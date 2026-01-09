Mordomias dos deputados estaduais são mais caras que as da bancada federal

O Correio do Estado realizou ontem um levantamento no portal da Transparência do Senado e da Câmara dos Deputados para checar quanto os três senadores da República e os oito deputados federais de Mato Grosso do Sul gastaram da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap) no ano passado.
Conforme a apuração, a bancada federal do Estado no Congresso Nacional gastou R$ 5.503.535,01. Desse total, R$ 4.162.166,50 foram gastos pelos oito deputados federais e R$ 1.341.368,51 pelos três senadores, resultando, em uma despesa média de R$ 500.321,36 de cada um dos 11 parlamentares.
Ou seja, um valor médio 26,38% menor que o gasto pelos 24 deputados estaduais, que foi de R$ 679.622,94 em média, tendo como base os R$ 16.310.950,73 da Ceap pagos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ao longo dos 12 meses de 2025.
Levando em consideração apenas os montantes absolutos da Ceap pagos pelo Congresso Nacional e pela Assembleia Legislativa aos parlamentares, a diferença entre ambos chega a 66,26%, isto é, as mordomias bancadas para os deputados estaduais foram bem mais dispendiosas que as pagas para os senadores e os deputados federais.
Sem contar que, diferentemente dos deputados estaduais, os parlamentares federais têm de se descolar de Brasília (DF) para suas cidades de origem em Mato Grosso do Sul com o uso de aeronaves e automóveis, portanto, os gastos da bancada federal teriam de ser bem maiores, afinal, no caso dos parlamentares da Assembleia Legislativa, a despesa com passagens aéreas não é necessária.
SENADORES
No caso dos três senadores da República, quem mais utilizou o recurso mensal fornecido para cobrir despesas ligadas diretamente ao mandato foi Nelsinho Trad (PSD), com R$ 539.116,67, seguido por Soraya Thronicke (Podemos), com R$ 537.590,32, e Tereza Cristina (PP), com R$ 264.661,52.
Nelsinho destinou mais recursos da Ceap para a divulgação da atividade parlamentar (R$ 295.289,00), para a contratação de serviços de apoio parlamentar (R$ 135.286,35) e para o aluguel de imóveis para escritório político (R$ 74.158,57).
No primeiro caso, a maior despesa foi de R$ 30,9 mil, paga em 2 de dezembro para a Zoom Comunicações e Publicidade.
Já Soraya utilizou mais recursos da Ceap para locomoção, hospedagem, alimentação e combustíveis (R$ 203.621,48), para a divulgação da atividade parlamentar (R$ 149.370,00), para aluguel de imóveis para escritório (R$ 112.508,37) e para passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais (R$ 64.801,24).
No primeiro caso, as maiores despesas foram de R$ 23.969,31, em dezembro, R$ 23.396,51, em março, e R$ 21.087, em outubro, com destaque para aluguéis de veículos – uma caminhonete S10, um SUV Tracker, um SUV T-Cross e um SUV Nivus.
Tereza Cristina usou os recursos para contratação de serviços de apoio ao parlamentar (R$ 169.307,21) e locomoção, hospedagem, alimentação e combustíveis (R$ 69.505,42). No primeiro caso, a maior despesa, de R$ 22,6 mil, foi para o pagamento do Instituto Nacional de Orçamento Público (Inop).
DEPUTADOS FEDERAIS
Já no caso dos oito deputados federais, quem mais utilizou o recurso mensal fornecido para cobrir despesas ligadas diretamente ao mandato foi Geraldo Resende (PSDB), com R$ 561.555,63, seguido por Dagoberto Nogueira (PSDB), com R$ 538.952,88, Beto Pereira (PSDB), com R$ 534.986,15, Rodolfo Nogueira (PL), com R$ 531.570,17, Vander Loubet (PT), com R$ 519.296,31, Camila Jara (PT), com R$ 507.038,02, Marcos Pollon (PL), com R$ 485.933,71, e Dr. Luiz Ovando, com R$ 482.833,63.
O maior gasto de Geraldo foi de R$ 25 mil, pagos para a Seridoor Publicidade e Comunicação Visual, enquanto o de Dagoberto Nogueira foi de R$ 162.426,00, pagos à Rental Locadora de Bens e Veículos.
Beto Pereira teve como maior despesa R$ 240 mil, pagos à Triart Comunicação e Marketing, enquanto Rodolfo Nogueira gastou R$ 132 mil com a SM Sbardelotto, para a locação de veículos.
No caso de Vander, o maior gasto também foi com locação de veículos, R$ 96 mil, pagos à Trocauto Veículos, enquanto Camila gastou R$ 86 mil para a locação de veículos, pagos à SM Sbardelotto.
O deputado federal Marcos Pollon destinou a maior parte dos recursos da cota parlamentar para a divulgação das atividades parlamentares, enquanto o deputado federal Dr. Luiz Ovando usou para a locação de veículos