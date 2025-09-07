Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

7 de setembro

Michelle pede arrependimento de Moraes, ora por Eduardo e diz sofrer perseguição religiosa

A manifestação bolsonarista pediu a anistia de Jair Bolsonaro e teve críticas ao Supremo Tribunal Federal.

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

07/09/2025 - 19h00
Num discurso cheio de teor religioso, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pediu neste domingo, 7, o arrependimento do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e disse que Deus o perdoará se deixar o "pecado de lado".

"Se Alexandre de Moraes se arrepender, deixar a iniquidade e o pecado de lado, o Senhor vai perdoar", declarou, em ato bolsonarista de 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo

Ao lado do pastor Silas Malafaia, Michelle declamou o "Pai-Nosso", oração cristã, e pediu preces para o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que é seu enteado e está nos Estados Unidos para pedir sanções ao Brasil.

"Silas, vamos fazer um Pai-Nosso. Vamos dar as mãos. Por todos os presos políticos inocentes, pelo meu enteado que está nos Estados Unidos com sua família, por todas as autoridades", solicitou.

A ex-primeira-dama também disse que tem sido perseguida por sua religião e que "Deus vai mostrar quem são os inimigos" do Brasil: "Deus vai mostrar quem são os inimigos da nação e já tem mostrado. Tenho minha liberdade religiosa perseguida, pastor Silas", declarou.

Michelle falou que gostava de fazer cultos religiosos em sua casa, mas que tem sido impedida pelas medidas restritivas impostas pela Justiça. Seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), está em prisão domiciliar e só pode receber visitas após autorização judicial.

Ela também reclamou do fato de ser constantemente vigiada por policiais na porta de sua casa e da revista nos carros da família.

Michelle afirmou ainda que Bolsonaro "está sofrendo", mas que acredita na Justiça divina: "Acreditamos no verdadeiro juiz, que está no trono. E vamos vencer, porque estamos com a verdade".

Ao fim do discurso, Michelle reproduziu, diretamente de seu celular, um áudio com a voz de Bolsonaro que diz: "Deus, Pátria e Liberdade", seguido de um grito.

Após o áudio, Michelle disse: "Deixar claro que peguei da internet. Até para não ter problema para meu marido". Bolsonaro está impedido de falar nas redes sociais.

A manifestação bolsonarista pediu a anistia de Jair Bolsonaro e teve críticas ao Supremo Tribunal Federal. O ato conta com a participação de nomes como o dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); o pastor Silas Malafaia, além de políticos aliados ao ex-presidente.
 

troca partidária

Pedrossian Neto deve deixar PSD por falta de chapa competitiva para 2026

O deputado estadual é o atual presidente do partido em Campo Grande e uma das principais lideranças da legenda

06/09/2025 08h30

De olho na reeleição, o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto pretende sair do PSD

De olho na reeleição, o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto pretende sair do PSD Luciana Nassar / Alems

Continue Lendo...

Preocupado com a reeleição para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto pretende deixar o PSD na janela partidária de março do próximo ano, em decorrência da incapacidade de o partido formar uma chapa competitiva para as eleições de 2026.

Conforme apuração do Correio do Estado, o parlamentar teria confidenciado com os colegas de parlamento que seria praticamente inviável conseguir ser reeleito na situação atual do PSD e, por causa dessa questão, sua última esperança seria trocar de legenda quando for permitido pela legislação eleitoral.

A reportagem também apurou que na próxima semana o presidente estadual do PSD, senador Nelsinho Trad, terá uma reunião a portas fechadas com Pedrossian Neto, que é o atual presidente municipal da sigla em Campo Grande, com o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, e com o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Elias Verruck.

Esse encontro entre as principais lideranças do partido em Mato Grosso do Sul será para tratar das candidaturas para 2026, afinal, Nelsinho e Pedrossian Neto tentarão a reeleição, enquanto Barbosinha deve também tentar uma vaga na Assembleia Legislativa, enquanto Jaime Verruck sonha com uma cadeira na Câmara dos Deputados.

O Correio do Estado foi informado de que eles devem pressionar o presidente estadual do PSD para que fale com o governador Eduardo Riedel (PP) sobre a viabilidade de o chefe do Executivo estadual incluir o partido na ampla aliança e ajudar na formação de uma chapa competitiva para o pleito do próximo ano.

Na eventualidade de não ser algo possível, o PSD pode sofrer uma debandada em Mato Grosso do Sul, perdendo suas principais lideranças, pois, apesar de a sigla ter um Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o Fundo Eleitoral, robusto, a ausência de nomes fortes para a formação da chapa acaba anulando a abundância de recursos.

Para tentar reverter essa situação, recentemente, Nelsinho Trad disse ao Correio do Estado que as portas do PSD estão abertas para os parlamentares tucanos que não tiverem espaço no PP, para onde foi o governador Eduardo Riedel, e nem no PL, que ficará sob o comando do ex-governador Reinaldo Azambuja, que assumirá a legenda no dia 21 de setembro.

“Na hora dos arranjos, nem todos os deputados estaduais e federais do PSDB vão ter espaço no PP ou no PL, muitos pela ideologia mais à direita dessas duas legendas, outros porque podem continuar no ninho tucano. Para aqueles que vão sair, o PSD está pronto para recebê-los, pois temos tempo de rádio e televisão, bem como um Fundo Eleitoral bem gordo”, avisou.

Porém, conforme ele, o PSD precisa se encorpar para poder fazer frente a uma disputa eleitoral aqui em Mato Grosso do Sul, “mas não adianta querer colocar o carro na frente dos bois”.

“Precisamos ter muita calma nessa hora e sem sofrer por antecipação. Vamos esperar todo mundo se ajeitar, e penso que, a partir do momento que isso acontecer, o PSD vai ser um partido interessante para poder abrigar alguns que não couberem na janela do ônibus, tanto do PL quanto do PP. A gente tem a mesma linha de pensamento e é isso que nós vamos colocar com muita maturidade, com muita tranquilidade”, assegurou.

Nessa mesma entrevista ao Correio do Estado, o senador já tinha destacado que planejava uma reunião com as demais lideranças do partido no Estado para discutir as estratégias que o PSD adotará para as eleições gerais do próximo ano.

Procurado pela reportagem, o deputado estadual Pedrossian Neto negou que pretende deixar a legenda. “Não tem nada disso. Tudo não passa de especulação. Estou no PSD e vou continuar no partido”, assegurou.

Política

Zanin atende Moraes e marca dia extra para julgar ação penal sobre trama golpista

A nova sessão será realizada na quinta-feira, 11, das 9 horas às 19 horas

05/09/2025 22h00

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido do ministro Alexandre de Moraes e marcou uma sessão extra para o julgamento da ação penal sobre a trama golpista. A nova sessão será realizada na quinta-feira, 11, das 9 horas às 19 horas. A sessão plenária que costuma ser realizada nas quintas à tarde foi cancelada.

Já havia sessões marcadas para a terça-feira (das 9 horas às 19 horas), quarta-feira (9 horas às 12 horas) e para a sexta-feira (9 horas às 19 horas).

A próxima sessão, na terça, deve ser ocupada integralmente pelo voto do relator, ministro Alexandre de Moraes.

Depois votam os demais ministros, nessa ordem: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

