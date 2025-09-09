Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Moraes vota para condenar Bolsonaro e 7 corréus por tentativa de golpe

Ministro destacou que as provas produzidas em juízo não deixam margem de dúvidas sobre a intensa interação e direto acesso que todos os réus tinham com o líder da organização criminosa, Jair Bolsonaro

estadão conteúdo

estadão conteúdo

09/09/2025 - 13h53
O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação sobre a trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), votou há pouco para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado. Ele também considerou culpados sete corréus, entre militares da ativa e da reserva e ex-auxiliares de Bolsonaro.

Veja quem são:

  • Jair Bolsonaro, ex-presidente da República
  • Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro
  • Almir Garnier, ex-comandante da Marinha
  • Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça
  • General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)
  • General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa
  • General Braga Netto, vice na chapa de Bolsonaro em 2022

Em seu voto, Moraes destacou que as provas produzidas em juízo não deixam margem de dúvidas sobre a intensa interação e direto acesso que todos os réus tinham com o líder da organização criminosa, Jair Bolsonaro.

"A atuação delitiva e a prática de atos executórios pela organização criminosa iniciaram-se com a utilização de órgãos públicos, para construção e divulgação de uma falsa e ilícita versão sobre vulnerabilidade das urnas eletrônicas e falta de legitimidade da justiça eleitoral, com a finalidade de gerar instabilidade institucional e caos social, criando uma futura situação no país que possibilitasse a restrição do pleno exercício do Poder Judiciário, seja até o período eleitoral, seja até uma eventual continuidade do governo, em caso de vitória ou a decretação de um golpe de estado, caso o resultado eleitoral fosse desfavorável", destacou.

O julgamento continua com a manifestação dos demais ministros da Primeira Turma. O próximo a votar é o ministro Flávio Dino.


 

Prefeito de Terenos é preso em operação do Gaeco

Informações preliminares indicam que Henrique Wancura (PSDB) é acusado de fraude em licitação

09/09/2025 09h36

Henrique Wancura (PSDB)

Henrique Wancura (PSDB) FOTO: Divulgação

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul - (MPMS), confirmou preliminarmente, que na manhã desta segunda-feira (9), o prefeito de Terenos, Henrique Wancura (PSDB), foi preso durante uma operação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado - (Gaeco).

De acordo com informações preliminares, a operação mira fraude em licitações, e também estão sendo cumpridos mandados de prisão em Campo Grande.

Henrique tem 37 anos, é casado e foi reeleito no ano passado com 53,69% dos votos válidos, ou seja, 5.885 votos.

A reportagem do Correio do Estado aguarda mais informações sobre a operação para a atualização da matéria.

Cidade já é alvo de investigação

No ano passado, Ministério Público Estadual, por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça de Terenos, com o apoio do Grupo Especial de Combate à Corrupção, deflagrou a Operação Velatus, que apurou a existência de um esquema de corrupção na atividade administrativa do município de Terenos destinado à obtenção de vantagens ilícitas por meio de fraudes em licitações.

Segundo a investigação, o grupo criminoso, que contava com a participação de servidores públicos municipais, utilizando-se de pessoas jurídicas existentes, bem como criando CNPJS sem qualquer tipo de experiência, estrutura e capacidade financeira, desviou dinheiro público reservado para execução dos contratos celebrados.

A operacionalização da busca e apreensão contou com o auxílio do Gaeco, que cumpriu 9 mandados na cidade de Terenos, 5 na cidade de Campo Grande e 1 na cidade de Santa Fé do Sul, no Estado de São Paulo. Além de um mandado de prisão preventiva na Capital do Estado do Mato Grosso do Sul.

Azambuja define novo local para filiação e espera a vinda do governador Tarcísio

O ex-governador vai assinar a ficha de ingresso no PL no dia 21 deste mês, às 9h, no Ondara Buffet Palace, em Campo Grande

09/09/2025 08h30

Ex-governador Reinaldo Azambuja e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Ex-governador Reinaldo Azambuja e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) Foto/ Arquivo

O ex-governador Reinaldo Azambuja definiu ontem o novo local onde vai assinar oficialmente a ficha de filiação ao PL, no dia 21 deste mês, e informou ao Correio do Estado que convidou pessoalmente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para comparecer ao ato político que marcará o fim de quase 30 anos no ninho tucano.

A cerimônia será às 9h no Ondara Buffet Palace, que fica na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, nº 1.464, no Jardim Veraneio, em Campo Grande, e nos próximos dias deve ser confirmada a presença de Tarcísio, que é o principal nome da direita para ser o candidato a presidente da República, caso seja mantida a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Eu fiz o convite pessoalmente para o Tarcísio vir me prestigiar no ato de filiação, que também terá a presença do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, bem como do secretário-geral da legenda no Brasil, senador Rogério Marinho (RN)”, declarou ao Correio do Estado.

Ao todo, são esperadas mais de quatro mil pessoas no ato político de filiação do ex-governador ao PL, incluindo, provavelmente, a ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro, atual presidente nacional do PL Mulher, que também foi convidada em razão de o ex-presidente Bolsonaro estar impedido de viajar, por estar em prisão domiciliar determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Também são esperadas outras lideranças locais, incluindo centenas de vereadores, dezenas de prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, os senadores Nelsinho Trad (PSD), Tereza Cristina (PP) e Soraya Thronicke (Podemos), bem como o governador Eduardo Riedel (PP).

A intenção do PL é fazer um ato político grandioso para demonstrar a força da legenda em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul. 

“Vou receber prefeitos, lideranças aqui de Mato Grosso do Sul e lideranças nacionais que também virão prestigiar. É um orgulho poder receber a todos e também a população da Capital para esse ato de filiação”, assegurou. 

Sobre a troca do PSDB pelo PL, Azambuja disse que não podia recusar um convite feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, pelo senador Rogério Marinho (RN) e pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante (AL), que é o líder da legenda na Câmara dos Deputados.

“Me deu muito orgulho o convite porque completo neste ano 30 anos no PSDB, quem abonou minha ficha foi Lúdio Coelho (ex-senador), e cumprimos uma missão ali no PSDB, estruturando o partido. E, agora, nessa nova missão, o convite me envaideceu muito, ser convidado por essas lideranças. Eu respeito muito a liderança do presidente Jair Bolsonaro, que é um líder nato da direita hoje, pois fez um bom governo”, garantiu.

Ele recordou ainda que, quando era governador de Mato Grosso do Sul, Bolsonaro estava na Presidência da República e passaram por vários desafios nos respectivos cargos públicos.

“Os avanços que nós tivemos na economia, no desenvolvimento, no lucro que as empresas estatais davam e, agora, ele está sendo extremamente injustiçado, podendo ser condenado sem provas”, criticou.

Azambuja completou questionando “como podemos acreditar em um delator que claramente mudou cinco vezes a versão”. 
“Ali você vê claramente que tem excesso de mentiras e, infelizmente, está indo para um julgamento, muitas vezes sem nem poder fazer a defesa adequada que seria preconizada pelo bom direito”, argumentou.

Para o ex-governador, o desafio é agregar o PL, fazer da legenda um partido mais forte, mais robusto, com lideranças, respeitando aqueles que estão e agregando novos valores para combater o inimigo comum.

“Quem que é o inimigo comum? Eu sou contra o Lula 4, penso que o Lula 3 já está de bom tamanho. O Brasil tem enormes dificuldades e nós vamos ter que fazer reformas estruturantes no País, que são importantes”, pontuou.

Ele reforçou que o Brasil é um país de oportunidades que estão sendo mal aproveitadas com gastança desenfreada e, aí, a equação não fecha. 

“Você fica com juros extorsivos, você tem baixo desenvolvimento e crescimento em relação a outros países. Um exemplo disso é essa questão do tarifaço, teve pouca habilidade para tratar do comércio exterior”, analisou.

