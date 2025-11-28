Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Moraes vota para condenar cinco PMs do DF a 16 anos de prisão

Acusados foram denunciados pela PGR ao STF

Agência Brasil

28/11/2025 - 22h00
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (28) para condenar cinco ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal a 16 anos de prisão por omissão na contenção dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

O voto foi proferido durante julgamento virtual no qual a Primeira Turma da Corte vai decidir se condena os acusados denunciados ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República (PGR). 

Moraes votou pela condenação de Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral, e Klepter Rosa Gonçalves, ex-subcomandante-geral, além dos coronéis Jorge Eduardo Barreto Naime, Paulo José Ferreira de Sousa e Marcelo Casimiro Vasconcelos.

Omissão

No entendimento do ministro, os réus tiveram condutas omissas durante os atos golpistas e cometeram os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

"O arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos, como se verificou com os atos criminosos perpetrados por multidões que invadiram os prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, [foram] facilitados pela omissão dolosa de autoridades responsáveis pela segurança institucional", argumentou.

O ministro do  STF também entendeu que os acusados devem ser condenados ao pagamento solidário de R$ 30 milhões pelos danos causados pela depredação dos prédios públicos durante os atos. O valor será dividido entre todos os condenados nas ações que tratam da trama golpista. Além disso, eles deverão perder os cargos públicos após o fim do processo. 

A votação eletrônica prossegue até 5 de dezembro. Faltam os votos dos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.

Absolvição

Alexandre de Moraes também votou pela absolvição do major Flávio Silvestre de Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins. Ele entendeu que não há provas suficientes de que os réus tinham poder de decisão sobre as tropas.

Durante a tramitação dos processos, as defesas dos acusados questionaram a realização do julgamento pelo STF e afirmaram que os acusados não têm foro privilegiado. Os advogados também alegaram cerceamento de defesa por falta de acesso total à documentação do processo.

ACOMPANHAMENTO

TCE-MS fecha o cerco sobre a destinação das emendas estaduais e municipais

A Resolução nº 266 assegura transparência, rastreabilidade e conformidade constitucional de emendas parlamentares

28/11/2025 08h20

O TCE-MS poderá inclusive suspender repasses ou pagamentos

O TCE-MS poderá inclusive suspender repasses ou pagamentos Arquivo

Como o Correio do Estado já tinha adiantado na semana passada, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) publicou, na terça-feira, a Resolução nº 266/2025, que regulamenta a transparência, a rastreabilidade e a conformidade constitucional das emendas parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e das 79 câmaras municipais do Estado.

A medida atende recomendação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) para padronizar a atuação em relação à fiscalização da execução dos recursos advindos desses meios após o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que os estados, o Distrito Federal e os municípios sigam o modelo federal de transparência e de rastreabilidade das emendas parlamentares do Congresso.

De acordo com análise do presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (Idams) João Paulo Lacerda da Silva, a resolução do TCE-MS visa resguardar a transparência e rastreabilidade na execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares dos deputados estaduais e dos vereadores, competindo ao tribunal papel de orientação e fiscalização dos gestores públicos.

“Quanto à transparência e rastreabilidade, tanto o Poder Executivo estadual, quanto os municípios devem dar ampla publicidade às informações sobre a ‘origem’ e o ‘destino’ das emendas parlamentares em plataforma digital unificada, com identificação do parlamentar proponente, tipo de emenda, objeto da despesa, valor da emenda, entidade executora, localidade beneficiada, cronograma de execução com datas de início e término dos serviços. Essa plataforma unificada deve ser divulgada na internet com acesso fácil à sociedade, em tempo real”, detalhou.

Ele explicou que a execução das emendas a partir de 2026 só pode ser efetivada após a apresentação e aprovação de plano de trabalho, e sem a apresentação ou aprovação deste plano de trabalho, não será possível a liberação dos recursos das emendas.

“O TCE-MS fiscalizará as emendas parlamentares, inclusive quanto a criação da plataforma digital unificada de transparência, acompanhando a rastreabilidade dos recursos oriundos das emendas em todas as etapas da execução orçamentária e financeira”, assegurou João Paulo Lacerda.

O presidente do Idams pontuou que toda a execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares aprovadas por deputados estaduais e vereadores, do exercício de 2026, somente se inicia após a implementação integral das medidas previstas na resolução do TCE-MS e das determinações do STF quanto à transparência e rastreabilidade dos recursos das emendas.

A RESOLUÇÃO

Pela Resolução nº 266/2025, o Estado e municípios deverão disponibilizar uma plataforma digital unificada com todos os dados das emendas em formato de dados abertos, garantindo consulta pública em tempo real.

A ferramenta deve trazer informações completas: identificação do parlamentar autor, tipo e número da emenda, plano de trabalho aprovado, objeto e classificação orçamentária, cronograma, instrumentos jurídicos, notas de empenho, liquidação e pagamento, além de evidências de execução. A plataforma deverá prever interoperabilidade com sistemas federais, como o transferegov.br.

A resolução determina que os recursos das emendas sejam executados exclusivamente por meio de conta bancária específica para cada emenda, vedadas contas intermediárias ou de passagem, assegurando rastreabilidade total.

As receitas e despesas devem ser registradas conforme o padrão nacional do Sistema de Contabilidade Federal, com identificação individualizada da emenda nos demonstrativos fiscais.

A liberação dos recursos acontecerá mediante a apresentação e aprovação de plano de trabalho na plataforma digital. A ausência de plano ou sua reprovação constitui impedimento de ordem técnica, nos termos da LC 210/2024, impossibilitando qualquer repasse.

O TCE-MS acompanhará todas as etapas da execução orçamentária e financeira das emendas, avaliando limites constitucionais, transparência dos sistemas, padronização contábil e integridade das informações. 

Quando houver omissão de dados, falta de transparência ou indícios de desvio de finalidade, o Tribunal poderá adotar medidas cautelares, inclusive suspender repasses ou pagamentos.

Ao mesmo tempo, a resolução reforça o papel preventivo do Tribunal, prevendo orientação técnica, capacitações e apoio aos jurisdicionados na implementação das regras.

De acordo com o normativo, nenhuma emenda referente ao exercício de 2026 poderá ser executada antes do cumprimento integral das exigências de transparência e rastreabilidade definidas pelo STF e incorporadas pelo TCE-MS.

Política

Líder do PL pede a Moraes autorização para visitar Bolsonaro

27/11/2025 21h00

Líder do PL na Câmara diz que papel público exercido pelo ex-presidente tem relevância

Líder do PL na Câmara diz que papel público exercido pelo ex-presidente tem relevância Divulgação/Sérgio Lima-UOL

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), solicitou nesta quinta-feira, 27, ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorização para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília.

No pedido, Sóstenes justifica a solicitação com base nos laços de amizade com Bolsonaro e na "relevância do papel público exercido pelo ex-presidente".

"Requeiro a expedição da autorização de visita em meu favor, autorizando o meu ingresso na Polícia Federal, em Brasília/DF, para realizar visita institucional e humanitária, sendo motivada pela amizade e pela relevância do papel público exercido pelo ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e sua atual condição excepcional a que está submetido", diz o documento.

Até o momento, Moraes autorizou apenas visitas de familiares de Bolsonaro. No domingo, 23, antes do início do cumprimento da pena pela condenação na trama golpista, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro esteve na PF. O ex-presidente também recebeu a visita dos filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL) na terça-feira, 25.

Nesta quinta-feira, 27, Bolsonaro foi novamente visitado por Michelle e também por outro filho, o vereador de Balneário Camboriú (SC) Jair Renan (PL).

Condenado pelo STF por liderar uma trama golpista, Bolsonaro começou a cumprir pena de 27 anos e três meses de prisão na terça.

