Ministra dá 15 dias para Moro se defender sobre denúncia de calúnia

O presidente da Assembleia Legislativa foi homenageado pela Câmara Municipal de Campo Grande

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado estadual Gerson Claro (PP), criticou, nesta terça-feira (2), a antecipação do debate eleitoral e defendeu que os atores políticos, tanto no âmbito do Executivo, quanto do Legislativo, estejam focados em pautas administrativas, busquem debates sobre questões que afligem a população.

“A eleição municipal é só em outubro de 2024. O calendário eleitoral não pode ser antecipado antes da hora porque acaba contaminando a discussão de questões mais urgentes. Na Assembleia, nosso foco é trabalhar junto com o Executivo em favor de projetos e ações voltados para o desenvolvimento do Estado”, destacou.

As declarações de Gerson Claro foram feitas após receber a moção de congratulação da Câmara Municipal de Campo Grande por sua atuação no comando da Mesa Diretora da Alems.

A homenagem foi entregue no gabinete do presidente do Legislativo de Campo Grande, vereador Carlos Borges (PSB), o “Carlão”, na presença do autor da moção, o vereador William Maksoud (PTB), e de outros parlamentares.

O presidente da Assembleia Legislativa ainda acrescentou que o parlamentar, em qualquer uma das instâncias, não pode perder de vista que precisa atender a confiança e a expectativa do eleitor, entregando ações que de fato melhorem as condições de vida das pessoas.

“Com serenidade e equilíbrio, não podemos perder nossa capacidade de indignação diante de questões que afligem toda a sociedade. Está indignação é que nos motiva a continuar a trabalhar para responder esses anseios”, finalizou Gerson Claro.

