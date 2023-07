Moraes celebra 1,2 mil réus e 133 audiências 6 meses após 8/1: 'Democracia inabalada'

CAMPO GRANDE

Comissão deve examinar contratos para saber se serviços foram, ou não, executados

Embora já investigado pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), o presidente da Câmara dos Vereadores de Campo Grande, Carlos Augusto Borges, o Carlão, do PSB, anunciou nesta terça-feira (11), a composição de grupo especial, formado por parlamentares municipais, para investigar as supostas ilegalidades em contratos envolvendo empreiteiras e a prefeitura da cidade.

As suspeitas foram reveladas a partir do dia 15 do mês passado, com a Cascalhos de Areia, operação do MP, que cumpriu 19 mandados de buscas e apreensão.

Pela apuração do MPMS, empreiteiras, com participação de servidores municipais, teriam criado uma organização criminosa para a prática de crimes de peculato, corrupção, fraude à licitação e lavagem de dinheiro, relativos a contratos para manutenção de vias não pavimentadas e locação de maquinário de veículos junto à prefeitura.

O bando, por meio de contratos com o município, arrecadou de 2018 para cá em torno de R$ 300 milhões.

Ainda de acordo com a apuração do MPMS, há casos de empreiteiras contratadas por meio de licitação que deveriam cuidar da manutenção de vias sem asfaltos, mas os serviços não foram efetuados.

Há, também, casos, de serviços que deveriam ser executados em estradas de terra que teriam sido efetuados em vias já asfaltada há década, como a avenida prefeito Lúdio Coelho.

A primeira tarefa da comissão da Câmara dos Vereadores é a de ter acesso às cópias dos contratos suspeitos.

Ainda de acordo com a investigação do MPMS, empreiteiros fundavam empresas que eram registradas em nomes de laranjas.