Ministra garante R$ 80 milhões para acesso à ponte sobre o Rio Paraguai

Ministra do Planejamento, Simone Tebet, com prefeitos de Mato Grosso do Sul - Clodoaldo Silva

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou hoje (29) a cerca de 40 prefeitos de Mato Grosso do Sul que o Governo federal garantiu a liberação de R$ 80 milhões para as obras da alça de acesso à ponte sobre o Rio Paraguai, na Rota Bioceânica, na divisa entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, no país vizinho. A proposta é construir no local um Centro de Controle Aduaneiro, com custo estimado de R$ 20 milhões.

Este recurso é pleiteado pelo Governo do Etado para garantir a conclusão desta obra que é essencial para viabilizar a Rota que dará acesso aos produtos sul-mato-grossenses a portos no Chile e de lá até o mercado asiático, principalmente a China. “A rota diminui em 10 mil quilômetros o acesso a mercados da Ásia”, enfatizou Tebet.

A ministra enfatizou que a a Rota tem uma grande importância econômica para todo o Estado, por incentivar “o turismo, por gerar serviços, principalmente na capital”, explicando que este turismo de negócio fortalece a economia local, já que a pessoa “pousa, dorme e gasta antes de fazer negócios, vai ter o Brasil olhando para uma rota de exportacão”, enfatizando que no futuro pode ter a dimensão e importância econômica do Porto de Santos.

Para viabilizar a obra da alça de acesso à ponte, já estão garantidos R$ 80 milhões no Orçamento da União deste ano, afirmou Tebet, explicando que a viabilidade foi garantida em atuação conjunta com o governador do Estado Eduardo Riedel.

Ponte sobre o Rio Paraguai

A ponte sobre o Rio Paraguai é fundamental para a viabilização da Rota Bioceânica. A obra é financiada pela usina Itaipu Binacional no valor de 616,836 milhões de guaraníes (cerca de US$ 90 milhões) e terá uma extensão total de aproximadamente 1.293 metros. No lado brasileiro, estão sendo feitos os preparativos para a execução das estacas.

A central dosadora de concreto já está montada no lado brasileiro, juntamente com os armazéns de apoio. A travessia de todo esse material para a margem brasileira do rio foi feita sobre jangadas.

De acordo com o Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai, cerca de 180 trabalhadores estão envolvidos diretamente na obra e para garantir a celeridade do processo, algumas equipes fazem horas extras, informa o A previsão é de concluir as obras no ano que vem.

A Rota Bioceânica é um corredor rodoviário com extensão de 2.396 quilômetros que ligará os dois maiores oceanos do planeta, Atlântico e Pacífico, partindo do Brasil e chegando aos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, passando por Paraguai e Argentina.

