Política

Política

Moraes manda Mauro Cid começar a cumprir pena e autoriza abater período de prisão provisória

O réu fechou acordo de delação premiada e, por isso, conseguiu uma pena bem menor que a dos outros envolvidos no processo, de 2 anos em regime aberto

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

30/10/2025 - 23h00
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira, 30, o início do cumprimento da pena do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, no processo da trama golpista.

Na mesma decisão, o ministro autorizou que o período em que Mauro Cid ficou preso provisoriamente no processo seja abatido da sentença. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal ainda vai calcular se resta algum tempo de pena a cumprir.

Mauro Cid fechou acordo de delação premiada e, por isso, conseguiu uma pena bem menor que a dos outros réus no processo, de 2 anos em regime aberto.

O ex-assessor cumpriu dois anos e quatro meses de prisão e medidas cautelares, alternados entre a preventiva em regime fechado e a liberdade provisória no regime aberto com tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar à noite e nos finais de semana. A defesa pediu que todo o período fosse abatido da pena final, mas a decisão de Moraes menciona apenas o tempo de prisão provisória.

O tenente-coronel precisa se apresentar na próxima segunda-feira, 3, para retirar a tornozeleira eletrônica e receber documentos e bens apreendidos na investigação.

Na mesma decisão, Moraes mandou a PF manter a segurança do ex-ajudante de ordens e de seus familiares, que foi uma das condições pactuadas no acordo.

Ingresso de medalhões no PL de MS tira chances de novatos nas eleições de 2026

Mara, Zé Teixeira, Jamilson e Odilon freiam pretensões de Ana Portela, Salineiro, Vivi Tobias e Marcos Derzi no pleito

30/10/2025 08h00

Os deputados estaduais Zé Teixeira, Mara Caseiro e Jamilson Name e o ex-prefeito Odilon Ribeiro

Os deputados estaduais Zé Teixeira, Mara Caseiro e Jamilson Name e o ex-prefeito Odilon Ribeiro FOTO: Montagem

Se por um lado a chegada do ex-governador Reinaldo Azambuja ao comando do PL em Mato Grosso do Sul vai fortalecer politicamente a legenda no Estado, por outro deve frear o sonho de bolsonaristas raízes já filiados à legenda de conquistarem cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e na Câmara dos Deputados.

Isso, porque junto com Azambuja três medalhões do ninho tucano também anunciaram que vão ingressar no partido do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro na janela partidária de março a abril de 2026 e um outro já assinou a ficha de filiação com o ex-governador para disputar o pleito do próximo ano.

Os deputados estaduais Zé Teixeira, Jamilson Name e Mara Caseiro, todos do PSDB, vão se filiar ao PL durante a janela partidária para, respectivamente, tentarem a reeleição, no caso dos dois primeiros, e a eleição para deputada federal no caso da última, enquanto o ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, já deixou o ninho tucano e ingressou no partido de Bolsonaro para concorrer à eleição de deputado estadual.

Com esses três medalhões da política estadual concorrendo a cargos eletivos pelo PL em 2026, as chances de sucesso diminuem consideravelmente para os novatos, que já estão no partido de Bolsonaro, como os vereadores Ana Portela e André Salineiro, a suplente de vereadora Vivi Tobias e o empresário Marcos Derzi.

Enquanto Ana Portela e Vivi Tobias vão tentar vagas na Assembleia Legislativa, André Salineiro e Marcos Derzi sonham mais alto e pretendem disputar cadeiras na Câmara dos Deputados, porém, os quatro têm pela frente veteranos campeões de votos, que são Zé Teixeira, Jamilson Name, Mara Caseiro e Odilon Ribeiro, nomes que são dados como, praticamente, garantidos nos cargos de deputados estaduais e federais.

Os quatro medalhões atraídos por Azambuja devem ajudar o ex-governador a cumprir a promessa feita a Bolsonaro de que aumentaria o número de cadeiras do PL na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados – no primeiro caso, junto com o deputado estadual Coronel David, o partido deve subir para quatro cadeiras contra as três atuais, enquanto no segundo caso a meta é chegar a três federais contra as duas atuais.

Por outro lado, enquanto o partido deve se fortalecer politicamente, a renovação da legenda fica estagnada, pois os novos quadros não dificilmente são páreos para os quatro nomes postos na disputa, pois têm muito mais base e tempo de vida política contrastando com os novatos, que ainda têm um longo caminho a trilhar.

No entanto, qualquer que seja o desempenho dos novatos, quem deve ganhar mesmo é o PL de Azambuja, que tem a difícil missão de tornar a legenda tão forte quanto era o PSDB em Mato Grosso do Sul. Porém, ele terá o desafio de administrar os egos dos medalhões e dos novatos para que um não prejudique o outro, algo que fatalmente pode, em vez de fortalecer a sigla, torná-la uma presa fácil para os partidos adversários.

Se o ex-governador obter mais esse feito, terá nas mãos peças importantes para fortalecer ainda mais o PL nos próximos pleitos que virão depois de 2026, já começando pelas eleições municipais de 2028, quando serão eleitos os novos prefeitos e vereadores, e, depois, para as de 2030, quando serão disputadas as vagas de governador, senador e deputados estaduais e federais.

*Saiba

Pesquisa do Instituto Paraná divulgada nesta semana mostrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro será o grande eleitor em 2026. Conforme Murilo Hidalgo, diretor da Paraná Pesquisas, o levantamento demonstrou que não há dúvidas de que, caso ele venha a apoiar alguém no campo da centro-direita no começo da campanha, seu escolhido ganhará muita força. No entanto, assim como vai transferir votos, Bolsonaro também vai passar por rejeição, pois a pesquisa mostrou que a maior parte dos brasileiros quer mudança na forma de governar, assim, será um pleito mais de mudança que de continuidade.

Câmara aprova Programa de Sustentabilidade da Indústria Química com renúncia de R$ 3 bi

Inicialmente, a proposta de autoria do deputado Afonso Motta previa impacto de R$ 5 bilhões anuais entre 2027 e 2029

29/10/2025 22h00

Agência Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 29, um projeto de lei que institui, a partir de janeiro de 2027, um programa de incentivos à indústria química brasileira (Presiq) e propõe mudanças ao regime especial da indústria química (Reiq). A proposta foi aprovada nos termos de um substitutivo apresentado pelo relator, Carlos Zarattini, com uma renúncia anual de R$ 3 bilhões até 2031.

Inicialmente, a proposta de autoria do deputado Afonso Motta (PDT-RS), previa impacto de R$ 5 bilhões anuais entre 2027 e 2029. O substitutivo de Zarattini apresentou os R$ 3 bilhões anuais entre 2027 e 2031. Segundo o relator, a mudança já considerou "mitigar o impacto fiscal e racionalizar os recursos" Ainda de acordo com o governista, o teto está condicionado à previsão na Lei Orçamentária Anual.

Segundo Zarattini, a renúncia prevista no projeto será coberta pela arrecadação proveniente das medidas de defesa comercial. "É o caso da aplicação do direito antidumping a determinados produtos químicos e de elevações tarifárias temporárias de certos produtos químicos incluídos na Lista de Desequilíbrios Comerciais Conjunturais", assinalou o deputado em seu parecer. Tais medidas geram efeito arrecadatório líquido estimado em R$ 4,5 bilhões anuais, diz o governista.

O relatório argumenta que a proposta "respeita integralmente as exigências fiscais e não cria despesas obrigatórias sem a correspondente compensação" citando um dispositivo que permite fonte adicional de compensação ao Presiq. Trata-se de um projeto que já foi aprovado no Senado, retornou à Câmara, e prevê que o aumento da receita decorrente de alteração sobre tributação de gasolina e diesel e suas correntes será incorporado à lei orçamentária anual e considerado no atendimento a eventual renúncia de receita tributária voltada à indústria química.

Modalidades de benefícios

O programa aprovado pela Câmara estabelece duas modalidades de benefícios. Em uma delas, a industrial, as empresas cadastradas poderão receber créditos financeiros equivalentes a até 6% do valor gasto na compra de determinados insumos químicos. O valor máximo autorizado para essa modalidade será de R$ 2,5 bilhões anuais, entre 2027 e 2031.

O texto ainda abre brecha para que o benefício seja prorrogado nos anos seguintes, respeitando o limite global máximo. "Poderão ser autorizados créditos financeiros para utilização nos anos calendários subsequentes, com vistas a contemplar os projetos plurianuais, respeitados os limites anuais previstos no ? 3º", diz.

Já as empresas habilitadas na modalidade investimento - aplicável às centrais petroquímicas e às indústrias químicas mediante compromisso de investimento - teriam direito a créditos financeiros de até 3% sobre a receita bruta até o limite do valor do investimento. O montante total disponível para essa modalidade de crédito financeiro será limitado a R$ 500 milhões por ano, entre 2027 e 2031. Este benefício também poderá ser prorrogado nos anos subsequentes.

Os créditos financeiros previstos na lei corresponderão a créditos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Além disso, o valor desses créditos não será incluído na base de cálculo de outros tributos, como o próprio IRPJ, CSLL, a futura Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Impacto e 'Tarifaço'

No parecer do projeto, Zarattini argumentou que, segundo estimativas do setor, o Presiq geraria um "impacto de R$ 112 bilhões no PIB e arrecadação adicional de R$ 65,5 bilhões, criar até 1,7 milhão de empregos diretos, impulsionar para até 95% o nível de utilização da capacidade instalada e reduzir em 30% as emissões CO2 por tonelada instalada".

O relator também chegou a citar como argumento para aprovação do programa o impacto causado ao setor pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump a produtos brasileiros. Segundo o setor, a sobretaxa dos EUA atingiu US$ 2,5 bilhões de exportações de químicos, boa parte delas incentivadas pelo Presiq.

"Também há impactos indiretos da redução de demanda de produtos químicos por conta da provável diminuição das exportações de alimentos, aço, máquinas e equipamentos, embalagens plásticas, metalurgia, papel e celulose e madeira", sustentou ainda o deputado.

