentar comenta que é necessário fortalecer o Congresso Nacional com dois senadores. “Direita isolada é um risco, por isso, entendo a preocupação de partidos como o PL em tentar fazer dois senadores para consolidar esse fortalecimento do Congresso Nacional”, comentou.

Para Capitão Contar, é provável que em Mato Grosso do Sul sejam eleitos dois senadores da direita. Além disso, relata que os eleitores mais conservadores terão de entender a importância dessa estratégia e talvez aceitar que a direita isolada pode abrir brechas para a esquerda crescer.

