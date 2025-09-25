Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Moraes libera redes sociais da deputada Carla Zambelli

Parlamentar está presa na Itália desde julho deste ano

agência brasil

25/09/2025 - 15h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (25) determinar o desbloqueio das redes sociais da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A parlamentar está presa na Itália, onde aguarda o fim do processo de extradição solicitado pelo Brasil. 

Ao determinar o desbloqueio, Moraes entendeu que a medida não é mais necessária porque o processo criminal contra a parlamentar já foi encerrado. 

Moraes também fixou multa diária de R$ 20 mil em caso de reiteração na publicação de postagens com desinformação, discurso de ódio e contra a democracia. 

A liberação vale para as redes sociais da Meta, Telegram, X, Linkedin, Tik Tok, Getter e YouTube. 

Em julho deste ano, Zambelli foi presa em Roma, capital da Itália, onde tentava escapar do cumprimento de um mandado de prisão emitido pelo ministro. 

De acordo com as investigações, Zambelli foi a autora intelectual da invasão para emissão de um mandato falso de prisão contra Alexandre de Moraes. Segundo as investigações, o hackeamento foi executado por Walter Delgatti, que também foi condenado e confirmou ter realizado o trabalho a mando da parlamentar.

Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro solicitou a extradição da deputada para o Brasil. O pedido de extradição de Carla Zambelli foi oficializado no dia 11 de junho pelo STF.  Em seguida, o pedido foi enviado pelo Itamaraty ao governo italiano. 

Na Câmara, Zambelli é alvo de um processo de cassação do mandato. Ontem, ela prestou depoimento, por videoconferência, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e negou participação na violação do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Política

Operações da Receita Federal estão chegando aos verdadeiros ladrões da nação, diz Haddad

O ministro da Fazend, disse, nesta quarta-feira, 24, que as operações da Receita Federal estão chegando aos verdadeiros responsáveis

24/09/2025 23h00

Compartilhar

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Continue Lendo...

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta quarta-feira, 24, que as operações da Receita Federal estão chegando aos verdadeiros "ladrões da pátria". Ele participou de reunião da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados.

"As operações da receita federal, recentes inclusive, estão chegando nos verdadeiros ladrões da nação", disse Haddad.

E completou, citando o projeto que trata os devedores contumazes: "Nós vamos chegar devagarzinho nos verdadeiros ladrões da pátria, mas com too o direito de defesa. Eles vão para a cadeia depois do devido processo legal."

Haddad criticou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dizendo que este passou 4 anos sem corrigir a tabela o imposto de renda e que essa foi a maior "vagabundagem". "A maior vagabundagem que foi feita nesse país que esse taxa de maneira cruel é não corrigir a tabela do imposto de renda", disse.

O ministro repetiu que vai taxar bancos, bilionários e as bets e rebateu aos deputados bolsonaristas que lhe questionaram perguntando se estes não se envergonham de defender o último governo.

"Nós vamos começar a taxar bet, taxar banco, a taxar bilionário que não paga imposto porque é assim que se busca justiça tributária", declarou ele.

Haddad afirmou que Bolsonaro teve a pior gestão fiscal e da pandemia em comparação com too o mundo. Afirmou que o ex-presidente "matou" 700 mil pessoas de covid e deixou 33 milhões no mapa da fome.
 

Assine o Correio do Estado

Política

Presidente da China cobra líderes internacionais e diz que transformação verde é tendência

Xi Jinping, afirmou nesta quarta-feira, 24, que a "transformação verde e de baixo carbono é a tendência do nosso tempo"

24/09/2025 21h00

Compartilhar

Reprodução redes sociais

Continue Lendo...

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta quarta-feira, 24, que a "transformação verde e de baixo carbono é a tendência do nosso tempo" e defendeu que países desenvolvidos assumam a dianteira na redução das emissões globais. Em discurso na Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), ele destacou que, apesar de "alguns países irem contra a corrente", a comunidade internacional deve manter ação contínua e esforços firmes para avançar na governança climática.

Xi reforçou que a transição ecológica precisa ser conduzida com justiça. Nesse sentido, o líder chinês cobrou que nações ricas cumpram "a obrigação de reduzir emissões primeiro" e ofereçam maior apoio financeiro e tecnológico aos países em desenvolvimento. Ele também pediu mais cooperação em inovação e indústria, a fim de "garantir a livre circulação global de produtos verdes de qualidade" e ampliar a capacidade produtiva sustentável.

O presidente da potência asiática anunciou ainda novas metas nacionais: até 2035, a China pretende cortar em 7% a 10% suas emissões líquidas de gases de efeito estufa em relação ao pico, elevar a fatia de energias não fósseis a mais de 30% do consumo, multiplicar por seis a capacidade instalada de eólica e solar em relação a 2020 e tornar os carros elétricos predominantes entre os novos veículos vendidos. O plano prevê também expandir a cobertura do mercado de carbono e elevar o volume de florestas.
 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)

2

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano
Plágio

/ 1 dia

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano

3

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal
TRAGÉDIA

/ 1 dia

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal

4

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 750, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 750, quarta-feira (24/09)

5

Em prisão domiciliar, traficante comandava quadrilha com ajuda de advogado em MS
Operação Ultima Fumus

/ 22 horas

Em prisão domiciliar, traficante comandava quadrilha com ajuda de advogado em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 16 horas

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros