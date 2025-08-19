Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Decisão

Moraes rejeita mais um recurso e mantém prisão preventiva de Marcelo Câmara

A decisão afirma que, se for colocado em liberdade, o coronel pode tentar interferir nas investigações sobre a trama golpista

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

19/08/2025 - 22h00
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou nesta terça-feira, 19, mais um recurso da defesa para reverter a prisão preventiva do coronel Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro na Presidência.

A decisão afirma que, se for colocado em liberdade, o coronel pode tentar interferir nas investigações sobre a trama golpista. Câmara é réu no núcleo de "gerência" do golpe.

O coronel teve a prisão preventiva decretada em junho, depois que seu advogado, Eduardo Kuntz, expôs conversas que alega ter trocado com o tenente-coronel Mauro Cid durante o processo de delação premiada.

Na época, o acordo de colaboração de Mauro Cid estava em sigilo e Marcelo Câmara havia sido proibido de manter contato com outros investigados, inclusive por intermédio de terceiros.

Moraes considerou que ele burlou a restrição por meio do advogado.

Para o ministro, as razões que levaram o coronel à prisão permanecem "inalteradas", "devendo ser mantido o entendimento".

"Não se verifica possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do réu", escreveu Moraes ao negar o recurso da defesa.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) foi contra a revogação da prisão preventiva. A PGR argumentou que, com a fase instrutória em andamento, é preciso "resguardar a higidez da produção de provas".

Também afirmou que a prisão foi decretada por causa da "gravidade concreta dos delitos, pela lesividade das condutas e pelo perigo de reiteração delitiva, circunstâncias inalteradas".

Bom companheiro

Filiação de Riedel consolida aliança com Tereza Cristina, diz Barbosinha

Chefe do Executivo estadual oficializou a mudança de legenda pela manhã

19/08/2025 18h24

Vice-governador comentou sobre ida de Riedel ao PP

Vice-governador comentou sobre ida de Riedel ao PP Foto: Marcelo Victor / Arquivo Correio do Estado

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PP), comentou a filiação do governador Eduardo Riedel ao Partido Progressistas (PP). O chefe do Executivo estadual oficializou a mudança de legenda pela manhã, durante a Convenção Nacional do partido em Brasília, deixando o PSDB, mudança que segundo Barbosinha, fortalece aliança entre o ex-tucano. 

“Eu penso que, do ponto de vista estadual, o governador Eduardo Riedel consolida uma grande parceria com aquela que de fato sempre foi a sua grande aliada política, a senadora Tereza Cristina. Agora, o que era uma situação de fato passa a ser uma situação de direito”, afirmou o vice-governador, em referência à presidente estadual do partido e líder da sigla no Senado. As declarações ocorreram durante a inauguração do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), nesta terça-feira (19), no Bairro Lageado, em Campo Grande. 

Ao comentar sobre eventuais rupturas políticas em decorrência da mudança, Barbosinha minimizou.
“A ruptura existiria se o posicionamento do governador Eduardo Riedel fosse diferente do que ele adotou. O governador é de centro-direita. A postura dele desde o período eleitoral e durante o seu governo sempre foi dessa forma”, disse.

Ele também destacou que a relação institucional do governo estadual com o governo federal se mantém inalterada.

“Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente separa muito bem a questão administrativa da questão política. Onde há parcerias, parcerias existem. De forma muito transparente, de forma muito tranquila. Essa relação institucional, eu acredito, se mantém”, explicou.

Questionado sobre possíveis reações de partidos da base aliada, como o PT, Barbosinha afirmou que cabe às siglas se posicionarem.

“Não sei se eles se surpreenderam. É eles que têm que responder a essa pergunta. Do ponto de vista do governador, ele mantém o padrão de conduta que sempre sustentou desde o período eleitoral e durante o seu governo”, pontuou.

A ida de Riedel ao Progressistas foi articulada principalmente pela senadora Tereza Cristina, que o saudou como novo vice-presidente nacional do partido.

Filiação

Riedel anunciou oficialmente o ingresso no partido, na manhã desta terça-feira (19), durante Convenção Nacional do PP, realizada no auditório Petrônio Portela, no Senado Federal, em Brasília.

Conforme adiantado pelo Correio do Estado, o chefe do executivo estadual se filiou ao partido e já conseguiu uma cadeira na vice-presidência: ele foi eleito como vice-presidente nacional do PP, junto com a senadora Tereza Cristina (PP-MS). Ele assinou a ficha de filiação na sexta-feira (15).

"Venho para o PP com tranquilidade e com a segurança de que nós estaremos unidos pelo propósito nesse país. Eu fico feliz de estar presente e vir aqui hoje na convenção nacional do PP pra participar desse momento. Lá, no Mato Grosso do Sul, o PP tem a liderança da senadora Tereza, a mais votada na história do estado para o Senado Federal e carrega dentro das suas propostas, seus valores, um propósito muito claro de desenvolvimento e uma agenda absolutamente transparente", destacou Riedel durante oficialização de entrada no partido.

A senadora de MS, Tereza Cristina, deu boas-vindas ao amigo e aliado. 

"[Quero] dar as boas vindas ao meu amigo, sobretudo é um grande governador que Mato Grosso do Sul tem hoje. É um governador que eu estou aqui para apoiá-lo e para também dizer que no seu próximo mandato, que com certeza será reeleito governador progressista, fazendo a diferença também aí no nosso Brasil. Nós nos conhecemos, nos respeitamos, há muitos anos e eu sei que, fundamentado nesse longo convívio que temos, que a filiação do governador é uma contribuição fundamental para o nosso partido em Mato Grosso do sul e no Brasil, não apenas nos planos estaduais e regionais, mas na cena nacional é um reconhecimento positivo", disse a senadora.

Política

Na corda bamba, Pollon e Camila Jara nem votam em projeto que pode puni-los

Projeto que pune parlamentares que praticarem agressão física e impedir trabalhos na Câmara foi aprovado por 266 a favor e 114 contrários

19/08/2025 18h15

Os deputados federais sul-mato-grossenses Marcos Pollon (PL) e Camila Jara (PT) estão na berlinda

Os deputados federais sul-mato-grossenses Marcos Pollon (PL) e Camila Jara (PT) estão na berlinda Montagem

Os deputados federais sul-mato-grossenses Marcos Pollon (PL) e Camila Jara (PT) que estão na corda bamba no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados não votaram, na tarde de hoje, pela urgência da votação do Projeto de Resolução 63/2025, que pune parlamentares que praticarem agressão física e impedir, por ação física ou qualquer outro meio, os trabalhos na Câmara dos Deputados. O texto foi aprovado por 266 a favor e 114 contrários. 

A Mesa Diretora apresentou a proposta por causa da ocupação da Mesa do Plenário no início deste mês, por mais de 30 horas, durante protestos da oposição contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e para exigir a votação de projeto que anistia aos envolvidos na ocupação dos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023.

Da bancada sul-mato-grossense, cinco dos oito deputados federais foram favoráveis ao texto. São os parlamentares Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, os três do PSDB; Dr. Luiz Ovando, do PP; e Vander Loubet  (PT).

Na votação de hoje, Pollon não registrou seu voto e não marcou presença na sessão. Ele foi um dos denunciados por ter participado da ocupação, oferecendo resistência para se afastar da cadeira do presidente da Câmara, Hugo Motta(Republicanos), quando este se dirigiu à Mesa para ocupar seu lugar.

O seu colega de partido por Mato Grosso do Sul Rodolfo Nogueira foi contrário à urgência. Dos 14 parlamentares denunciados no Conselho de Ética, 12 são do PL.

Já a deputada federal Camila Jara, do PT, mesmo com presença registrada na sessão também não registrou seu voto. Ela no dia do tumulto foi envolvida em acusação de agressão do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) durante a retomada do controle do plenário da Câmara dos Deputados, mas ficou de fora da lista dos parlamentares feita pela Mesa Diretora que terão as denúncias analisadas pela Corregedoria da Casa, embora possa ser incluída caso o relator considere que realmente há motivo para denunciá-la após ver as imagens da sessão.

A assessoria da deputada nega qualquer agressão e afirma ter havido um “empurra-empurra” em que a parlamentar afastou Nikolas, que “pode ter se desequilibrado”.

O PRC foi apresentado hoje pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, prevendo a quebra de decoro parlamentar quando o parlamentar praticar agressão física nas dependências da Câmara dos Deputados e impedir ou obstaculizar, por ação física ou por qualquer outro meio que extrapole os limites do exercício regular das prerrogativas regimentais, o funcionamento das atividades legislativas.

Essas duas hipóteses, que são inseridas pelo projeto no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, serão punidas com a suspensão cautelar do exercício do mandato parlamentar por até seis meses. Segundo a proposta, o presidente da Câmara poderá aplicar a punição ad referendum da Mesa (sujeito a confirmação posterior).

Ocupação do Plenário

A Mesa Diretora explica que a proposta foi apresentada por causa da ocupação da Mesa do Plenário neste mês, durante protestos da oposição contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Confrontos físicos entre parlamentares são manifestamente incompatíveis com a dignidade do mandato e com os próprios fundamentos do Estado Democrático de Direito. Tais atos não apenas paralisam a atividade legislativa, mas também erodem a imagem e a autoridade desta Casa perante a sociedade", declara a Mesa Diretora, na justificativa da proposta, divulgou a Agência Câmara de Notícias.

Outro argumento apresentado pela Mesa Diretora é que, em casos semelhantes, não há tempo hábil para aguardar a tramitação de representações por quebra de decoro, que exige atuação da Corregedoria Parlamentar e posterior decisão da Mesa.

"Quando se trata de flagrante agressão física ou obstaculização das atividades legislativas, a resposta deve ser imediata e eficaz", defende a Mesa Diretora.

"Busca-se, assim, assegurar a ordem, garantir a continuidade dos trabalhos e preservar a integridade do processo legislativo. A aprovação desta proposta é medida imperativa para a clareza normativa, a efetividade regimental e a defesa intransigente da ordem democrática e da soberania institucional da Câmara dos Deputados."

