Moraes mantém prisão de Torres em investigação sobre ataques golpistas de 8/1

ATOS DE VANDALISMO

Ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), em 8 de janeiro, é acusado de agir movido por "interesse ou sentimento pessoal"

G.Dias pediu exoneração depois de a CNN divulgar imagens que mostram que ele estava no Palácio do Planalto no dia da invasão Reprodução/ 08 de janeiro 2023

Partido Novo pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) a abertura de uma investigação criminal, sobre a conduta do general da reserva Marco Gonçalves Dias, o G. Dias, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 8 de janeiro.

O Diretório Nacional afirma que o general deve ser denunciado pelo crime de prevaricação - quando um servidor age movido por "interesse ou sentimento pessoal".

Nas imagens da câmera 1 podemos ver o momento exato em que Gonçalves Dias chega no 3° andar: é 16h29



Como vocês podem ver, segundos antes, o último golpista saía do andar.



Horário final do vídeo: 16h30 pic.twitter.com/bP6IV6x16g — Camarote da República  (@camarotedacpi) April 21, 2023

"O ex-ministro atuou de maneira condescendente com os atos de vandalismo e de depredação do patrimônio público, inclusive conduzindo os invasores a outros locais ou à saída de alguns locais do Palácio do Planalto", diz um trecho da representação do Novo.

G.Dias pediu exoneração depois de a CNN divulgar imagens que mostram que ele estava no Palácio do Planalto no dia da invasão. O vídeo registra o general circulando no andar do gabinete presidencial e indicando a saída do prédio aos invasores. Ontem, ele prestou esclarecimentos à Polícia Federal.

Assine o Correio do Estado