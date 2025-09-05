Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Moraes abre prazo para PGR e réus do núcleo de 'gerência' do golpe enviarem alegações finais

A PGR terá 15 dias para enviar as alegações finais ao STF

05/09/2025 - 20h00
O ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou notificar a Procuradoria-Geral da República (PGR) e as defesas dos réus do núcleo dois - "gerência" - da trama golpista para apresentarem seus últimos argumentos no processo.

A PGR terá 15 dias para enviar as alegações finais ao STF. Depois disso, começa a contar o mesmo prazo para as defesas encaminharem seus argumentos ao tribunal. Essa é a última etapa antes de o processo ficar pronto para julgamento.

Em despacho publicado nesta sexta-feira, 5, Moraes declarou a conclusão da instrução da ação penal - fase em que são ouvidas testemunhas e produzidas provas complementares. Com isso, o processo entra na reta final.

Veja quem responde ao processo:

Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF);

Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública;

Fernando de Sousa Oliveira, ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública;

Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais da Presidência;

Coronel Marcelo Costa Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

General Mário Fernandes, ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência.

Segundo a denúncia, Silvinei Vasques, Marília Alencar e Fernando de Sousa Oliveira usaram a PRF e a estrutura do Ministério da Justiça para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022. Eles teriam produzido relatórios de inteligência para montar operações que dificultassem o voto de eleitores do Nordeste, reduto histórico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mário Fernandes foi acusado de coordenar "ações de monitoramento e neutralização violenta de autoridades públicas", em conjunto com Marcelo Câmara, no que ficou conhecido como Plano Punhal Verde e Amarelo, e de fazer a interlocução com lideranças populares ligadas aos atos golpistas do 8 de Janeiro de 2023.

Filipe Martins foi apontado como responsável pelo projeto de decreto que implementaria "medidas excepcionais" do golpe, entre elas a prisão dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do STF, e do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), então presidente do Senado.

STF terá sessão extra para julgamento de Bolsonaro

Pedido foi feito pelo relator do processo, ministro Alexandre de Moraes

05/09/2025 16h35

Alexandre de Moraes solicitou o agendamento de mais uma sessão para julgamento do caso

Alexandre de Moraes solicitou o agendamento de mais uma sessão para julgamento do caso Foto: Rosinei Coutinho / STF

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou sessões extra da Primeira Turma da Corte, na próxima quinta-feira (11), para o julgamento do núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados.

A decisão de Zanin, que é presidente do colegiado, foi tomada após o relator da ação penal, Alexandre de Moraes, solicitar o agendamento de mais uma sessão para julgamento do caso. Já estavam agendadas sessões para os dias 9, 10 e 12 de setembro. 

O julgamento começou nesta semana, quando foram ouvidas as sustentações das defesas do ex-presidente e dos demais acusados, além da manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, favorável à condenação de todos os réus.

A partir de terça-feira (9), colegiado vai iniciar a votação que pode condenar Bolsonaro e os demais acusados a mais de 30 anos de prisão.

Com a decisão de Zanin, o julgamento terá mais quatro dias. Em três deles, serão realizadas sessões pela manhã e à tarde. Para viabilizar a sessão dupla na próxima quinta-feira, o STF cancelou a sessão do plenário que seria realizada às 14h. 

Agenda de sessões:

  • Dia 9 – às 9h e às 14h;
  • Dia 10 – às 9h;
  • Dia 11 – às 9h e às 14h; 
  • Dia 12 – às 9h e às 14h;

Acusações

Pesam contra os acusados a suposta participação na elaboração do plano Punhal Verde e Amarelo, com planejamento voltado ao sequestro ou homicídio do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Também consta na denúncia da PGR a produção da chamada “minuta do golpe”, documento que seria de conhecimento de Jair Bolsonaro e serviria para a decretação de medidas de estado de defesa e de sítio no país para tentar reverter o resultado das eleições de 2022 e impedir a posse do presidente Lula.

A denúncia também cita o suposto envolvimento dos acusados com os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. 

Crimes

Os acusados respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Em caso de condenação, as penas podem chegar a 30 anos de prisão. 

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem, que, atualmente, é deputado federal. Ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição. 

A suspensão vale para os crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. 

Quem são os réus

  • Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;
  • Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier- ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  • Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
  • Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Coffee break de R$ 35 mil na Câmara de Aparecida do Taboado pagaria 230 cestas básicas para famílias

Câmara de Aparecida do Taboado reserva até R$ 35 mil para coffee breaks em 2025

05/09/2025 14h32

Câmara formalizou ata de registro de preços no valor total de R$ 34.858,20 para a

Câmara formalizou ata de registro de preços no valor total de R$ 34.858,20 para a "eventual aquisição de coffee break" Foto: Divulgação

A Câmara Municipal de Vereadores de Aparecida do Taboado, presidida pelo vereador Heberson Galter Custódio, o Ber Galter (PSDB) formalizou uma Ata de Registro de Preços no valor total de R$ 34.858,20 para a "eventual aquisição de coffee break" ao longo de 12 meses.

O extrato, publicado no Diário Oficial, detalha uma vasta lista de alimentos e bebidas que poderão ser comprados da empresa Menezes e Silva Panificadora Ltda. Se for dividido por doze meses, seriam gastos mensais de R$ 2.904.

O contrato, firmado através de dispensa de licitação, prevê o fornecimento de grandes quantidades de itens para atender às necessidades da Câmara. Entre os produtos listados estão 100 kg de pão de queijo, 160 kg de salgadinhos fritos e assados, 145 kg de bolos diversos (confeitados, gelados e simples), e 1.500 unidades de lanches naturais em três variações.

A lista de compras em potencial inclui também 200 litros de refrigerantes de marcas como Coca-Cola e, curiosamente, Cotuba, além de 100 litros de suco, frios como presunto e mussarela, e outros itens de padaria.

A modalidade utilizada foi a Ata de Registro de Preços, o que significa que a Câmara não gastará o valor total de uma só vez. O mecanismo serve para "congelar" os preços dos produtos por um ano, permitindo que a instituição compre os itens de forma parcelada, conforme a necessidade de seus eventos, sessões e reuniões. A vigência da ata é de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período.

A ata foi assinada em 12 de agosto de 2025.

O que poderia ser gasto com R$ 35 mil em Aparecida do Taboado?

O valor de R$ 34.858,20, reservado para lanches e bebidas, é uma quantia considerável que poderia ser aplicada em diversas outras áreas para beneficiar diretamente a população de Aparecida do Taboado, estimada em cerca de 26 mil habitantes. Baseado em contratacoes do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) algumas alternativas de investimento com o mesmo recurso:

1. Infraestrutura Urbana:

Operação Tapa-Buraco: O valor seria suficiente para adquirir e aplicar aproximadamente 40 toneladas de massa asfáltica (CBUQ), permitindo a recuperação de dezenas de ruas esburacadas em bairros da cidade, um problema crônico em muitos municípios.

Iluminação Pública: Instalação de cerca de 35 novos pontos de iluminação de LED em ruas e praças que atualmente são escuras, aumentando a segurança dos cidadãos e a eficiência energética.

2. Saúde Pública:

Medicamentos para a Farmácia Básica: Compra de um grande estoque de medicamentos essenciais, como analgésicos, antitérmicos, anti-hipertensivos e para controle de diabetes, garantindo o abastecimento do Posto de Saúde Central por vários meses e atendendo centenas de pacientes.

Equipamentos para Consultórios: Aquisição de dois consultórios médicos básicos completos, incluindo maca, mesa auxiliar, balança, estetoscópio, esfigmomanômetro (aparelho de pressão) e outros itens essenciais para melhorar a qualidade do atendimento nas unidades de saúde.

3. Educação:

Kits Escolares: Fornecimento de kits de material escolar completos para aproximadamente 700 alunos da rede municipal, contendo cadernos, lápis, borrachas, apontadores e outros itens básicos para o ano letivo, baseando em estimativa de compra de kit por valores de R$ 40 a R$ 52.

Melhoria em Biblioteca Escolar: Compra de cerca de 870 livros novos (a um custo médio de R$ 40 por livro) para renovar ou ampliar o acervo de uma biblioteca escolar, incentivando a leitura entre crianças e jovens.

4. Assistência Social:

Cestas Básicas: Distribuição de aproximadamente 230 cestas básicas (a um custo de R$ 150 cada) para famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo segurança alimentar por um mês para um número significativo de lares.

Apoio a Programas Sociais: Financiamento de oficinas profissionalizantes (corte e costura, informática básica) no CRAS, comprando materiais e insumos para capacitar dezenas de cidadãos para o mercado de trabalho.

Esses exemplos mostram como o mesmo orçamento destinado ao coffee break da Câmara poderia ser revertido em ações com impacto direto e que o lanche de cada vereador poderia ser custeado pelos próprios com os respectivos salários.

