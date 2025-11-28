Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ministério da Justiça faz quase 60 sugestões ao Senado para corrigir PL Antifacção de Derrite

Um documento com 58 sugestões de correção no texto aprovado na Câmara foi enviado ao relator

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

28/11/2025 - 19h00
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) enviou ao senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator do projeto de lei antifacção no Senado, um documento com 58 sugestões de correção no texto aprovado na Câmara, de autoria de Guilherme Derrite (PP-SP), deputado licenciado e secretário de Segurança Pública de São Paulo.

O senador havia solicitado aos envolvidos na discussão documentos que pudessem embasar o seu relatório sobre o projeto. Vieira, considerado um parlamentar equidistante do governo e da oposição bolsonarista, deve terminar o parecer até a próxima semana.

O documento de 35 páginas do MJSP faz uma série de equiparações entre o texto de Derrite e o projeto original, elaborado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do ministério, e aponta alguns aspectos que considera problemáticos na versão que Vieira recebeu da Câmara.

O MJ critica, sobretudo, o que vem chamando de "caos jurídico" que pode ser criado a partir de uma eventual aprovação do projeto de Derrite. Isso porque o texto aprovado cria um arcabouço do zero, o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado, com uma nova tipificação; enquanto o projeto do governo apostava em atualizar legislações já existentes, como a Lei das Organizações Criminosas e o Código Penal.

"Criar um outro diploma para tratar paralelamente de 'organizações criminosas ultraviolentas', ao invés de fortalecer o combate ao crime organizado, poderá criar um conflito de normas e interpretações. O novo marco legal apresenta definição confusa do que seria essa 'organização criminosa ultraviolenta'. No mesmo dispositivo, ainda apresenta o conceito de facção criminosa, sem correlação com a definição prevista no art. 2º da legislação atual", diz o documento.

O governo também argumenta que o projeto atual pode, na sua visão, criminalizar movimentos sociais e manifestantes. O trecho em questão diz que "restringir, limitar, obstaculizar ou dificultar a livre circulação de pessoas, bens e serviços, públicos ou privados" passa a constituir crime.

"Malgrado as boas intenções, pode permitir a criminalização de ações políticas e sociais não-delitivas em sua origem, como movimentos meramente reivindicatórios de direitos", diz o MJ.

Em seguida, sugere a inclusão de um inciso para proteger civis inocentes: "O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria".

A questão da redivisão de recursos apreendidos do crime - o calcanhar de Aquiles do texto de Derrite, que levaria a uma descapitalização da verba da Polícia Federal - também recebeu sugestões do governo federal.

Enquanto Derrite sugere o rateio em partes iguais entre o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e os Fundos de Segurança Pública dos respectivos Estados ou do Distrito Federal dos valores apreendidos em caso de atuação conjunta entre a PF e as forças de segurança pública estaduais ou distritais, o MJ alega que a medida viola as vinculações legais e constitucionais já estabelecidas.

O governo diz que, atualmente, os bens e valores do tráfico de drogas devem ser destinados ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad); bens e valores de crimes cometidos por milícias devem ser direcionados ao FNSP; bens e valores obtidos nos crimes de lavagem de dinheiro vão para o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim da Polícia Federal (Funapol); e os bens e valores decorrentes das multas, recursos confiscados e alienados em favor da União dos crimes em geral vão para o Fundo Penitenciário Nacional (Funpen).

"Descapitalizar os fundos federais, no final das contas, é descapitalizar a PF, a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal Federal, bem como as ações destas polícias no combate ao crime organizado. As receitas de perdimento de bens representam fonte vital de recursos para a execução das políticas públicas de segurança e justiça", diz o documento.

O governo afirma que, em 2025, as receitas vindas de bens apreendidos somaram aproximadamente R$ 367,48 milhões, e que a retirada ou redistribuição desses valores reduziria a capacidade operacional e financeira dos órgãos e fundos, "afetando diretamente a execução de políticas públicas".

O secretário de Assuntos Legislativos do MJSP, Marivaldo Pereira, afirmou ao Estadão que o governo "não vai admitir" a retirada de competência ou de recursos da PF e que vai "lutar até o fim" para derrubar o que chamou de obstáculos criados por Derrite a medidas para descapitalização das organizações criminosas e o bloqueio de patrimônio de criminosos

Pereira mudou o discurso da semana passada logo após a aprovação no plenário da Câmara, quando ele declarou que a aposta do Palácio do Planalto era salvar o projeto original no Senado:

"Nunca há da parte do Executivo apego à aprovação do texto original. Estamos agora tentando salvar o sistema existente e evitar caos jurídico que a proposta, tal como está, vai criar no sistema de persecução penal, de combate a organizações criminosas. É possível ter outra proposta, mas precisa respeitar o sistema existente. Não fazemos questão de que seja o texto do governo", afirmou.

Política

Líder do PL pede a Moraes autorização para visitar Bolsonaro

27/11/2025 21h00

Líder do PL na Câmara diz que papel público exercido pelo ex-presidente tem relevância

Líder do PL na Câmara diz que papel público exercido pelo ex-presidente tem relevância Divulgação/Sérgio Lima-UOL

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), solicitou nesta quinta-feira, 27, ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorização para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília.

No pedido, Sóstenes justifica a solicitação com base nos laços de amizade com Bolsonaro e na "relevância do papel público exercido pelo ex-presidente".

"Requeiro a expedição da autorização de visita em meu favor, autorizando o meu ingresso na Polícia Federal, em Brasília/DF, para realizar visita institucional e humanitária, sendo motivada pela amizade e pela relevância do papel público exercido pelo ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e sua atual condição excepcional a que está submetido", diz o documento.

Até o momento, Moraes autorizou apenas visitas de familiares de Bolsonaro. No domingo, 23, antes do início do cumprimento da pena pela condenação na trama golpista, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro esteve na PF. O ex-presidente também recebeu a visita dos filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL) na terça-feira, 25.

Nesta quinta-feira, 27, Bolsonaro foi novamente visitado por Michelle e também por outro filho, o vereador de Balneário Camboriú (SC) Jair Renan (PL).

Condenado pelo STF por liderar uma trama golpista, Bolsonaro começou a cumprir pena de 27 anos e três meses de prisão na terça.

Política

Aécio Neves assume presidência nacional do PSDB e sinaliza possível apoio a Tarcísio em 2026

27/11/2025 20h00

"Se Tarcísio for apenas o candidato de Bolsonaro, não o apoiaremos", disse Aécio, indicando que não há decisão fechada sobre alianças Montagem / Arquivo Correio do Estado

Continue Lendo...

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) assumiu nesta quinta-feira, 27, a presidência nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). A chegada do parlamentar ao comando da sigla pode abrir caminho para um eventual apoio ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), caso ele decida disputar a Presidência da República em 2026.

Durante a cerimônia, o novo presidente do PSDB afirmou que, caso Tarcísio deseje concorrer, não poderá fazê-lo apenas como "candidato de Bolsonaro".

"Se Tarcísio for apenas o candidato de Bolsonaro, não o apoiaremos", disse Aécio, indicando que não há decisão fechada sobre alianças.

O evento contou com a presença de vários parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como o vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), e o líder bolsonarista Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que discursaram no local.

Aécio afirmou ter aprendido a "fazer oposição vendo o PSDB atuar contra os petistas" e ressaltou sua admiração pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e pela tradição política da legenda.

O deputado também disse ter sido "injustiçado nos últimos anos" durante a Operação Lava Jato e declarou que tem a meta de eleger 30 deputados federais e "recolocar o PSDB no tabuleiro político" nas próximas eleições.

"Seguimos firmes no propósito de combater os desmandos das gestões petistas e nos manteremos contra os extremos, a polarização que tomou conta do nosso país", afirmou o tucano.

Presente no evento, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou que "o fortalecimento do PSDB é o fortalecimento do debate saudável no Congresso".

Nesta semana, Motta anunciou o rompimento de sua relação com o PT. O desentendimento ganhou força quando o deputado declarou à Folha de S.Paulo: "Não tenho mais interesse em ter nenhum tipo de relação com o deputado Lindbergh Farias". A decisão foi confirmada por aliados de Motta ao Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

